Němci vybrali 10 sportovních aut za rozumné peníze. Které ojetiny a novinky doporučují?

Auto Bild sestavil žebříček deseti sportovních vozů, kvůli nimž se nemusíte zadlužit do konce života. Některé ojeté, jiné i zbrusu nové.

Snad každý chce aspoň jednou v životě vlastnit sportovní vůz - vzhledný, rychlý a obratný v zatáčkách. Co na tom, že do kufru se sotva vejde příruční zavazadlo a auto převeze často nanejvýš dvě osoby. Z praktického či finančního hlediska si ale tento sen většina z nás nikdy nesplní.

Němečtí kolegové z Auto Bildu se ale rozhodli druhý důvod vyvrátit. Podle nich totiž sportovní vůz nemusí nutně znamenat úvěr, který vás bude vysávat do konce života. Připomínají, že sporťáky, jejichž původní cena šplhala v přepočtu ke dvěma milionům korun, lze dnes pořídit za méně než polovinu. A to už se dostáváme na úroveň nového, hodně dobře vybaveného kompaktu.

Dali tedy dohromady desítku sportovních vozů, na které by vám mělo stačit 35.000 eur, což je v přepočtu necelý milion korun. Většinou mysleli na auta ojetá, někdy vám ale tenhle obnos může stačit i na zbrusu nový kousek. Jasně, ceny v Německu a u nás se přeci jen mohou trochu lišit, když jsme ale projeli nabídku tuzemské inzerce, zjistili jsme, že (téměř) všechna tato auta se u nás za daný peníz (a často i podstatně menší) dají opravdu sehnat. Která to tedy jsou?

Audi TTS

Tétéčko je u nás neprávem opomíjený model, který kromě konvenčních variant nabízí i svižnější svezení. A nemyslíme tím rovnou vrcholnou verzi TT RS, to už je přeci jen jiná cenová. V nabídce je totiž i méně ostré, přesto zajímavé TTS. Ikonický pětiválec tady supluje dvoulitrový čtyřválec s výkonem 225 kW. Nové auto v karoserii kupé sice stojí 1.548.900 Kč (roadster pak 1.624.900 Kč), ojetinu s nájezdem nanejvýš několika desítek tisíc kilometrů ale pořídíte za podstatně příznivější obnos.

BMW M240i

Označení M240i pod sebou ukrývá nejdostupnější šestiválec v nabídce řady 2. Je to třílitr s výkonem 250 kW, jenž se sice standardně pojí se samočinnou převodovkou, stále mu však zůstává pohon zadních kol (za čtyřkolku si lze připlatit). Cena nového kousku v základní výbavě je dnes 1,3 milionu, ojetina se pod milion vejde s přehledem, hodnotu si totiž nebude držet tak urputně jako ryzí M2.

Chevrolet Camaro

Osmiválec s objemem 6,2 litru, výkon 333 kW, 617 newtonmetrů točivého momentu, pohon zadních kol a stovka za 4,4 sekundy. Díky prodejci Tucar dnes nové Camaro seženete i v Česku, aniž byste museli řešit strasti s dovozem ze zahraničí. Cena základní varianty je vyčíslena na 1.269.290 Kč, když se ale porozhlédnete po nějakém zánovním kousku, opět nebude třeba tasit z kasičky více než milion.

Abarth 124 Spider

V aktuální nabídce tuzemského zastoupení Abarthu jsme model 124 Spider poptávali marně. Naposledy jsme jej testovali před dvěma lety, tehdy stál nový kousek bez dalších příplatků rovný milion. Poháněla jej sice “jen” čtrnáctistovka o výkonu 125 kW, opravdu ale sporťáček s pohotovostní hmotností 1085 kilogramů potřebuje více? Jízdními vlastnostmi nás auto příjemně překvapilo, stejně jako zvukový projev díky standardně dodávanému výfuku Record Monza.

Ford Mustang GT

Chcete-li dát přednost modrému oválu, vhod přijde Mustang GT. Pohání jej pětilitrový osmiválec s pohonem zadních kol a šestistupňovou manuální převodovkou. Bez dalších příplatků přijde fastback na 1.301.990 Kč, příplatek za desetistupňový automat je 50.000 Kč, za otevřené nebe nad hlavou v podobě kabrioletu si Ford účtuje dalších 100.000 Kč. Když ale zůstanete při zemi a spokojíte se s ojetinou v nějaké základní výbavě, utratíte spíš statisíce.

Jaguar F-Type

Tady už se s pojmem “rozumná cena” dostáváme trochu na hranu, přesto si Němci myslí, že si Jaguar F-Type své místo v desítce “dostupných” sporťáků zaslouží. Základní verze s dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 221 kW stojí 1,7 milionu korun. Jasně, můžete pořídit i pětilitrový osmiválec se 331 kW, to už se ale útrata u prémiového britského výrobce prodraží o další milion. Mičuda by vám po projetí české inzerce nestačila ani na ojetinu. Je to však dáno omezenou nabídkou a faktem, že když už se nějaký kousek prodává, nemá pod kapotou základní motorizaci.

Nissan 370Z

Japonský sportovec už netrpělivě vyhlíží očekávaného nástupce, ale stále jej u nás pořídíte coby nové auto. A nyní navíc s akčním zvýhodněním. Základní provedení s 3,7litrovým šestiválcem o výkonu 241 kW a šestistupňovou manuální převodovkou stojí 905.000 Kč, i lépe vybavené kousky se pohybují okolo 1,1 milionu korun. Ojetiny jsou pak samozřejmě značně dostupnější.

Peugeot RCZ R

Sportovní kupé Peugeot RCZ se začalo vyrábět v roce 2009. Byť se produkovalo pouhých šest let, má na svém kontě nesčetné množství úspěchů, včetně ocenění Coupe of the Year magazínu Top Gear. Až roku 2013 nabídku rozšířila ostrá varianta R s benzinovou šestnáctistovkou vyladěnou na 199 kW. Pokud vás tahle francouzská předokolka láká, na ojetý kousek vám bude stačit půl milionu korun. Počítejte ale s tím, že nabídka v české inzerci je značně omezena.

Subaru BRZ a Toyota GT86

Jak bychom ve výběru dostupných sporťáků mohli opomenout japonská dvojčata BRZ/GT86? Toyobaru sice vyhlíží novou generaci, která znovu přijede v rámci kooperace těchto dvou značek, stále lze ale pořídit aktuální provedení, jehož nabídku se obě automobilky pravidelně snažily šperkovat nějakou tou speciální edicí. Zatímco na stránkách Toyoty jsem GT86 vedle Yarise GR a Supry už hledal marně, Subaru “brzo” stále nabízí, navíc za sympatických 890.000 Kč. Také to se ale pomalu připravuje na loučení, Final Edition stojí rovný milion. Atmosférický dvoulitr s výkonem 147 kW zůstává netknutý, potěší ale tlumiče Sachs a brzdová soustava Brembo.

VW Scirocco R

Po dvou generacích dal model Scirocco automobilovému trhu sbohem, aby se o pár let později (roku 2008) opět vrátil. O rok později nabídku obohatilo Scirocco R, sportovní verze poháněná dvoulitrovým čtyřválcem TSI s výkonem 195 kW (po faceliftu pak 206 kW). Kromě silnějšího agregátu se “erko” vyznačovalo přepracovanými sportovními nárazníky, dvojitou koncovkou výfuku a černě lakovanými zpětnými zrcátky. Ceny ojetých kousků se pohybují lehce nad hranicí půl milionu.