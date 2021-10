Invelt Pačejov Rally 2021 startuje: Tři v boji o bronz

Titul získal Jan Kopecký, druhé místo má na dosah Filip Mareš, ale ve hře zůstává především souboj o celkový bronz. Šanci na něj mají tito jezdci, jak jsou seřazeni v průběžném pořadí od třetího místa níže – Jan Černý (138 bodů), Dominik Stříteský (132), Miroslav Jakeš (124,5) a Václav Pech (93).

Mistr chybět nebude

Pořadatelé se snažili oživit trať novými rychlostními zkouškami. Do harmonogramu zařadili zcela nové atraktivní pasáže, které nahradí rychlé úseky na širokém asfaltu. V sobotu na posádky čeká osm rychlostních zkoušek v divácky oblíbeném formátu se dvěma servisními zastávkami na letišti v obci Pole. Nedělní etapa nabídne šest rychlostních zkoušek na třech úsecích. Délkou a náročností bude však obtížnější než první den. Celkově měří trať 450 kilometrů, z toho 142 kilometrů připadá na 14 rychlostních zkoušek. Vítězná posádka by se měla na cílové rampě v Horažďovicích objevit v neděli 3. října v 14:30 hodin.

Tradiční soutěž je pro staronového domácího mistra Jana Kopeckého jednou z mála domácích soutěžích, se kterou nemá tolik zkušeností. Debutoval tam sice již v roce 2001, tedy ve své první sezoně v rallye, znovu se tam ale na startu objevil až loni. „Pačejov se dlouho jezdil jako sprint, proto jsme tam nestartovali. Když se soutěž loni posunula do velkého mistráku, čekaly už na nás úplně jiné tratě. Náročné, po úzkých silničkách, moc se mně líbily. Letos se to pojede trochu jinak, něco obráceně, takže pro nás to bude úplná novinka. Loni se nám tady dařilo a já doufám, že stejně tomu tak bude i letos.“

Připomeňme, že v minulém roce Jan Kopecký soutěž vyhrál a uchoval si reálnou šanci na zisk mistrovského titulu. Zrušením poslední soutěže v Klatovech už ale nedostal šanci o něj bojovat. „Letos už máme titul zajištěn, takže můžeme jet bez většího stresu. Rádi bychom ale protáhli vítěznou šňůru a také chceme pobavit fanoušky kolem tratí, kterých se jistě sejde velké množství. Tak nás přijďte podpořit!“

Zajímavosti z dealerských týmů

Po přestávce způsobené absencí ve Zlíně se do hry o mistrovské body vrací Jan Černý s Petrem Černohorským, kteří tradičně usednou do vozu Škoda Fabia Rally2 evo v barvách Louda Auto Škoda Racing Teamu. Napilno měli před Pačejovem v týmu ACA Škoda Vančík Motorsport, jehož Škoda Fabia Rally2 utrpěla na Barumce nemalé šrámy. Ty se podařilo odstranit, a tak talentovaný Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou po svém boku může pilně sbírat další zkušenosti i body. Start v Pačejově slouží současně jako ostrý test na nadcházející Rally RACC Catalunya – Costa Daurada, kde si dvojice odbude premiéru v mistrovství světa. Do bojů o přední umístění chtějí zasáhnout také obě posádky ambiciózního Samohýl Škoda Teamu – Miroslav Jakeš - Petr Machů a Adam Březík - Ondřej Krajča. Kontakt Škoda Team pošle na trať svou tradiční dvojici Věroslav Cvrček - Tomáš Prokorát s vozem Škoda Fabia Rally2.

Roli mechanika soutěžního vozu na plný úvazek si vyzkoušel Dominik Stříteský z týmu ACA Škoda Vančík Motorsport. Vzápětí po nehodě na Barum Rally putovala Fabia do týmových dílen v Lukově u Zlína, kde prošla kompletní opravou. Do rozsáhlých prací se aktivně zapojil i Dominik, a speciál Škoda Fabia Rally2 tak poznal do posledního šroubku.

Jan Černý se aktivně zapojil do kampaně k uvedení nového modelu Škoda Fabia. Pilot Louda Auto Škoda Racing Teamu byl jedním z hostů společenské události uspořádané při příležitosti zahájení prodeje této novinky v síti Louda Auto. Na akci se představila nejen týmová Škoda Fabia Rally2 evo, ale například i rallye simulátor

Invelt Rally Pačejov 2021 vynechá David Tomek, který nedávno přesedlal z modelu Škoda Fabia Rally2 do novější specifikace Škoda Fabia Rally2 evo. Při její premiéře na rallysprintu ve Vyškově zajížděl pilot pražského Autokomplex Menčík Škoda Rally Teamu kvalitní časy, ale po nedobrovolném výletu mimo trať došlo k poškození vozu, který se do západočeské soutěže nestihne stoprocentně připravit.

