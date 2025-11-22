TEST Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI R-Line – Evropský bestseller v novém hávu

TEST Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI R-Line – Evropský bestseller v novém hávu
Možná vás to překvapí, ale aktuálně nejprodávanějším vozem značky Volkswagen v Evropě není legendární golf, ale kompaktní SUV T-Roc. Nyní přichází jeho druhá generace, která chce být ještě osobitější a praktičtější.
Dojem, cena, prostor
Když před osmi lety Volkswagen představil nový model T-Roc, šlo o nejmenší SUV ve výrobním programu německé automobilky. S příchodem dalších menších modelů se posunul do středu nabídky a postupně se vyprofiloval v tahouna prodejů v celé Evropě. V letech 2022 a 2023 byl na starém kontinentě nejprodávanějším volkswagenem a mezi všemi osobními automobily mu patřila třetí příčka. Na podobný úspěch má našlápnuto i letos, přestože o skvělá prodejní čísla se zatím zasloužila dosluhující první generace.
Jsme tedy hodně zvědavi na to, jak s trhem zamává nastupující druhá generace, která je větší a ve všech směrech modernější a má pod kapotou jen elektrifikované pohony.
Pro první test jsme zvolili atraktivní výbavu R-Line a mild-hybridní zážehovou patnáctistovku s výkonem 110 kW spojenou se sedmistupňovým automatem.
DOJEM
Design pětidveřové karoserie je jednou z velkých předností nového t-rocu. V poněkud fádním firemním stylingu doslova vyčnívá. Chválíme, že novinka sportovně střiženou siluetou navazuje na svého předchůdce. Zdobí ji tedy vystouplé lemy blatníků, vysoké boky, úzké prosklení i typický zadní sloupek, kolem kterého se podél střechy až do předního sloupku vine okrasná lišta. Specialitou je potom vrásčitá střecha i nově formovaná přední část. Díky úzkým světlometům a masce s jemnou linkou působí t-roc mnohem dynamičtěji než větší tiguan. Na agresivitě přidává i provedení R-Line s masivním nasávacím otvorem, který zabírá celou spodní část nárazníku.
Celkově povedený vzhled rámuje zdařilá barevná kombinace bezpříplatkového žlutého laku s černými doplňky. Za střechu se připlácí 10 900 Kč, za paket Black Style s černými lištami na střeše a zrcátky dáte dalších 14 400 Kč a za 20" kola 13 400 Kč. Není to málo, ale výsledek za to stojí. Hezké jsou také podsvícené lišty mezi předními a zadními světly, v jejichž středu svítí loga VW – u zadních 3D LED světel si můžete vybrat i vítací animaci. Standardem jsou pro vyšší dvě výbavy, u nichž si můžete ještě připlatit i IQ. Light LED Matrix světla s vykrýváním protijedoucích vozidel. Příplatek 11 600 Kč není zase až tak velký a jejich účinnost je skvělá, takže je doporučujeme.
Více originality
Také uvnitř je znát, že se Volkswagen snažil t-rocu vtisknout trochu rebelie a svěžesti. Nacházíme v něm sice spoustu povědomých prvků, jakými jsou například dvě obrazovky, multifunkční ovladač s OLED displejem na středovém tunelu, spínač a volič automatu na sloupku řízení nebo jednotný volant, ale všímáme si i originálních řešení. Palubní deska působí svěže a odlehčeně. Horní část je potažena tkaninou, ohraničena stříbrnou lištou a ve spodní části také žebrováním, v němž jsou schovány výdechy ventilace. V jednoduše stylizovaných výplních dveří marně hledáme tradiční kliky. Ty jsou nyní umístěny do předních částí loketních opěrek a po chvilce si na jejich odlišnou polohu zvykáme. I kvůli nim ale zmizela klasická madla, která nám naopak chybí.
Kvalita zpracování detailů i na dotyk příjemné materiály jsou na vysoké úrovni, takže se ve voze cítíme příjemně. Zdařilou atmosféru v noci dotváří i nevtíravé náladové osvětlení.
