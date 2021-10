Finská rallye startuje: Tänak chce třetí výhru, Ogier může zvýšit náskok

Finská soutěž slaví letos sedmdesátileté výročí své existence. Součástí světového šampionátu je od jejího vzniku v sezoně 1973, s výjimkou ročníku 1995. Je proslulá vysokými rychlostními průměry a stovkami horizontů. V roce 2008 zde prolomil Francouz Sebastien Loeb vítěznou nadvládu severských pilotů. Nejvyšší dosažený průměr za soutěž drží její vítěz z roku 2016 Brit Kris Meeke, který s Citroënem DS3 WRC dosáhl hodnoty 126,62 km/h po 333 měřených kilometrech.

Co přinesou severské kilometry

Finská rallye přinese 19 rychlostních zkoušek o celkové délce 287,11 kilometrů. Na rychlostních zkouškách v kopcovité krajině v okolí města Jyväskylä představuje pro jezdce zvláštní výzvu velké množství skoků. Po úvodní páteční „show-stage“ v ulicích poblíž centra rallye v Jyväskylä se první etapa pojede na šesti rychlostních zkouškách o celkové délce 89 kilometrů. Nejdelším dnem rallye bude tradičně sobota s devíti rychlostními zkouškami v délce téměř 152 kilometrů. Neděle přinese závěrečné rozhodnutí na čtyřech rychlostních zkouškách. Závěrečná erzeta je tradičně pojata jako Power Stage, ve které získává od pěti do jednoho bonusového bodu pět nejrychlejších. V 16:15 místního času (o hodinu více než je středoevropský) je očekáván vítěz na stupních vítězů. ¨

Obhájce prvenství na Finské rallye Ott Tänak ovládl rallye v letech 2018 a 2019, dobře si však uvědomuje, že tentokrát budou odlišné podmínky. „Velká část tratí bude nová, takže si musíme dát velký pozor na přesný rozpis při seznamovacích jízdách,“ uvedl estonský jezdec, který hájí barvy továrního týmu Hyundai. S ohledem na posun termínu se připravuje i na možnost, že by se ráno na tratích mohl objevit led.

Tam, kde vyrostly Yarisy WRC

Toyota Yaris WRC se vrací na domácí silnice na podzimní Finské rallye. Tovární tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team bude poprvé po více než dvou letech soutěžit na domácích silnicích s novým podzimním vzhledem. Závodní speciál vyvinutý v sídle týmu v blízkosti servisního parku v Jyväskylä, by mohl prodloužit po výhrách v letech 2017, 2018 a 2019 svou vítěznou sérii. V roce 2020 byla totiž rallye odvolána kvůli pandemii koronaviru. Letos se přesunula z tradičního data na přelomu července a srpna na začátek října, aby ji fanoušci mohli sledovat na každém kilometru.

Všichni tři jezdci týmu se Finské rallye zúčastní poprvé s vozem Yaris WRC. Sébastien Ogier, který vyhrál v roce 2013, má v hodnocení jezdců náskok 44 bodů. Na druhém místě je jeho týmový kolega Elfyn Evans. Pouhých sedm bodů za nimi na čtvrté příčce je po své výhře v Řecku Kalle Rovanperä, který poprvé na domácí rallye pojede v nejvyšší kategorii WRC. Dalším ve startovní listině je japonský jezdec programu TGR Rally Challenge Takamoto Katsuta, kterého na sedadle spolujezdce pro tuto rallye doplní Aaron Johnston. Pátý soukromě přihlášený speciál bude řídit Esapekka Lappi, která s Yarisem WRC vyhrál v roce 2017.

Jari-Matti Latvala (ředitel týmu): „Určitě to bude pro mě jiný pocit, když letos pojedu na Rallye Finsko vést tým na jeho domácí akci. Je to rallye s fantastickou atmosférou a moc se na ni těším. V říjnu se rallye ovšem nikdy nekonala. Můžeme očekávat, že přilnavost bude nižší než obvykle, a pokud přijde špatné počasí, může to být velmi kluzké. Dalším zajímavým prvkem budou etapy vedené ve tmě, což se na Rallye Finland od 90. let minulého století nestalo. Naše auto bylo vyvinuto na těchto finských silnicích a víme, že bychom tam měli být opět silní. Ovšem v tak zásadní chvíli šampionátu nemůžeme nic považovat za samozřejmost.“

