Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Itálie chce zvýšit prodej elektromobilů. Ministerstvo rozdá miliardy

Fiat 500e (87 kW)
Fiat 500e (87 kW)
Fiat 500e (87 kW)
Fiat 500e (87 kW)
39 Fotogalerie
ČTK
Diskuze (6)

Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání podpory je sešrotovat automobil se spalovacím motorem s emisní normou Euro 5 a nižší, uvedla agentura Reuters.

Ministerstvo v rámci toho programu poskytne na nákup elektromobilu příspěvek až 10.000 eur (244.500 Kč) jednotlivcům a až 20.000 eur (489.000 Kč) malým firmám. Tento příspěvek může pokrýt až 30 procent kupní ceny elektromobilu.

Italská vláda bude tyto subvence financovat z fondu Evropské unie na obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Subvence budou omezeny na jednotlivce a firmy ve větších městských oblastech s cílem snížit znečištění a zlepšit kvalitu ovzduší.

Poptávka po elektromobilech v Evropě zaostává za očekáváním, zejména kvůli vysoké pořizovací ceně vozů a nedostatku dobíjecích stanic. V Itálii se automobily s čistě elektrickým pohonem v červnu na celkovém prodeji nových osobních vozů podílely šesti procenty, zatímco v celé Evropské unii to bylo přes 15 procent, píše Reuters.

Zdroj: ČTK, zdroj foto: auto.cz

Vstoupit do diskuze (6)

Doporučeno

Články z jiných titulů