Vyzkoušená taktika
Mozkovým centrem celého vozu je infotainment Ready 2 Discover se středovou obrazovkou, která má s touto motorizací vždy úhlopříčku 12,9 palce. Stejný systém najdete i v jiných modelech Volkswagenu, kterému se podařilo software optimalizovat do použitelného stavu. Víme tedy, kde co hledat, a hned se v něm orientujeme. Hlavní obrazovka je rozdělena na tři segmenty. V horní liště najdete rychlé odkazy pro nastavení nejdůležitějších systémů nebo těch, které si vyberete. Na vypínání stop-start systému nebo otravných asistentů stačí dva kliky. Ale ani jedno jsme vlastně vypínat nemuseli. Stop-start funguje jemně, pípnutí při překročení povolené rychlosti je tlumené (systém se ani jednou nespletl) a v pruzích nás elektronika drží nenuceně a do řízení zasahuje až ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba.
Prostředek je uspořádaný do tradičních dlaždic, v nichž se listuje pro podrobnější nastavení, a spodní lišta je věnována klimatizaci. Jsou na ní všechny potřebné odkazy včetně vyhřívání sedadel nebo ofuku čelního skla, přičemž teplota se upravuje posuvníkem úplně dole. Vítáme i normální tlačítka na volantu, do nichž se dobře trefuje, takže při ovládání vozu nás nic nerozptyluje.
Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG7 R-Line |
PROSTOR A POHODLÍ
Předchozí generace t-rocu příliš nenarostla. S délkou 4234 mm laborovala na hraně mezi malými a kompaktními SUV. Ani rozvor náprav 2590 mm nepatřil k největším a uvnitř to bylo znát. Ač se němečtí konstruktéři snažili sebevíc a z malého základu vymáčkli maximum možného, kabinu se jim nafouknout nepodařilo.
Druhá generace v tomto směru dostala do vínku mnohem lepší předpoklady. S celkovou délkou 4373 mm se řadí přesně mezi t-cross (4135 mm) a tiguan (4539 mm), ale důležitější určitě je, že proti předchůdci se natáhla o podstatných 122 mm. O 39 mm na 2629 mm narostl i rozvor náprav, širší je nový t-roc o 9 mm a vyšší o 20 mm. A uvnitř je to samozřejmě znát, i když jsme si mysleli, že rozdíl bude patrnější. V přední části je zhruba stejně místa jako dřív, což ovšem neznamená nic špatného. Užíváme si vzdušného prostředí a také sportovněji střižených sedadel R-Line, která dobře kombinují oporu tělu s pohodlím.
Znatelný posun
Rozdíl nacházíme ve druhé polovině vozu. Díky delším dveřím se dovnitř mnohem pohodlněji nastupuje. Už se nemusíme tak hrbit, což je první pozitivum. Druhým je to, že redaktor s výškou 174 cm má vzadu více místa. Díky zvětšenému rozvoru kabina narostla hlavně v podélném směru, takže mu nyní před koleny zbývá o dva centimetry více volného prostoru. Zadní sedadla jsou ukotvena o malinko výše než dřív (622 mm nad vozovkou), takže ve vertikálním směru zbývá nad hlavou stejně místa, ale pozitivní je to v tom, že díky nízké podlaze poskytují sedáky stehnům výbornou oporu. Pohodu navíc zvyšuje možnost krásně zasunout chodidla pod přední sedadla. A v oblasti ramenou jsme také změřili více volných centimetrů. V oblasti prostornosti je tedy mezigenerační posun znát. Na druhou stranu ale za nejlepšími zástupci kompaktních SUV stejně zaostává.
