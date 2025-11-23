Ford končí s oblíbeným dieselem 2.0 EcoBlue s dvěma turby. Jedno musí stačit
S příchodem emisní normy Euro 6 představil Ford zcela nový vznětový dvoulitr. Ten ve vrcholných verzích používal přeplňování se dvěma turbodmychadly. Nově však bude muset stačit jen jedno.
Motor Ford 2.0 EcoBlue, známý také jako Panter, nahradil v roce 2016 v užitkových modelech Fordu předchozí řadu Puma. Tedy agregát vlastní konstrukce s rozvody poháněnými řetězem a objemem 2,2 litru. V osobních modelech ale puma skončila s výběhem druhé generace Fordu Mondeo v roce 2007. Třetí vydání Fordova světového auta dostalo francouzský motor 2.0 HDi z řady DW10 pojmenovaný Duratorq, který v osobních fordech vydržel do roku 2018, kdy jej nahradil popisovaný čtyřválec EcoBlue z řady Panter.
Zatímco třeba v transitu/tourneu custom jezdila po celou dobu varianta pouze s jedním turbodmychadlem o výkonu až 136 kW, v osobních modelech, konkrétně ve Fordech Mondeo, S-Max a Galaxy figurovala coby vrcholná motorizace verze se dvěma turbodmychadly. Vyznačovala se výkonem 154 kW. Varianta se 142 kilowatty přitom měla opět pouze jedno turbo.
V rámci přípravy na emisní normu Euro 7 Ford nabídne pouze verzi s jedním turbodmychadlem, dle zahraničních zdrojů s výkonem 124 kW. Proti původní verzi je výkon skromný a jasně odráží skutečnost, že pro modrý ovál už nejsou vznětové motory nějaký čas prioritou. Navzdory tomu inženýři původní řadu Panter konstrukčně upraví v souladu s přísnějšími požadavky na čistotu spalin. Nové bude vstřikování common-rail, chybět nebudou ani modifikované rozvody.
Původní agregáty Panter v porovnání se starší řadou Puma přinesly výrazně tišší a kultivovanější jízdní projev, nižší spotřebu nafty, ale také choulostivější mechaniku. Poté, co se typ Puma zbavil původního, málo odolného vstřikování od Delphi, stal se velmi odolným a spolehlivým motorem.
Ve snaze agregát ztišit, nahradil Ford spolehlivý a trvanlivý rozvodový řetěz řady Puma ozubeným řemenem v oleji v kombinaci s ozubenými koly. Ano, stejné řešení, jaké známe z původních zážehových motorů Ford 1.0 EcoBoost z řady Fox. A bohužel, i tady se tyhle rozvody mstí krátkou životností. Pomůže pouze častější výměna oleje. Zkraje produkce také občas selhávalo hlavové těsnění. Pozdější verze, od roku 2017, jej ale mají modifikované. Dnes již bude na většině původních agregátů jistě dávno vyměněné za upravený a hlavně spolehlivý typ.
Nový agregát Panter bude mít premiéru v modelech Everest a Ranger, přičemž prvně jmenovaný se na českém trhu nenabízí. Později jej dostanou i další modely, jakkoliv zřejmě převážně ty užitkové.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedia a Svět motorů, foto: Ford a archiv Světa motorů, video: auto.cz