Sebastien Ogier: „Finsko je další rallye, na které rád řídím. V tomto ročním období to může být jiná výzva a obtížnější, než na co jsme zvyklí. Určitě můžeme očekávat nějaké chladnější podmínky a jako první na trati máme menší nevýhodu. Yaris WRC se narodil na finských silnicích, takže by tam měl fungovat dobře, ale očekávám také tvrdou konkurenci, a to i od svých kolegů. V šampionátu ještě není o ničem rozhodnuto.“

Elfyn Evans: „Finsko je jednou z mých oblíbených soutěží v kalendáři a vždy si tam užívám ten pocit z jízdy. Pro mě je to vlastně více než tři roky, co jsem tam naposledy závodil. V tomto ročním období nás čeká několik nových výzev, které budou zajímavé, s potenciálem pro různé povětrnostní podmínky a skutečností, že některé etapy pojedeme potmě. Mně se šampionát jezdců nyní zdá obtížnější, ale náš přístup se nezmění. Budu se snažit vydat ze sebe maximum, jako vždy.“

Kalle Rovanperä: „Řízení na Finské rallye ve voze WRC bude pro mě zatím jednou z nejlepších věcí v mojí kariéře. Domácí rallye je vždy jiná. Obvykle je to opravdu pěkná akce a můžete tam opravdu cítit atmosféru. Nyní, když se koná v pozdějším ročním období, by mohly být podmínky opravdu obtížné, pokud bude mokro a bahno. To by mohlo věci trochu změnit, ale opravdu se na to těším. Bude opravdu příjemné vidět fanoušky, jak nám fandí. Čeká nás těsný souboj o každý bod.“

Prokop se chce vrátit

K šestému a letos poslednímu startu ve světovém šampionátu se chystá český jezdec Martin Prokop, který letos premiérově řídí Ford Fiesta Rally2 a počtvrté usedne na sedadlo navigátor Michal Ernst. Na Finské rallye se objeví podvanácté v kariéře. „Více rallye už letos nestihneme, protože dostáváme do časového stresu a s našimi lidmi se musíme soustředit na přípravu auta na Rallye Dakar,“ říká Martin Prokop, který si letošní sportovní aktivity pochvaluje.

„Určitě bylo dobré, že jsme letos startovali v mistrovství světa a udržel se v závodnickém rytmu. Na druhou stranu člověk poznal, jak po pěti letech vypadl z prostředí klasické rallye a soutěže na světové úrovni se posunuly mílovými kroky dopředu. Každopádně jsem si všechny rallye užil a pro příští rok chci startovat ve vybraných soutěžích. Nebude jich tolik, musíme je lépe naplánovat, aby zapadly do našeho dakarského programu,“ dodal Prokop.

Jeho nejlepším letošním výsledkem bylo třinácté místo na Prokopově nejoblíbenějším podniku, což je italská Sardinia rallye. Před samotným startem ve Finsku ještě Prokop na svém facebookovském profilu řekl: „Za šest let, co jsem tady nejel, mě překvapilo, jak rychle se tady jede, ale myslím, že si rychle zvykám. Auto je nastavené vážně dobře. Ve srovnání s letním termínem musíme mít na vědomí, že po ránu budou přízemní mrazíky, led a nedají se vyloučit náhlé změny počasí.“

Druhým českým zástupcem na severské soutěži bude Martin Vlček, který bude řídit svůj Hyundai i20 R5, navigovat ho bude samozřejmě Karolína Jugasová. „Bude to pro nás oba premiéra v mistrovství světa a už se ohromně těším na novou zkušenost. Splním si jeden ze svých snů. Neskutečně se těším na jízdu smykem na šotolině a ohromné množství horizontů a skoků,“ řekl Martin Vlček před startem.

Fabií bude hodně

Od roku 2015 se posádky s vozy Škoda Fabia ve verzi Rally2 ve finské soutěži FIA mistrovství světa v rallye (WRC) vždy radovaly z vítězství ve třídě. Letošní rallye není na programu pro současného vedoucího muže celkové klasifikace WRC2 Andrease Mikkelsena z Norska a jeho celkově druhého kolegu Marca Bulaciu z Bolívie ze stáje Toksport WRT podporovaného společností Škoda Motorsport.

