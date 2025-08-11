Itálie chce zvýšit prodej elektromobilů. Ministerstvo rozdá miliardy
Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání podpory je sešrotovat automobil se spalovacím motorem s emisní normou Euro 5 a nižší, uvedla agentura Reuters.
Ministerstvo v rámci toho programu poskytne na nákup elektromobilu příspěvek až 10.000 eur (244.500 Kč) jednotlivcům a až 20.000 eur (489.000 Kč) malým firmám. Tento příspěvek může pokrýt až 30 procent kupní ceny elektromobilu.
Italská vláda bude tyto subvence financovat z fondu Evropské unie na obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Subvence budou omezeny na jednotlivce a firmy ve větších městských oblastech s cílem snížit znečištění a zlepšit kvalitu ovzduší.
Poptávka po elektromobilech v Evropě zaostává za očekáváním, zejména kvůli vysoké pořizovací ceně vozů a nedostatku dobíjecích stanic. V Itálii se automobily s čistě elektrickým pohonem v červnu na celkovém prodeji nových osobních vozů podílely šesti procenty, zatímco v celé Evropské unii to bylo přes 15 procent, píše Reuters.
Zdroj: ČTK, zdroj foto: auto.cz