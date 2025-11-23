Hledáme nejhorší nešvar řidičů. Který vám pije krev nejvíc?

V klidném čase adventním si trochu odpočineme od předvánočního shonu a zvedneme si tlak přemýšlením nad nešvary řidičů. Který je podle vás ten nejhorší? Hlasujte ve vyřazovací anketě!
Do autoškoly jsme chodili všichni, i když někteří už opravdu dávno - a v Česku nic řidiče nemotivuje, aby se průběžně vzdělávali. Postupně si tak řada z nich vypěstuje některé zlozvyky - nebo hůř, cíleně se chovají v provozu tak, že z toho ostatní okusují volant vzteky.
Stačí pár desítek kilometrů za volantem, abyste takových nešvarú pár potkali. Někdo na ně má větší „štěstí“, jiný naopak menší, některé jsou jen otravné, jiné přímo nebezpečné a ostatní řidiči se musí snažit, aby odvrátili nehodu.
Na rozdíl od snadno měřitelné rychlosti jízdy ovšem držitel řidičského oprávnění takový nešvar provede a o pár sekund později už o něm nikdo neví. Policie samozřejmě nemůže být všude, aby to hlídala, a tak jedinou cestou, jak situaci zlepšit, je osvěta.
Zamysleli jsme se v redakci a vybrali šestnáct nešvarů, které nám pijou krev. Na vás, čtenářích Auto.cz, bude z nich vyřazovacím způsobem vybrat ten nejhorší. Začínáme šestnácti anketami koncem listopadu, každé vyřazovací kolo poběží zhruba týden a o poslední adventní neděli vyhlásíme vítěze, tedy nejhorší nešvar řidičů nejen českých.
Anketa
Svícení vs. blinkry
Mlhovkáři a nesvítiči, vč. neosvětlených cyklistů
Špatné či pozdní používání blinkrů
Anketa
Čáry vs. pruhy
Nerespektování žlutých dočasných čar na silnici
Bezdůvodná jízda v levém či středním pruhu
Anketa
Zipování vs. napojování
Neznalost či nerespektování pravidla zipu, nevyužití obou pruhů před snížením jejich počtu a zbytečná tvorba kolony
Nevyužití připojovacího pruhu, vjetí do průběžného v příliš nízké rychlosti
Anketa
Bezpečný odstup vs. blokování křižovatky
Blokování křižovatky při hustém provozu, vjíždění do ní, i když z ní nemohu vyjet; stání na žlutě vyznačených prostorech zákazu zastavení v křižovatce či u připojovacího pruhu
Nedodržování bezpečného odstupu (při jakékoliv rychlosti, na jakékoliv silnici)
Anketa
Přednost zprava vs. velká vozidla
Nedávání dostatečného prostoru velkým vozidlům či soupravám při odbočování, zejména ostrém
Nechápání či ignorace přednosti zprava
Anketa
Přednost tramvaji vs. uhýbání doleva
Dávání přednosti tramvaji, i když ji nemá, v situaci, kdy to způsobí víc škody než užitku
Uhýbání do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit napojení jinému, i když levý pruh není volný
Anketa
Dvojblinkry vs. protisměr
Parkování s dvojblinkry, když přitom zablokují či omezí provoz
Řezání zatáčky protisměrem, i když do ní nevidí
Anketa
Stojí na zelenou vs. jedou na červenou
Nesledují provoz kolem sebe, když čekají na křižovatce, pozdně se rozjedou
Po rozsvícení červené ještě narychlo projedou
zdroj: Autorský text