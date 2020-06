Jaguar zvažuje kompaktní hatchback. Jeho vizi představil už před 17 lety

Značka Jaguar se stejně jako většina ostatních zotavuje z následků pandemie koronaviru. Kromě toho také přemýšlí nad přestavbou svého modelového portfolia, která by v brzké budoucnosti mohla přinést minimálně jeden nový model.

Podle nepotvrzených informací by v nabídce mohl nahradit sedany XE a XF. Jaguar chce hlavně auto, které bude vydělávat. Není tedy vyloučeno, že sáhne po nějaké konvenčnější karosářské variantě.

Do hry se tak vrací myšlenka kompaktního hatchbacku, jenž by ve sféře prémiových aut soupeřil s BMW řad 1, Mercedesem třídy A či Audi A3. „Rád bych vytvořil několik menších aut. A tak nějak cítím, že by pro takový vůz nyní mohla být ideální doba,“ sdělil nový šéf designu Julian Thomson.

„Naše hodnoty jsou ideální pro zájemce, kteří chtějí efektivní vozy, ale stále mají rádi kvalitu, luxus, hezký design a požitek za volantem,“ vysvětluje Thomson, co všechno bychom od potenciální novinky mohli očekávat.

Pro Jaguar by to v segmentu prémiových kompaktních hatchbacků byla premiéra, tedy pokud by se vůz dostal až do sériové podoby. S myšlenkou kompaktu v podobě konceptu si značka pohrávala už před dlouhými sedmnácti lety. Roku 2003 přivezla na frankfurtský autosalon vizi R-D6, což byl jeden z prvních projektů tehdejšího nového šéfdesignéra Iana Calluma. Někdejší koncept si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

Otázkou zůstává, zdali by britská automobilka měla pro takový vůz vhodnou platformu. Čistě elektrická limuzína XJ je na cestě a půjde o první vůz postavený na architektuře MLA, jež umožňuje zástavbu spalovacích, plug-in hybridních i čistě elektrických pohonů. Není ale jisté, jestli by taková platforma byla vhodná a výhodná pro kompaktní model. Na odpověď si musíme ještě nějaký čas počkat.