Podobný odstup má i zavazadelník. Se standardním objemem 475 litrů si polepšil o 30 litrů, ale na nejlepší to nestačí. Po otevření víka kufru se před námi otevře dobře využitelný prostor, do nějž příliš nezasahují podběhy kol. Úplně na dně je prohlubeň, v níž je uloženo standardně dodávané dojezdové kolo. Testovaná motorizace je k dostání od druhé výbavy Life, což znamená, že má vždy dvojitou
podlahu, která při sklopení zadních opěradel vytvoří rovnou ložnou plochu. Standardem je tedy i dělení opěradel 40:20:40 s možností složit jen prostřední část a také zcela sklopné opěradlo spolujezdce, které zvyšuje variabilitu kabiny. Jenže v provedení R-Line na poslední vymoženost musíte zapomenout, protože sportovnější sedadla ji neumožňují.
Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG7 R-Line |
Cena a výbava
Volkswagen T-Roc vstupuje do nabitého segmentu kompaktních SUV se slušnou cenou 714 900 Kč. Přestože toto základní provedení Trend nemá litá kola, opírá se o celkem bohatou výbavu. Jenže v trendu můžete mít jen slabší mild-hybrid 1.5 eTSI o výkonu 85 kW. Testovaná silnější verze je k dostání od druhého stupně Life za 844 900 Kč, a to už zase tak výhodně nepůsobí. Alespoň je jeho výbava opravdu bohatá včetně vyhřívání sedadel, litých kol, parkovací kamery či velkého středového displeje, které bychom určitě chtěli. A je jen o zanedbatelných 13 000 Kč dražší než golf se shodným motorem i výbavou. Nejlevnější konkurent je Opel Frontera s mild-hybridem o výkonu 107 kW stojící 539 990 Kč. Jenže v základní verzi Edition nemá rádio, jen dokovací úchyt pro mobil. Na pozici cenového etalonu se tak posunulo KGM Korando 1.5 Turbo/120 kW, které s automatem a základní výbavou Club vyjde na 543 800 Kč. Byť u něj dostanete i vestavěnou navigaci, je jeho výbava celkově chudší, takže v závěrečném zúčtování jsme Volkswagenu T-Roc zlepšili známku o půl bodu na 3,0.
|Pořizovací náklady
|KGM Korando 1.5 Turbo/120 kW 6AT
|Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI/110 kW DSG7
|Základní cena
|543.800 Kč (Club)
|844.900 Kč (Life)
|Cena verze Světa motorů
|543.800 Kč (Club)
|844.900 Kč (Life)
|Výbava verze Světa motorů: Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních/zadních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač.
|VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ
|Klimatizace automatická
|Ne
|Ano (3zónová)
|Světlomety LED/Matrix LED
|Ne/Ne
|Ano/Ne
|Vyhřívání předních sedadel/volantu
|Ne/Ne
|Ano/Ano
|Parkovací senzory zadní/přední
|Ano/Ne
|Ano/Ano
|Parkovací kamera
|Ano
|Ano
|Volant kožený/multifunkční
|Ano/Ano
|Ano/Ano
|Litá kola
|Ano (17")
|Ano (16")
|Navigace
|Ano
|26.400 Kč
|Dešťový/světelný senzor
|Ano/Ano
|Ano/Ano
|Tempomat/adaptivní
|Ano/Ne
|Ano/Ano
|Bezklíčkové startování/odemykání
|Ne/Ne
|Ano/19.600 Kč
|Metalíza
|12.900 Kč
|17.600 Kč
|Porovnání cen
|543.800 Kč (100 %)
|844.900 Kč (o 55 % horší)
|Známka 1)
|1,00
|3,00
Pohon, jízda
POHON
Na rozdíl od předchozí generace nenajdete v současném t-rocu vznětové motory. Poprvé u značky Volkswagen pak budou všechny motorizace elektrifikované. Aktuálně je možné objednávat mild-hybridní zážehové čtyřválce 1.5 eTSI ve verzích s výkonem 85 nebo 110 kW. V polovině příštího roku se pod kapotou objeví dva zcela nové full-hybridní pohony postavené na patnáctistovce s výkony 100 a 125 kW. Ty t-roc dostane v rámci značky Volkswagen jako první. V roce 2026 nabídku pohonů rozšíří také mild-hybridní dvoulitr s výkonem 150 kW a pohonem všech kol 4Motion a následně dorazí nejsilnější varianta R. Počet motorizací se tak uzavře na šesti. Čtyři si vystačí s pohonem předních kol, dvě dostanou čtyřkolky a všechny budou spojeny s automatickými převodovkami.
