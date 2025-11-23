Návštěva značky Chery v Číně: Zázraky na počkání
Čínský útok na evropský trh už není pouze řečnickým obratem, nýbrž realitou. Logicky tak nemůže chybět ani největší exportní automobilka Číny, značka Chery. Přijali jsme pozvání do její domoviny ve východočínském Wu-chu a nestačili se divit.
Zlatistý odraz řeky Jang cʼtiang zdobí na své cestě z vnitrozemí do oceánu mnoho měst. A zatímco nablýskaná Šanghaj strhává všechnu pozornost na sebe a svou opulentní vyspělost, v pouze tři sta padesát kilometrů vzdáleném Wu-chu je nejdelší řeka eurasijského kontinentu pořád nepřehlédnutelnou dominantou.
Ekonomicky je ale hvězdou kantonu Anhui největší exportní automobilka země. Je jí koncern Chery, zastřešující hned několik značek, z nichž dvě – Omoda a Jaecoo – jste už na našich stránkách měli možnost spatřit opakovaně. Mimo ně ale do portfolia skupiny patří také luxusní divize Luxeed, sportovní Exeed, modernisticky terénní iCar, outdoorový Jetour a nejnověji i pro Evropu speciálně utkaný Lepas.
Základem portfolia je ale rodinné stříbro nesoucí jméno koncernu, tedy Chery, s nabídkou SUV různých velikostí Tiggo. Ta zároveň oficiálně vstupují na český trh prostřednictvím nováčka na poli českého importu, společnosti Astana Motors. Zatímco u nás je to svěží vítr, v domácím Kazachstánu jde o největšího importéra osobních automobilů a zároveň jednoho z nejúspěšnějších dovozců skupiny Chery obecně.
Neflákají se
Chery přitom globálně žádným zelenáčem není. S výrobou automobilů v regionu Anhui začala značka ještě v roce 1999, zatímco jejím úvodním modelem byl Seat Toledo první generace. Ne kopie, ne licence, ale konkrétně ten vůz – šlo totiž o ty samé linky Volkswagenu, které do roku 1998 sloužily ve Španělsku, vlastní konstrukce byl pouze motor. Dnes je ale situace jiná a modelové portfolio je vyvinuto plně v režii expandující automobilky.
Číňané nám toho chtěli ukázat mnoho a začali zostra, nikoliv však na silnici, ale ve vodě. Ještě jsme ani nestihli rychlovlakem přicestovat ze Šanghaje, a terénní Jetour G700, vybavený dvěma lodními šrouby, dokázal úspěšně přeplout Dlouhou řeku. V našich evropských očích to může vypadat jako rozmar, v podmínkách čínského venkova nebo coby dopravní prostředek čelící přívalovým dešťům jsou ale plovoucí vozy rázem poněkud atraktivnější.
Zvláštní atkinson
Co do techniky, Čína investuje především do tzv. New-Energy Vehicles, tedy elektromobilů a plug-in hybridů. Na několika konferencích nás seznámili s pokrokem na baterii s pevným elektrolytem, která má být k dispozici v roce 2027 a přinést zásadní zlepšení snad ve všech ohledech: v rychlosti nabíjení, tepelném managementu, a především energetické hustotě a bezpečnosti. Video, kde projel hřebík skrz naskrz baterií bez jediné reakce, sice bylo působivé, minimálně do roku 2027 ale bude pořád pouze videem.
To další novinky vypadají zajímavěji – třeba nový spalovací motor Kunpeng Sky Optimus s termální účinností 48,57 %, tedy o sedm procent lepší než dosud, nás opravdu nadzvedl ze židle. Zatímco všichni ostatní výrobci při implementaci Atkinsonova cyklu spoléhají na pozdní či včasné zavírání ventilů, Chery se rozhodlo jít na kompresní poměr 26:1 trochu jinak.
Malou fázi stlačení a velkou expanzi zde zajišťuje geometrie vzniklá dvěma klikovými hřídelemi s trojicí ojnic pro každý píst, a jen čas ukáže, jak moc to Číňané s implementací takto složitého systému myslí vážně. Čísla jsou velmi působivá a měření oficiální, jen s malým detailem – čínská legislativa měří účinnost bez ohledu na emise. V sériovém voze tak budou tyto hodnoty pravděpodobně trochu realističtější, ale nechme se překvapit.
Mohli bychom i tohle, prosím?
Spolu s vozy známými v Evropě se novinářům představilo i několik aut specifických pro čínský trh, z nichž pár bychom rádi viděli i na našich cestách. Za hřích by určitě stál iCAR v23, malý terénní vůz se sympatickým vzhledem, výkonem a dvěma verzemi baterie. Zamlouvaly se nám i luxeedy, které Chery vyvíjí společně s výrobcem elektroniky Huawei, což je na vyspělosti jejich autonomního řízení výrazně znát. To si například bez pomoci poradilo i s opravdu divokou dopravou ve Wu-chu.
Bezpečnost na prvním místě
Čínská vláda i automobilky si už dávno uvědomují, jakou pověst mají čínská auta v oblasti bezpečnosti, proto se do ní také hodně investuje. Zatímco v Evropě se automobilky snaží „ukecat“ úředníky ke změně legislativy, aby mohly jít ceny příštích elektromobilů dolů, čínská obdoba NCAPu C-NCAP naopak stanovila limity ještě přísnější než u nás. A Chery se to rozhodlo demonstrovat několikrát prostřednictvím soukromých crash-testů.
Nutno uznat, že čelní srážka dvou Tiggo 9 proběhla bez větší újmy na figurínách, kabina působivě udržela svůj tvar a všechny dveře obou vozů šly bez problémů otevřít. To samé ukázal příbuzný model Lepas L8 při testu převrácení či odolnosti baterie.