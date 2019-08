Jak funguje autozastavárna: Pozor, ať nenaletíte!

Do zástavy se dávají běžně třeba elektrospotřebiče nebo starožitnosti, ale třeba i auta. To musíme vyzkoušet! Bereme tedy vůz, velký techničák a vyrážíme po předchozí domluvě do autozastavárny.

V kanceláři společnosti „Zastav to“ předáváme doklady k vozu a občanku. Podle nich už majitelka autozastavárny Dominika Červenková rozjíždí zjišťování, zda majitel není v exekuci či insolvenci, zda vozidlo nepatří leasingovce, nebo na něm neváznou jiné finanční závazky. Prověřují se databáze CarDetect či Cebia, zda auto nebylo bourané či stáčené.

Odhad ceny

Podle pracovníka autozastavárny Petra Hrobaře představujeme ideálního klienta: ověřitelné bydliště, auto ve vlastnictví, servisní knížka, původ vozu v Česku, první majitel, nebouráno, žádné finanční závazky vůči třetím stranám, žádná exekuce ani insolvence. Navíc je červená corsa v dobré kondici, s pravidelným servisem u autorizované dílny. A ještě se jedná o model, který se dobře prodává. „Cenu odhadujeme tak na sto tisíc korun,“ říká Petr Hrobař. Pro porovnání aktuální hodnoty vozu jsme oslovili ještě bazar AAA Auto. Jeho pracovník Martin Houška nám sděluje, že reálná výkupní cena by se měla pohybovat okolo 100.000 Kč.

Zastavárník hlásí, že může za vůz nabídnout na ruku až 80.000 korun, tedy 80 % z ceny vozu. To je podle něj na horní hranici, výše se obvykle nejde. U hůře prodejných modelů, třeba chryslerů, jde poskytnutá částka klidně až na poloviny hodnoty.

Obhlídka a projížďka

Zatímco majitelka zastavárny ověřuje nahlášené informace o vozidle a majiteli, my doprovázíme pracovníka firmy na obhlídku a projížďku nabízeného vozu. Drobné škrábance a ťukance na dveřích či nárazníku nevadí, horší by to bylo na karoserii. V motorovém prostoru sleduje zastavárník například kapalinu v chladiči, zda v ní není olej – to by značilo prasklou hlavu. Kontroluje i úchyty plastových částí na karoserii – poškození by prozrazovalo havárii. Prohlíží i štítky u provozních kapalin – shodují se s údaji v servisní knížce. Všechno je v pořádku. Mračí se jen trochu na drobnou trhlinu na boku sedačky řidiče, ale závažný problém to není, držíme tedy osmdesátku dál.

Následuje jízda, pracovník zastavárny za volantem zkouší v provozu všechny rychlosti včetně zpátečky. Schválně jede po kostkách, aby se boucháním ukázaly i možné problémy podvozku nebo třeba tlumičů. Zkouší plný rejd řízení, spouští klimatizaci, obojí funguje bez problémů – jinak by šla cena už dolů. Za pět minut jsme zpět. Pokud by zjistil nějaké nejasnosti, absolvuje ještě delší vzdálenost – při jízdě zkoumá vozidlo klidně deset minut. Ale naše figurantské auto je v pořádku – nastavená hodnota zůstává.

Sepisujeme

V kanceláři už je taky všechno ověřeno – na majiteli ani autě nic nevázne a transakci lze uzavřít. Podepsaná smlouva, kde je stanovena neměnná částka k prodlužování smlouvy za každých 28 dní, opravňuje zastavárnu vyžadovat po nás plnou moc k vypsání změny majitele v technickém průkazu na ni. „Někde to hned přepisují, u nás jen bereme plnou moc, kdyby se vyskytly potíže. Počítáme totiž, že si majitel auto po čase zase převezme zpět,“ říká pracovník zastavárny s tím, že po zaplacení všech závazků ze strany klienta se plná moc automaticky za přítomnosti obou stran likviduje. Předáváme i druhé klíče, které v zapečetěné obálce putují do sejfu. „Jistíme se kvůli krádeži nebo opletačkám s policií,“ říká Hrobař.

Stát, nebo jet?

Teď je to na nás. Buď tu auto můžeme nechat na hlídaném parkovišti, nebo je dál užívat. Oněch osmdesát tisíc dostaneme na ruku v každém případě, jen poplatek za užívání na 28 dní bude jiný. V případě, že odejdeme pěšky, činí jeho suma deset procent z poskytnuté částky. Pokud bychom chtěli vůz dál užívat, musíme doladit ještě pár věcí jako havarijní pojištění a vinkulaci pojistného plnění na autozastavárnu, kdyby došlo k nehodě. Určuje se ještě cena měsíčního poplatku za užívání vozu, vypočítává se silniční daň a přidává se i takzvaná rezervace, tedy doklad o tom, že nám do rukou zase vrátí naše auto. V konečné sumě je měsíční poplatek o více než dva tisíce vyšší, než kdybychom vůz nechali stát.

