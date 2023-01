I hybridní Corvette E-Ray s eAWD umí burnout, aktivovat ho však nebude sranda

Nový Chevrolet Corvette E-Ray poprvé v historii značky nabízí pohon všech kol, který je řešen hybridním systémem. Zatímco zadní kola pohání 6,2litrový motor V8 o výkonu 369 kW, přední kola roztáčí elektromotor o výkonu 120 kW. Kombinovaný výkon pak dosahuje až 481 kW.

Výsledkem by měla být skutečně působivá akcelerace, kdy vůz zrychlí z 0 na 96 km/h zhruba za 2,5 sekundy. Podle automobilky by mělo jít o nejlépe akcelerující produkční Corvette, pohon všech kol ale také znamená, že auto zbytečně negumuje. Jenže co když si zagumovat chcete? V praxi to sice význam nemá, k americkým sporťákům ale burnouty zkrátka tak nějak patří. A Corvette E-Ray nakonec nebude výjimkou.

Josh Holder, vedoucí technik modelu Corvette, v rozhovoru pro americké kolegy z Motor Trend prozradil, že nový model E-Ray má vlastně jakýsi skrytý „burnout“ režim. Jeho aktivace však vyžaduje trpělivost a především dostatek zkoušení.

Nejprve je nutné vypnout systémy kontroly trakce a stabilizační kontrolu. Poté musí řidič zmáčknout obě pádla řazení, lehce sešlápnout brzdový pedál a akcelerátor sešlápnout až na podlahu. Osmiválec by se měl vytočit až k 5000 otáčkám, na kterých se zastaví.

Poté už by mělo stačit jen pustit pádla řazení a udržovat lehce stlačený brzdový pedál, zatímco zadní kola se začnou protáčet. Za těchto okolností by podle Motor Trend neměl vůz posílat žádnou energii na přední kola, zadní se budou protáčet a řidiči se dočkají jejich pálení.

Může to znít jednoduše, jenže to zas tak snadné nebude. Zásadní totiž bude vychytat správný tlak na brzdový pedál. Pokud bude tlak na brzdu příliš malý, vůz pošle energii na přední elektromotor a Corvette vystřelí vpřed. Pokud bude tlak na brzdu příliš velký, odpojí řídící jednotka převodovku od motoru.

Burnout s hybridním Chevroletem Corvette E-Ray tak sice nebude nejsnazší, rozhodně ale bude možný. Řidiči se však musí připravit na to, že nepůjde gumovat pneumatikami na místě. Vůz bude muset vždy pomalu popojíždět kupředu.

Nabízí se však otázka, zda se automobilka do budoucna nerozhodne vytvořit i speciální režim burnout, podobně jako například Ford Mustang, který by vše značně usnadnil.