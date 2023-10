Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nepříliš známý, ale i v Česku prodávaný pick-up Isuzu D-Max, konkurence vozů jako Toyota Hilux či Ford Ranger, má po modernizaci novou tvář a ve vyšších výbavách také bi-LED světlomety. Vzadu se změnila grafika lamp a sklopné čelo korby má větší spoiler, vrcholová verze V-Cross 4x4 dostala také bohatší oplastování a černá matná kola.

Známé rozložení přístrojů a ovládacích prvků v kabině je doplněno o novou techniku, jako je 9“ centrální displej s dotykovými tlačítky a dvěma otočnými ovladači vespod; o patro níž najdeme staré dobré fyzické knoflíky k seřizování dvouzónové klimatizace. Přístrojový štít nyní může mít sedmipalcový displej uprostřed; po stranách zůstává otáčkoměr, palivoměr a teploměr chladicí kapaliny.

Novinkou jsou také porty USB-C pro přední i zadní cestující či nová kamera za čelním sklem, jejíž pole výhledu je vyhřívané, aby všechny systémy byly lépe funkční i za chladného počasí. Ve výbavě je samočinné nouzové brzdění, hlídání příčného provozu za vozidlem či třeba adaptivní tempomat, který je nově možno mít i ve verzích s manuální převodovkou.

Pod kapotou se nic nezměnilo, k mání jsou dva vznětové čtyřválce o objemu 1,9 nebo 3,0 litru. Ten menší nabídne 150 koní a 350 Nm, ten větší 190 koní a 450 Nm a svou sílu mohou přenášet na zadní nebo všechna kola v závislosti na verzi. Spolupracují se šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou, pro čtyřkolky je samozřejmostí redukční převod a ve výbavě je také uzávěrka zadního diferenciálu.

Elektronická výbava je lepší i po stránce jízdy v terénu. Nově i se zapnutou zadní uzávěrkou funguje kontrola trakce a vůz dostal nový režim pro náročný terén, který pomáhá řidiči tím, že sám ovládá otáčky motoru a brzdění. Řidiči stačí kromě točení volantem regulovat rychlost vozu plynovým pedálem, nemusí používat brzdu.

Kromě naftového pohonu chystá Isuzu také elektrickou verzi d-maxu, která bude k mání primárně v Evropě. Bude to první elektrické isuzu na poli osobních aut. Detailů je o něm známo zatím jen velmi málo, spekuluje se jen o tom, že by mohlo mít modulární systém bateriových balíků po 20 kWh kapacity a zákazníci by mohli zvolit, kolik jich v autě chtějí s ohledem na hmotnost, doložnost a dojezd.