Nyní toho na výběr ale zatím moc nemáme, tak jsme sáhli po silnějším mild-hybridu, jenž se podle nás ke sportovně stavěnému SUV hodí více. K výkonu 110 kW při 5000 až 6000 min-1 přidává točivý moment 250 Nm dostupný již od 1500 otáček.
Dostatečný základ
Čtyřválec s označením 1.5 TSI evo2 patří k nejnovější generaci motorů řady EA211. Mezi jeho technické zajímavosti patří turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek, spalovací proces Millerovým cyklem s brzkým uzavřením sacích ventilů a vysokou kompresí, vysokotlaké vstřikování s tlakem až 350 barů, plazmou potažené vložky válců pro snížení tření nebo písty s chladicími kanály. Zapomenout nesmíme ani na systém ACT+, který při malé zátěži automaticky odpojuje dvojici válců – druhý a třetí. Mild-hybridní 48V technologie obsahuje startér-generátor připojený k motoru řemenem. Energie získaná při rekuperaci se ukládá do lithium-iontové baterie a následně pomáhá spalovacímu motoru elektrickým dopingem nebo umožní vozu plachtit se zcela vypnutým motorem.
Motor je hezky odhlučněný a celé ústrojí včetně sedmistupňového dvouspojkového automatu se vyznačuje kultivovaným chodem, kdy je řazení i díky hybridu velmi plynulé. Líbí se nám také jemné rozjezdy a potěší slušná dynamika, která stačí na svižnější předjíždění pomalejších vozidel. V táhlých stoupáních na dálnici ale motoru překvapivě brzy dochází dech, a tak musí automat, který se snaží držet co nejnižší otáčky, podřadit. Naštěstí o tom řidič ani neví. Také přechod na dvouválcový režim a zase zpět je nepostřehnutelný a podobně jsme spokojeni i s plachtěním. T-roc velmi ochotně vyřazuje a snaží se jet jen na získanou kinetickou energii s vypnutým motorem. Opětovné naskočení čtyřválce a připojení ke kolům je opět naprosto neznatelné. Řidič si také může upravit sílu rekuperace (slabá a automatická), což je u mild-hybridů vzácné. My jsme vše nechali na vozu.
I díky těmto technologiím nebo skvělé aerodynamice karoserie Cd = 0,29 má mít t-roc nízkou spotřebu 5,6 l/100 km. My jsme se ale této hodnotě ani nepřiblížili. S čerstvě zajetým kusem, na širokých zimních pláštích a za ranních mrazíků nám po ujetí 750 km na palubním počítači svítilo rovných sedm litrů. Snad se k němu ještě vrátíme za příznivějších podmínek.