Pech je připraven

EuroOil team udělal vše proto, aby na startu nechyběla jeho posádka Václav Pech a Petr Uhel. Po destrukci motoru na předchozí Barum Rallye, musel během jednoho měsíce kromě obvyklé údržby zajistit nový motor a ve spolupráci s anglickou společností M-Sport ho doladit ve voze. Proto přiletěl britský inženýr přes elektroniku. „Ladění motoru mu zabralo celý den. Byl si vědom vážnosti situace a výkon motoru přidával opravdu pomalu a postupně, aby se nic nepokazilo. Poslední zkušební jízdy jsme spolu dokonce absolvovali za tmy se světelnou rampou, ale povedlo se,“ vypráví s úlevou Pech.

EuroOil Team absolvoval ještě jeden testovací den před startem na vyzkoušení podvozku a malého tréninku posádky. „Každý kilometr v ostrém autě je pro nás moc důležitý, abychom se dostali do závodního tempa a získali jistotu při řízení. Pačejov je nesmírně těžký závod, má asi nejužší rychlostní zkoušky v celém mistrovství. Ty jsou navíc specificky lemované zarostlými šumavskými kameny, o které se při sebemenším dotyku minimálně prorazí pneumatika, někdy to končí i hůř. Jsem rád, že zrovna před Pačejovem bylo těchto zkušebních kilometrů trochu víc než jindy a my se můžeme těšit na domácí závod,“ uzavírá Pech.

Barumka byla, reparát na Pačejově

Letošní rok plný premiér přinesl Dominikovi Stříteskému bohužel i jednu nechtěnou premiéru v podobě vůbec první nehody v rallye. Havárie na Barumce to byla velká, a proto se celý tým ACA Škoda Vančík Motorsport musel v uplynulém měsíci plně soustředit na opravu vozu, jeho přípravu a naladění na nadcházející 42. Invelt Rally Pačejov. Na opravě vozu se podílela široká škála mechaniků a dalších spolupracovníků. Díky jejich úsilí a mimořádnému nasazení se podařilo dokončit opravu včas a úspěšně proběhl funkční test.

Na Pačejově se objeví Dominik počtvrté. Po dvou startech s pohárovým Opelem Adam předvedl v loňském roce s Peugeotem 208 R2 excelentní výkon, když vyhrál suverénně svou třídu a ve druhé etapě porazil i suveréna mezi vozy s jednou poháněnou nápravou Jana Dohnala. Tratě mu zjevně sedí a mohl by na nich snížit rozdíl šesti bodů, který ho dělí od medailového umístění v mistrovství republiky.

Dominik se vypořádal s následky havárie bez problémů. „Analyzovali jsme to, co se stalo s Jardou (Vančíkem) i Jirkou (Hovorkou) a víme, jak a proč k tomu došlo. Tím je to pro mě vyřízené. Jak se říká, chybami se člověk učí. Musím hodně poděkovat všem, kteří se podíleli na opravě auta, protože to byl opravdový koncert. Těším se na sobotní start a s Jirkou uděláme všechno pro to, abychom zajeli výborný výsledek. V Pačejově se mi vždycky dařilo a byl jsem tam úspěšný. Chci být plně koncentrovaný,“ komentuje situaci Dominik Stříteskžý.

Delecour se hodně těší

Automobilová soutěž s velkou tradicí a příjemnou atmosférou přivítá legendu světové rallye francouzského jezdce Françoise Delecoura. V mistrovství světa absolvoval 105 soutěží, devatenáctkrát stál na stupních vítězů a z toho čtyřikrát na tom nejvyšším. Na letošní ročník ho s navigátorkou Sabrinou De Castelli pozval Jiří Jirovec, spolumajitel společnosti Invelt, velký nadšenec a podporovatel motorsportu.

Delecour, který se řadil zejména na přelomu tisíciletí mezi nejlepší rallyeové piloty světa a byl vždy považován za temperamentního a velmi rychlého jezdce, proslul jako geniální řidič vozů s předním náhonem a dařilo se mu i ve „čtyřkolkách“. Na Invelt Rally Pačejov odstartuje premiérově v České republice s unikátním rallyeovým vozem Alpine A110 R-GT od společnosti Invelt. „Auto znám, je velmi dobře postavené a je na něm vidět cit pro detail. Má skvělou trakci. Těším se, bude to rychlý závod,“ řekl Delecour. Jeho navigátorka Sabrina De Castelli dodala: „François je pilot, který se nikdy nevzdává. Je to skvělý sportovec, velmi pracovitý a zapálený pro rallye. Jeho požadavky jsou zcela normální, je to má práce a vždy vše připravuji stejně. Rallye je moje vášeň od mládí, je to způsob života.“

