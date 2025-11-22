Audi představilo další novinku pro Čínu. I tentokrát vyjede bez tradiční ozdoby
Německá automobilka zkouší na čínském trhu odlišný koncept, který zahrnuje lokalizované modely bez tradičního znaku v podobě čtyř vzájemně propojených kruhů.
Západní automobilky v čele s těmi německými naučily Číňany vyrábět auta, což se v poslední době projevuje mimo jiné raketovým růstem domácích značek na úkor těch zahraničních. Tamní trh se během velmi krátké doby přeorientoval především na elektromobily, v kterých mají čínští konkurenti často náskok. Aby tradiční výrobci negativní trend zvrátily, musejí jít proti vlastním zavedeným pořádkům.
Jedním z nových přístupů je vývoj novinek přímo podle vkusu čínských zákazníků, kterým jsou jízdní vlastnosti ve výsledku docela fuk. Co naopak vyžadují, jsou vyspělá multimédia a konektivita. A také neustálé modernizace. Životní cyklus čínských aut se totiž počítá na nízké jednotky let, kdežto na ostatních vyspělých trzích nejsou výjimkou osmileté a delší cykly.
Audi na největším automobilovém trhu světa zkouší ještě další taktiku. Místo tradičního znaku v podobě čtyř vzájemně propojených kruhů se snaží prorazit se sesterským brandem AUDI, jehož druhým příspěvkem je sériové výrobě velmi blízký koncept E SUV.
Novinka vznikla ve spolupráci s čínským gigantem SAIC. Elektrické SUV stojí na platformě Advanced Digitalized Platform (ADP) od automobilky SAIC a na délku měří 5057 milimetrů. Do šířky přidává 2024 mm, na výšku 1786 milimetrů a rozvor dosahuje 3060 milimetrů. K pohonu konceptu slouží dva elektromotory, jeden na každé nápravě, o systémovém výkonu 500 kilowattů. Díky tomu elektrické SUV na stovku zrychlí zhruba za pět sekund. Samozřejmostí je 800V dobíjecí architektura.
Studie má integrovanou trakční baterii s kapacitou 109 kWh, která podle optimistického čínského měřícího cyklu CLTC na jedno nabití zvládne přes 700 kilometrů. Na dostatečně výkonné nabíječce má do baterie během 10 minut přitéci dostatek energie na 320 kilometrů jízdy.
Sériové provedení se do prodeje dostane již v příštím roce a doplní již prodávaný elektromobil E5 Sportback.
Vedle nového SUV pro Čínu Audi společně s čínským partnerem FAW na tamní trh uvádí další novinku v podobě prodlouženého A6L e-tron, které využívá architekturu PPE pro prémiové elektromobily koncernu Volkswagen. Aktuálně ji najdeme též u Audi Q6 e-tron a druhé generace Porsche Macan.
Zdroj: Motor1, foto: Audi, video: auto.cz