|Volkswagen T-Roc a vybraní konkurenti: základní údaje výrobce
|Volkswagen T-Roc
1.5 eTSI/110 kW DSG7
|Hyundai Kona
1.6 T-GDI/110 kW 7DCT
|Mazda CX-30
2.5 Skyactiv-G/103 kW 6AT
|Opel Frontera Hybrid
1.2 Turbo/107 kW eDCT6
|Škoda Karoq
1.5 TSI/110 kW DSG
|Motor, ventilový rozvod
|mild-hybrid, přeplňovaný zážehový R4, DOHC
|mild-hybrid, přeplňovaný zážehový R4, DOHC
|zážehový R4, DOHC
|mild-hybrid, přeplňovaný zážehový R3, DOHC
|přeplňovaný zážehový R4, DOHC
|Zdvihový objem (cm3)
|1498
|1598
|2488
|1199
|1498
|Výkon (kW/min-1)
|110/5000-6000
|110/4500-6000
|103/5000
|107/5500
|110/5000-6000
|Točivý moment (Nm/min-1)
|250/1500-3500
|250/1500-4000
|238/3300
|230/1750
|250/1500-3500
|Převodovka
|7° aut. (dvouspojková)
|7° aut. (dvouspojková)
|6° aut. (s měničem)
|6° aut. (dvouspojková)
|7° aut. (dvouspojková)
|Délka x šířka x výška (mm)
|4373 x 1828 x 1559
|4350 x 1825 x 1570
|4395 x 1795 x 1540
|4385 x 1795 x 1635
|4390 x 1841 x 1603
|Rozvor náprav (mm)
|2629
|2660
|2655
|2670
|2638
|Standardní pneumatiky
|225/60 R16
|215/60 R17
|215/65 R16
|215/65 R16
|215/60 R16
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|1516/539
|1450/555
|1409/646
|1344/561
|1407/608
|Nejvyšší hmotnost nebrzděn./brzděn. přívěsu (kg)
|730/1500
|600/1310
|600/1300
|610/1250
|700/1500
|Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l)
|475/1350
|466/1300
|430/1406
|460/1600
|521/1630
|Objem nádrže paliva (l)
|50
|47
|51
|44
|50
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|212
|201
|191
|189
|210
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|8,9
|8,9
|10,3
|9,1
|9,1
|Emise CO2 (kombinované) (g/km)
|127-129
|147-152
|147-148
|119
|138-149
|Spotřeba paliva (kombinovaná) (l/100 km)
|5,6-5,7
|6,4-6,7
|6,5-6,6
|5,3
|6,1-6,6
JÍZDA
Volkswagen T-Roc je postaven na platformě MQB evo a přebírá spoustu systémů z větších modelů Tiguan a Tayron. Spoléhá i na standardní zadní víceprvkovou nápravu. Provedení R-Line má navíc tužší sportovnější tlumiče, což by se k dynamickému vzhledu celého vozu mohlo hodit. Sportovní SUV by přece mělo jezdit sportovně. A t-roc na 20" kolech se širokými pneumatikami nás nenechává na pochybách, že si s ním řidič užije i dostatek zábavy. Na silnici se chová naprosto jistě. V přímém směru je i při vysokých rychlostech krásně stabilní, přičemž vliv bočního větru je naprosto minimální. Klikatými silničkami se proplétá s naprostou samozřejmostí a dostat ho do svízelnější situace už chce hodně odvahy nebo vůbec nepřemýšlet. Svoji suverenitu potvrzuje i na uzavřené ploše. Vyhýbací manévr slupne jako malinu a ani se nehne. I na zimních pneumatikách se zapře do vnějších kol a karoserie se nakloní jen minimálně. Vnitřní zadní kolo se skoro neodlepí od vozovky, takže dlouho pevně stojí na všech čtyřech.
Na hraně přilnavosti je jen lehce neotáčivý, přičemž ESP ho okamžitě narovná do požadovaného směru. Elektronická stabilizace funguje naprosto jemně. O jejím zásahu nás informuje pouze přitažení bezpečnostních pásů, protože se auto připravuje na nebezpečnou situaci. Slalomem mezi kužely se proplete jako lasička. Okamžitě reaguje na sebemenší pohyb volantu a hbitě vyrazí do nového směru jízdy. Musíme pochválit i progresivní řízení, které je také standardně součástí výbavy R-Line. Zpětná vazba je na SUV skvělá, přesně víme, kam směřují přední kola, a líbí se nám pocit, že máme pořád auto pod kontrolou.