Duchovní otec a investor projektu Jiří Jírovec uvedl: „S Fracoisem Delecourem jsem se domluvil telefonicky, zda by mohl pro nás pilotovat naše Alpine A110 R-GT. Po jednáních s firmou Signatech, která procesuje Le Mans program pro Alpine a staví Alpine A110 v okruhové a R-GT verzi, je naším cílem uvést tento zajímavý vůz na rallyeový trh střední Evropy. Když jsem zval v roce 2019 skotskou legendu Jimmyho McRae a norského rallyeového jezdce Henninga Solberga, přislíbil jsem, že na start Invelt Rally Pačejov přivedu vždy někoho zajímavého. Francouzská legenda bude v České republice poprvé a věřím, že si to on i diváci užijí, včetně vozu, se kterým pojede.“

Peugeot Rally Cup v osmi

V minulé sezóně byla Invelt Rally Pačejov premiérově zařazena do kalendáře Mistrovství ČR v rallye a přesně po roce se do Pačejova vrací také Peugeot Rally Cup. Francouzská značka je ve startovní listině silně zastoupena. Kromě osmi posádek startujících v pohárovém seriálu se diváci mohou těšit na třešničku v podobě startu posádky Jan Dohnal – Ivo Vybíral s vozem Peugeot 306 Maxi KIT z dílen Sebastiena Loeba.

Předposlední podnik letošní sezóny vynechá René Dohnal, s jehož vozem a spolujezdcem pojede tentokrát Petr Štěpánek. „Ve dvoukolkách už nemáme šanci Honzu Dohnala dostihnout, a protože se ještě chystáme za hranice, rozhodli jsme se v Pačejově nestartovat. Nebo lépe řečeno já, protože Roman pojede jako navigátor Petra Štěpánka,“ řekl René Dohnal.

Vynechat naopak nemůže průběžné druhá posádka Peugeot Rally Cupu ve třídě Rally4, kterou je dvojice David Štefan – Ondřej Vichtora. Po vítězství na Barumce mají ještě teoretickou šanci na vítězství. To však pouze v případě, že vyhrají oba poslední podniky a René Dohnal nepřipíše ani bod. Vzhledem k jeho neúčasti v nadcházející soutěži je to ale poměrně slušná šance. „Díky odjetým kilometrům doma i v zahraničí jsme si stále jistější, i když potenciál auta ještě zdaleka nevyužíváme na sto procent. Škoda, že nejedou kluci, René je vždy referenčním bodem. Ale i tak se do Pačejova těšíme, je to krásná soutěž,“ poznamenal David Štefan.

Titul mistrů ČR ve skupině vozů s jednou poháněnou nápravou už má jistý Jan Dohnal s Ivem Vybíralem. Jako oslavu a poděkování fanouškům přiváží Jan Dohnal již zmíněný legendární vůz Peugeot 306 Maxi Kit. „Byl to nápad a chuť vyzkoušet si dalšího velký kit s dvoulitrovým motorem a perfektními jízdními vlastnostmi. Navíc jsme si řekli, že by to bylo skvělé poděkování všem, kteří nás podporují. Tohle auto už jen tak někde neuvidí. Byla to složitá cesta, ale nakonec jsme se domluvili s týmem Loeb Racing. Je pro nás velká čest závodit s jednou z nejlepších dvoukolek, která je navíc z týmu nejlepšího jezdce na světě. Pačejov má jedny z nejhezčích erzet v našem mistráku. Osobně mám tuto soutěž velmi rád,“ nechal se slyšet Jan Dohnal.

Program Invelt Pačejov Rally

Sobota (2. 10.) – 8.45 RZ1 (4,88 km), 9.10 RZ2 (13,51 km), 11.45 RZ3 (7,92 km), 12.15 RZ4 (7,34 km), 12.50 RZ5 (4,88 km), 13.15 RZ6 (13,51 km), 15.55 RZ7 (7,92 km), 16.25 RZ8 (7,34 km).

Neděle (3. 10.) – 8.40 RZ9 (15,20 km), 9.30 RZ10 (13,92 km), 10.05 RZ11 (7,92 km), 12.20 RZ12 (15,20 km), 13.10 RZ13 (13,92 km), 13.45 RZ14 (7,92 km).

Průběžné pořadí Sonax Mistrovství ČR

1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 303,5 bodů; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 233; 3. Černý (Škoda Fabia Rally2 evo) 138; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 132; 5. Jakeš (Škoda Fabia R5) 124,5; 6. Pech (Ford Focus RR WRC 06) 93; 7. Cvrček jr. (Škoda Fabia R5) 88; 8. Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo) 63; 9. Vlček (Hyundai i20 R5) 60,5; 10. Semerád (Škoda Fabia Rally2 evo) 48; 11. Březík (Škoda Fabia R5) 34; 12. Trojan (Škoda Fabia R5) 31; 13. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 30; 14. Tomek (Škoda Fabia R5) 25; 15. Talaš (Škoda Fabia R5) 21; 16. Bisaha (Hyundai i20 R5) 21; 17. J. Dohnal (Renault Clio S1600) 15,5; 18. Štochl (Škoda Fabia R5) 11; 19. Adolf (Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 20. Ševčík (Mitsubishi Lancer Evo IX) 10,5. Bodovalo 35 jezdců.