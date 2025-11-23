S BMW 5 E39 ujel 1.000.000 km. Zvládne elektrický nástupce podobnou porci?
Příběhy aut, která najedou neskutečné porce kilometrů, bývají většinou o nějaké toyotě, mercecesu nebo volvu. Ale BMW? To se opravdu nevidí každý den.
Fin Juha Bäckmand je obdivuhodný chlapík. S BMW 523i generace E39 nedávno pokořil hranici milionu kilometrů. V rámci oslav pokoření tohoto milníku si Juha pořídil zcela nové BMW i5 Touring.
Motor i převodovka původního BMW 523i jsou původní, udržovány v originálním stavu. Servis probíhal výhradně s použitím originálních dílů a v autorizovaných servisech. Samo BMW příběh už několik let sleduje a dokumentuje, Juha je zaujal někdy okolo 600.000 ujetých kilometrů.
Jedno z prvních BMW E39 vůbec
Bäckmandovo BMW je z roku 1996, tedy z úplných začátků výroby generace E39. Auto má nenápadnou barvu Glacier Green a i po téměř třech dekádách vypadá překvapivě zachovale.
E39 je často považována za nejlepší 5 řadu v historii – pro svůj nadčasový design, skvělé jízdní vlastnosti a interiér, který byl jednoduchý, kvalitní a zaměřený na řidiče. Místo dnešních ambientních LED panelů tu najdete dřevo, analogové budíky a ergonomii, jakou už moderní auta zkrátka nemají.
Bäckmandovo BMW 523i je vybaveno manuální převodovkou. Pod kapotou má řadový benzinový šestiválec 2.5 o výkonu 125 kW. Na papíře to žádná raketa není, motory M52 z této éry ale byly známé svou jemností a spolehlivostí.
A právě to je nejspíš důvod, proč se tahle E39 dožila milionu kilometrů. Jednodušší systém VANOS, absence turba, žádné eko fičury. Jen mechanický stroj.
Zase BWW, ale na elektřinu
Ve videu od BMW Classic vidíme, jak si Bäckmand přebírá nové BMW i5 xDrive40 Touring. Neví se, zda svou E39 zároveň skutečně odevzdal, ale upřímně doufáme, že si ji nechal – takový kus historie by byla škoda pustit.
Nové i5 ukazuje, jak moc se 5 řada za skoro 30 let změnila. Dnes můžete vedle spalovacích varian sáhnout též po plug-in hybridu či elektromobilu. Nechybí ani gigantický displej, dotykové ovládání všeho možného a kabina připomínající spíše vesmírnou loď než řidičsky orientovaný vůz.
Jasně, je rychlejší, bezpečnější a technologicky pokročilejší. Elektromotor má teoreticky méně poruchových komponentů. Ale vydrží všechny ty baterie, motory a reduktory, displeje, software a asistenty třicet let a alespoň půl milionu kilometrů? To je otázka, na kterou E39 odpověděla jasně. Věříte, že elektromobil může zvládnout podobnou porci kilometrů?
Zdroje: BMW Blog, BMW Group Classic, foto a video: BMW