Na extrémně rychlých hladkých šotolinových tratích v okolí města Jyväskylä již v minulosti místní mladí nadějní jezdci pravidelně předváděli svůj talent před shromážděnou světovou elitou. V letech 2015 a 2016 zde tovární jezdec Škoda Motorsport Esapekka Lappi vyhrál v kategorii WRC2, v následujících dvou letech zvítězili Jari Huttunen a Eric Pietarinen, oba startující s privátně nasazenými vozy Škoda Fabia. V roce 2019 zvítězila v kategorii WRC2 PRO vycházející hvězda a tovární pilot týmu Škoda Motorsport Kalle Rovanperä. Proti finské přesile místních matadorů se prosadil také ruský talent Nikolaj Gryazin, který zde v roce 2019 vyhrál v kategorii WRC2.

Letos se posádky vozů Škoda Fabia Rally2 evo soustředí na kategorii WRC3, která je určena výhradně pro soukromé jezdce. Domácí posádka Emil Lindholm a Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo) to v sezoně 2021 neměla lehké. Emila Lindholma, jehož Škoda Finnland podporuje jako ambasadora značky, však motivoval jeho výkon na nedávné Acropolis rallye v Řecku. Za volantem vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT obsadil třetí místo v kategorii WRC3. Na domácí soutěži budou čelit velmi schopným soupeřům v podobě finských posádek Teemu Asunmaa a Marku Salminen a Mikko Heikkilä a Topi Luhtinen. Přestože na Finské rallye jel Pepe López naposled před sedmi lety, chce zde bojovat o nejlepší příčky. Jede se spolujezdcem Borjou Odriozolou s vozem Škoda Fabia Rally2 evo španělského týmu Rally Team Spain a chce vylepšit své sedmé místo v aktuálním pořadí kategorie WRC3. Z 27 přihlášených vozů do skupiny Rally2 spoléhá 13 posádek na vůz Fabia v provedení Rally2, čímž se značka Škoda opět stala nejoblíbenější značkou v této skupině.

Věděli jste, že…

První rallye se zde poprvé konala v roce 1951 pod jménem „Jyväskilän Suurajot“, což lze přeložit jako „Velká cena Jyväskylä“?

Mezi roky 1959 a 1996 se jmenovala „Rallye tisíce jezer“, poté dostala jméno Finská rallye (Rally Finland)?

V roce 1973 byla „Rallye tisíce jezer“ přidána do tehdy nového mistrovství světa značek?

Nejdelší skok zde zaznamenal v roce 1975 tehdejší rallyekrosový jezdec Jusso Kynsiletho, který s legendárním britským motoristickým novinářem Martinem Holmesem na sedadle navigátora dopadl do vzdálenosti 72 metrů?

Finští jezdci dosud vyhráli 55 z 69 ročníků domácí soutěže?

Program Finské rallye

Pátek (1. 10.) – 12.38 RZ1 (2,31 km), 13.36 RZ2 (12,31 km), 14.26 RZ3 (21,37 km), 16.08 RZ4 (12,31 km), 16.58 RZ5 (21,37 km), 18.00 RZ6 (19,75 km).

Sobota (2. 10.) – 7.16 RZ7 (18,17 km), 8.14 RZ8 (22,61 km), 9.38 RZ9 (13,49 km), 10.28 RZ10 (20,55 km), 14.16 RZ11 (18,17 km), 15.14 RZ12 (22,61 km), 16.38 RZ13 (13,49 km), 17.28 RZ14 (20,55 km), 19.00 RZ15 (2,31 km).

Neděle (3. 10.) – 7.35 RZ16 (11,75 km), 8.38 RZ17 (11,12 km), 10.01 RZ18 (11,75 km), 12.18 RZ19 (11,12 km).

Průběžné pořadí MS (po 9 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 180 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 136; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 130; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 129; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 106; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 66; 7. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 60; 8. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 44; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 43; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 36; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 17; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 13; 13. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 14. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 15. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 16. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. Cracco (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 22. Patel (Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 23. Lukjaňuk (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 24. Kreim (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 26. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 27. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 28. Verschueren (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) 1; 29. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 30. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5, Ford Fiesta Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 397 bodů; 2. Hyundai 340; 3. Ford 153; 4. Hyundai 2C Competition 44.

Vedení v soutěži: Rovanperä 37, Neuville 36, Ogier 34, Tänak 33, Evans 11; Sordo 5, Breen 3, Katsuta 2.

Vyhrané RZ: Tänak 42, Ogier 36, Neuville 30, Rovanperä 22, Evans 20, Sordo 8, Breen 6, Katsuta 3, Fourmaux 1.