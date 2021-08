I to je důsledek nedostatku dílů: Výroba aut v Británii se vrátila do padesátých let

Výrobu automobilů loni ovlivnila pandemie koronaviru, letos hlavně nedostatek výrobních komponentů, jako jsou čipy. V některých ohledech se tak výrobci vrací hluboko do minulosti.

Automobilky nezažívají zrovna šťastné období. Loni jejich odbyt ovlivňovala pandemie koronaviru, kdy velká část továren nejen v Evropě musela na čas přerušit výrobu, v rámci prevence před dalším šířením nemoci covid-19. Letos situace není o moc lepší, výroba se tentokrát musí zastavovat kvůli nedostatku výrobních komponentů, hlavně čipů. Silně to pocítili třeba ve Velké Británii.

Tamější Společnost výrobců a prodejců automobilů (SMMT) totiž oznámila, že v červenci bylo ve Velké Británii vyrobeno jen 53.438 automobilů. To je nejenže o 37,6 % méně než před rokem, ale hlavně je to nejhorší červencový výsledek od července 1956! Britská produkce aut se tudíž v létě z hlediska objemu vrátila o několik desítek let zpět.

SMMT vysvětluje, že je to důsledek nedostatku výrobních dílů jako polovodičů, se kterým se automobilky potýkají po celém světě. Roli ale hrály také naplánované odstávky produkce, kterými automobilky řešily právě nedostatek dílů. Tradiční letní odstávky výroby související s letními celozávodními dovolenými byly posunuty na jiné termíny, případně proti předchozím létům prodlouženy.

Britská automobilová výroba navíc bude nižší než v následujících letech i minimálně v blízké budoucnosti. Honda totiž uzavírá svůj britský závod Swindon, který ve své zlaté éře vyráběl až 680 automobilů denně.

Uzavření závodu založeného v roce 1985 automobilka oznámila v roce 2019. Vysvětlovala ho globálními změnami v odvětví, když se rozhodla raději vsadit na jiná odbytiště. Tehdy totiž Honda potvrdila i uzavření své továrny v Turecku. Do Evropy tak chce své vozy dovážet z jiných kontinentů. Rozhodnutí automobilky ale nepochybně ovlivnil i brexit a tehdejší nejistota hrozících vysokých cel na produkty dovážené z Británie do Evropské unie, byť to sama Honda tehdy odmítala.

Navíc se obecně očekává, že nedostatek polovodičů bude ještě nějakou dobu trvat. Třeba z britské automobilky Jaguar Land Rover zaznívají hlasy, že to bude problém i v roce 2022. Podobně mluví i vedení koncernů Daimler či Stellantis. Nevidí totiž náznak zlepšení situace, respektive potřebné zvýšení produkce polovodičů, které by nedostatek dílů vyřešil.