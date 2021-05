Jaguar XK150 Foxbat je hodně zvláštní kombík, který existuje v jediném exempláři

Pravidelně se proto objevují pokusy oba světy, tedy sportovní a praktický, spojit. V sedmdesátých letech minulého století to zkusil také jistý Brit jménem Geoffrey Stevens, který se jako velký fanoušek značky Jaguar rozhodl udělat ze sportovního kupé XK150 šikovný "skorokombík".

Tak se zrodil Jaguar XK150 Foxbat, zvláštní shooting brake, který existuje v jednom jediném exempláři.

Stevens přitom k přestavbě přistoupil svérázným způsobem, svůj Jag z roku 1960 totiž v podstatě "zkřížil" s vozem Morris Minor Traveller, což je malý kombík s částečně dřevěným nákladním prostorem. Právě ten kutil zkombinoval s karoserií sportovního kupé.

Důvodem, proč se do takového dobrodužství Stevens pustil, bylo naléhání manželky, která zatoužila pro praktickém autě, do něhož by se kromě různých věcí v pohodě vešli i dva psi. Stevens souhlasil, ale rozhodl se, že nový rodinný vůz sám postaví. Jako základ použil už zmíněný Jaguar, tehdy prý v hrozném stavu. Práce mu zabraly několik let.

Výsledek posuďte sami. Mimochodem - všimněte si, že Brit využil praktičtější záď k instalaci lavice pro cestující.

Někdy v 80. letech Stevens svůj výtvor prodal, jedinečný shooting brake pak strávil řadu let ve Francii. Na britské ostrovy se vrátil v roce 2008 a od té doby je o něj údajně dobře postaráno.

Aktuálně je však vůz na prodej, v nabídce ho má prodejce jménem Justin Banks, který za Foxbat požaduje 44.995 liber, což je v přepočtu asi 1,33 milionu korun.