V ruce 80.000 Kč a závazek, že za 28 dní se splátkou zase tady.

Modelový příklad

Opel Corsa 1.2 63 kW, pětirychlostní manuální převodovka, rok výroby 2012, nebouraný, s plnou servisní historií doloženou v servisní knížce vedené autorizovaným servisem, první majitel, vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, dvoje klíče. Majitel bez exekuce a insolvence, s trvalým bydlištěm. Najeto 103.000 km.

Zastavárna určila hodnotu vozidla na 100.000 Kč (základní rámec porovnáním cen na inzertních serverech a stránkách autobazarů, ověřená ještě prohlídkou a zkušební jízdou). Za vůz bychom dostali na ruku 80.000 Kč.

Auto stojí v zastavárně na hlídaném parkovišti

Za 28 dnů činí poplatek 8000 Kč, což představuje desetinu poskytnuté částky. S vozem nikdo nejezdí, do protokolu lze uvést i stav tachometru. Pokud je zájem smlouvu ukončit, je třeba přivézt vypůjčených 80.000 Kč + 8000 Kč, tím se auto vrací zpět původnímu majiteli. Přepis vozu po dobu zástavy, kdy zůstává v zastavárně na hlídaném parkovišti, se standardně nedělá.

Vůz majitel dále využívá

Za 4 týdny užívání, kdy auto smí řídit jen majitel vozu, dosahuje celkový poplatek 10.323 Kč. Tuto sumu tvoří především poplatek za užívání vozidla (7610 Kč). Dále sem patří takzvaná rezervace, tedy uplatnění vlastnického práva zpět na majitele vozu (1600 Kč). K tomu je ještě třeba připočítat silniční daň (113 Kč), a platbu za nezapisování zastavárny do technického průkazu (1000 Kč). Navíc musí mít vozidlo ještě uzavřené havarijní pojištění. Pokud je vůz už má, jen se musí vypsat vinkulace pojistné smlouvy na společnost. Jestliže havarijko není sjednáno, zastavárna by měla jeho zajištění nabídnout. Ve společnosti „Zastav to“ pojistí vozidlo do své fl otily. Vyjde to zhruba na 400 Kč měsíčně. O tuto částku by se pak navýšil i celkový měsíční poplatek, tedy z 10.323 Kč na 10.723 Kč. Zároveň platí, že v případě pojistné události by šlo plnění ve prospěch autoservisu, kde by se vozidlo opravovalo.

Radíme: Jak nenaletět

Zjistěte vše o firmě

Musí tam být jméno osoby, s níž budete jednat, dále IČO firmy dohádatelné v Obchodním rejstříku (justice.cz nebo info.mfcr. cz/ares/ares_es.html.cz). Důležité je také, zda má fi rma sídlo v ČR a jestli je společnost spolehlivým plátcem DPH (ověříte na mfcr.cz/ares/ares_es.html. cz). Pokud je informace negativní, smlouvu s fi rmou neuzavírejte.

Zkontrolujte jednajícího

Je důležité, zda za společnost jedná pracovník české národnosti, nejlépe přímo majitel. Pokud se totiž vlastník s jednatelem neshodují, existuje zvýšené nebezpečí „bílého koně“.

Prověřte adresu firmy a pobočky

Musí být reálně dohledatelné (mapy.cz). Některé autozastavárny mají pouze smyšlené pobočky, kde firmu nenajdete.

Nechte si zaslat náhledy smluv ještě před jednáním

Každý zákazník má právo si řádně prostudovat před podpisem smlouvy veškerou dokumentaci, případně ji dát zkontrolovat právníkovi. Pokud vám bude chtít firma vypracovat smlouvu na míru až na místě, nebo vás ji nenechá pořádně prostudovat a tlačí k podepsání, je to varovný signál.

Pozor na vyžadování evidenční kontroly vozidla

Vždy je sice nutné nechat originál velkého techničáku v zastavárně, ale pokud firma žádá platnou evidenční kontrolu při podpisu smlouvy, je to zdvižený prst. Může se totiž stát, že vozidlo i přes domluvu s klientem o nepřepisování stejně zastavárna vůz na sebe převede. Pokud evidenční kontrolu skutečně vyžadují, dejte jim jen kopii techničáku.

Hlídejte doklad o zaplacení

Na každou uhrazenou sumu by měla firma vystavit doklad o zaplacení automaticky, bez vaší výzvy.

Víte, že …

… když neplatíte, autozastavárna má právo vůz prodat? Pokud vás nedohledá, na základě plné moci přepíše vůz na sebe. Stává se to však málokdy.

… průměrná doba tržní smlouvy je tři až čtyři měsíce, ale lze ji mít i neomezeně dlouho?

… ke každé platbě je možné dát i nějaký peníz navíc, aby vyplacení celého vozu najednou nebylo příliš velká zátěž? Například ke standardní pravidelné platbě si každý měsíc přidat třeba 5000 korun a pomalu si tak vlastně ukládat peníze na vyplacení.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.