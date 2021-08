Jak na renovaci motorky (9. díl): Co všechno na práci potřebujete? Máme pár tipů!

Většina továrních servisních přípravků na staré československé motocykly se ještě před pár lety vůbec nedala sehnat. Některé se dokonce ani nikdy nevyráběly a lidová tvořivost si musela vystačit s náhradními řešeními. Pro provoz to možná stačilo, ale renovaci nechcete trávit s kladivem v ruce. Proto nás v průběhu seriálu potěšilo, že se už zase dá leccos pořídit, a v lošánecké dílně Mates Motoservis Martina Pavluse jsme žasli nad několika „udělátky“. Navedla nás na Miroslava Touška, který dnes nabízí mimo jiné i zapomenuté servisní nářadí Jawa ČZ ve svém obchodě eTovar.cz.

Neberte to jako reklamu – často jde o unikátní přípravky, které pan Toušek vymyslel a nechal vyrobit. „Potřeboval jsem nějaký přípravek, a kdyby mi ho tehdy někdo prodal, jednoduše si ho koupím a žádný bych nevyráběl. Jenže neexistoval. Tak jsem sehnal tovární výkresovou komunikaci, která kolovala mezi lidmi, a nechal vyrobit pět sad,“ vzpomíná na začátky majitel historických motocyklů, který má na běžné jezdění Jawu 500 OHC. Čtyři sady prý prodal a jednu si nechal do doby, než se nechal přemluvit k prodeji i té. V dalších etapách jich udělal víc a víc, až se zase všechny prodaly. „Dnes je jen málo zemí, kam jsem ještě nedodal nějaké nářadí, a to včetně Haiti nebo Portorika. Indičtí zákazníci často nakupují a takoví Japonci se ani nesnaží něco opravovat bez speciálního nářadí,“ říká s tím, že do země vycházejícího slunce už posílal i montážní stůl na motory.

Svět motorů 30/2021

Postupně své přípravky vylepšuje a stále vymýšlí nové. Například „krabicový“ stahovák předních vidlic, který funguje doslova v každých rukách, trvalo vymyslet tři roky. Dnes bádá nad tím, jak vyřešit stahovák čepu zadní kyvné vidlice na Jawě 634, který bývá zarezlý, a přitom není přípravek o co zapřít. Množství slepých uliček se pak promítá i do cen, které se pohybují ve stovkách až tisících korun. Málokdo si koupí celou sadu kvůli jedné motorce, často se složí kluby, nebo parta přátel na vesnici. „Mám ale i kamaráda, který si nechává motorky renovovat od profesionálů, a přesto si všechny přípravky koupí,“ směje se Miroslav Toušek. Bere už jako fakt, že se mnohé jeho výrobky objevují na burzách v kopiích.

A kdyby někdo přišel a chtěl přípravek speciálně na svůj model? „Mám v hlavě program na pět let dopředu, takže by to asi nešlo,“ říká s tím, že některé přípravky už vznikly z popudu zákazníků, kteří si je vyžádali. Třeba na malé pionýry, které dnes už na webu nenajdete. Přiznává, že ho samotného překvapuje zájem o specifické zboží. „Nestačím vyrábět ani zajišťovače spojky. Takže když jsem hledal ve skladu, co bych vám ukázal, zbyly už jen tři kusy,“ krčí rameny nad popularitou amatérských renovací. Proto vznikl třeba natahovák kliky do karteru, který laikům ušetří práci, zato profesionál s patřičným grifem ho nepotřebuje.

Dnešním, devátým dílem končí náš čtyřměsíční seriál. Bez ochoty a nadšení pánů z Mates Motoservisu ani jejich spolupracovníků by nikdy nevznikl. Díky za to! Dejte nám vědět, zda vás inspiroval k renovaci staré motorky ze sklepa.

Jaké přípravky se při renovaci hodí?

Zajišťovače spojkového koše: Pokud potřebujete demontovat matici spojky, nevystačíte si bez plechového zajišťovače. Často je univerzální na víc typů. Ovšem pozor, naproti zvyku neslouží k zajištění matice primárního kola! (Orientační cena: 120 Kč)

Blokátor motoru: Maličká šikovná věcička se vyráběla už kdysi a teď ji můžete zase koupit. Jednoduše se vloží mezi ozubená kola primárního převodu, která se díky tomu ani nepohnou. (Orientační cena: 130 Kč)

Klíč na demontáž olejoznaku: Pokud máte motocykl s automatickým přimazáváním oleje Oilmaster, hodí se drátěný klíč. Nemusíte už na to používat důlčík ani kladívko. (Orientační cena: 90 Kč)

Klíč zadních tlumičů: Neocenitelná pomůcka na přitvrzení zadního odpružení, pokud střídavě jezdíte ve dvou nebo v jednom. A nestojí mnoho. (Orientační cena: 110 Kč)

Páka montáže spojky: Šikovné udělátko nás fascinovalo už v dílně Martina Pavluse. Pamatujete, jak krkolomně se kdysi zajišťovací kolíky spojky vyndávaly pomocí kleští a šroubováku? S tímhle přípravkem je to snadné. (Orientační cena: 670 Kč)

Stahovák čepu kyvné vidlice: Původně se kdysi přípravek nazýval S-24 Vylisovač a nalisovač čepu kyvné vidlice a mívaly ho odborné dílny. Je z pevnostní oceli se zinkovou úpravou. Na vesnici se často neodborně suploval velkým kladivem a nějakým muzikusem. (Orientační cena: 1700 Kč)

Stahovák na půlení karterů: Díky univerzálnímu stahováku rozpůlíte motor bez jakéhokoliv páčení, stačí jen po obvodu poťukat kartery paličkou, aby povolilo silikonové těsnění. Šablona je univerzální pro všechny poválečné československé motocykly a má předvrtané otvory pro konkrétní modely motorů. Videonávod najdete na youtube. (Orientační cena: 1500 Kč)

Stahovák rotoru a zapalování Vape: Bez stahováku rotoru a setrvačníku S-48 je demontáž dynama nebo bezkontaktního Vape nemyslitelná. Kalenou cementovanou špičkou se opírá o vnitřek kliky a nic dalšího neponičí. (Orientační cena: 410 Kč)

Stahovák řetězového kola: Primární řetězové kolo se bez stahováku obtížně sundává. Cena jednoúčelového nářadí není zrovna nízká. Kvalitní zpracování ale dává naději, že se při demontáži nic nepoškodí. (Orientační cena: 2300 Kč)

Stahovák pouzder přední vidlice: Původní stahovák se nasazoval z boku a v případě hodně opotřebených pouzder sklouzával ke straně. Nový, vylepšený už nemá kam uhnout, prostě geniálně jednoduché. Ale přijít na to trvalo tři roky! (Orientační cena: 1420 Kč)

Vyrážeč kolíku vačky spojkového automatu: V originálu se nástroj označoval jako S-65 a výrazně usnadnil manipulaci mezi držákem páky zadní brzdy a řetězovým krytem, kam se jinak šroubovákem obtížně dostává. A kleštěmi kolík svrchu tak snadno nevyndáte. (Orientační cena: 211 Kč)