Dvě tváře
Sportovnější stroj mezi kompaktními SUV najdete jen stěží a v tomto směru t-roc naplňuje, co slibuje svým dynamickým vzhledem. Má to ale i odvrácenou stranu. Cestující si pohodlí moc neužijí. Komfortně jede jen na vyloženě hezké vozovce. Na spárách nebo i na menších nerovnostech se začne chvět. O kvalitě nebo spíš nekvalitě silnice informuje dokonale. Větší hrboly či výmoly znamenají výrazné poskočení, takže na některých silnicích posádku řádně natřese. Škoda že ještě nemáme srovnání s normální verzí na menších kolech. Naštěstí tlumiče nikdy nejdou na doraz, takže nepociťujeme žádné nepříjemné rázy do skeletu. I odhlučnění podběhů je velmi slušné, aerodynamická karoserie nesviští, takže to rušivý hluk do kabiny neproniká.
Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG7 R-Line |
Lehce rozpačití jsme z brzd. Jejich maximální účinnost je se zimními plášti a v chladném počasí odpovídající, ale mild-hybrid se chová specificky při lehkém přibrzďování. Nejprve totiž vstoupí do hry rekuperace, která začne auto zpomalovat. Když ale vidíme, že by to chtělo větší účinek, a lehce brzdu přišlápneme, nic se neděje. Ještě více přitlačíme, a až potom cítíme změnu. Brzdám chybí plynulost a jemnost.
|Naměřené hodnoty
|Zrychlení 0-50/100/130/160 km/h (s)
|3,7/9,5/15,6/26,1
|Zrychlení 60-100 km/h; 80-120 km/h (s)
|5,0; 6,5
|Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1)
|2200
|Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m)
|46,2
|Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h)
|51,0/91,4/132,6
|Naměřená spotřeba paliva (l/100 km)
|7
|K měření jízdních parametrů používáme GPS telemetrii Racelogic DriftBox 01.
Závěr
Druhá generace Volkswagenu T-Roc má velkou šanci navázat na úspěchy té předchozí. Dál totiž rozvíjí líbivou atletickou siluetu a přidává dynamicky navrženou přední část. Nebojíme se tvrdit, že jde o nejvýraznější vůz aktuální nabídky Volkswagenu. Také uvnitř přichází s originálními prvky, které ukazují na jeho jedinečnost, přičemž doladěné systémy zjednodušují jeho ovládání. Jenže proti konkurentům stále zaostává v prostornosti kabiny, ačkoliv mezigeneračně v tomto směru vidíme výrazný pokrok. Mild- -hybridní pohon zajišťuje plynulou jízdu a dostatečnou dynamiku, jenže reálná spotřeba by mohla být nižší. Testované provedení nepotěší ani řidiče, kteří vyžadují hlavně komfort cestování. Naopak se bude líbit těm sportovněji založeným, což naznačuje, že „běžnější“ verze by mohly být v tomto směru vyváženější a všeobecně oblíbenější.
Plusy
- Působivý design
- Stabilita podvozku
- Přesné řízení
- Výborná sedadla
- Přehledný infotainment
Minusy
- Méně komfortní podvozek
- Průměrná prostornost kabiny
- Vyšší reálná spotřeba paliva
Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG7 R-Line |
|Celkové hodnocení (Za testované oblasti se uděluje
známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům)
|Volkswagen T-Roc
1.5 eTSI/110 kW DSG7
|DOJEM
|Design
|1,50
|Dílenské zpracování a materiály
|1,50
|Software
|1,50
|Povinné asistenty
|1,50
|PROSTOR A POHODLÍ
|Prostornost
|2,50
|Sedadla
|1,00
|Zavazadelník a variabilita
|2,00
|Ovládací prvky
|1,50
|MOTOR A ZPŘEVODOVÁNÍ
|Dynamika
|1,50
|Pružnost
|2,00
|Spotřeba
|2,00
|JÍZDA
|Řazení
|1,50
|Řízení
|1,50
|Brzdy
|2,00
|Ovladatelnost
|1,00
|Jízdní komfort a odhlučnění
|2,50
|Výsledná známka
|1,69