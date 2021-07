Jak na renovaci motorky (8. díl): Stálo to za to!

Nastala chvíle, na kterou se těšíme od jara: Martin Pavlus z dílny Matesmoto v Lošánkách u Kolína lije do nádrže namíchanou směs dvoutaktního olej s benzinem, se kterou ještě notnou chvíli třepal. Následuje poslední kontrola, otáčí palivovým kohoutem, mačká „cupovací“ tlačítko karburátoru a šlape na roztáčecí páku. Zvuk dvoudobého dvouválce je přímo božský!

První metry v sedle renovátorovi závidíme. Další kilometry už absolvuje majitel Petr Boháč, který čeká s přistavenou dodávkou a raduje se z výsledku. Na počítadle ujeté vzdálenosti zatím svítí nuly jak slepičky na hřadu.

Mimochodem kvůli STK si majitelé v takových případech odvážejí také protokol odborné dílny o renovaci a vynulování počítadla ujeté vzdálenosti, který předloží na další kontrole. Kdyby to neudělali, zapíše technik úbytek kilometrů od minulé návštěvy a nálepku nevydá. V tomhle případě to ale majitel řešit nemusí – motorka totiž byla importována jako dovoz a tam se na počítadlo nehledí. Staré československé motorky se k nám dnes často vozí z bývalého Sovětského svazu oklikou přes Polsko nebo Litvu – u nás jsou až nesmyslně předražené. Tím získají tzv. „eurodoklady“, takže stačí v Česku už jen absolvovat STK a motorku na úřadě přihlásit za 500 Kč na běžné bílé značky.

Jenže, co kdyby jawička ležela roky v kůlně dávno odhlášená z registru? Pak přichází v úvahu jen varianta zelených veteránských značek. V takovém případě je potřeba v první řadě absolvovat klubovou testaci ve veteránském klubu za 3000 Kč. Sleduje se historická původnost, takže motorka ani nemusí být renovovaná, zato co nejoriginálnější. A pak čeká krajská testace (první za tisícovku), kde už se hodnotí také stav a vzhled stroje. Na tom majitelé vraků pohoří. „Nesmí třeba chybět zpětné zrcátko a rozměr pneumatik musí odpovídat. Pozor na funkční sedlo,“ vypočítává Martin Pavlus. Je třeba doložit nabytí vozidla (kupní smlouvou) a ideálně nějaký starý doklad o vyřazení z registru, podmínkou je viditelné VIN nebo výrobní číslo. Pozor na to, že vozidla vyřazená po roce 2004 v rámci ekologické likvidace už nelze přihlásit ani na veterány! Nejlepší je poptat se v okolí přímo v klubu, kde novým členům obvykle rádi pomohou.

Svět motorů 28/2021

Suma sumárum cesta k renovované motorce není rychlá, ani levná. Včetně nákupu ojetiny z ciziny vyšla majitele na víc než 160.000 Kč. Kromě radosti mu ale přinesla i dobrou investici, která lety na ceně jenom poroste.

Příště se ještě podíváme na speciální montážní přípravky, které renovaci usnadní. Pište, co by vás zajímalo.

Rozhovor: Do veteránů jsem spadl nevinně

Tohle prý není vaše první stará motorka. Jak jste se k zálibě dostal?

Spadl jsem do toho úplně nevinně. Asi před patnácti lety jsem odkoupil od staré známé vrak čezety z roku 1949. Další roky mi ležela doma a chystal jsem se na její renovaci. Jako bývalý letecký mechanik jsem si na to troufal. Jenže jsem nenašel tolik času, a tak jsem svěřil práci panu Pavlusovi a do té doby jsem stálým zákazníkem. Momentálně u něj na renovaci čeká ještě Jawa Californian.

Proč jste si vybral model 634?

Mám doma ještě kývačku po tchánovi a na zlaté 634 jezdil táta. Nepodařilo se mi ji ale získat zpátky, a tak jsem hledal jinou. Tuhle motorku jsem pořídil na inzerát. Líbilo se mi, že je to ještě první model s budíkem v plášti světlometu.

Jezdíte na svých veteránech, nebo je máte na dívání?

Na všech se občas projedu. Kromě toho si ale taky rád sednu a deset minut se na ně dívám a obdivuji staré řemeslo.

Těšíte se na zajíždění, kdy se musí pomalu a je to otrava?

Už se na to těší syn Marek, takže s tím sám nepočítám. Svezu se rád až potom.

Víte, že…

… ve veteránských klubech aktuálně probíhají vyhrocené diskuse o poslaneckém návrhu zákona, který má zavést přísnější regulaci provozu veteránů? Mimo jiné zavádí nutnost absolvovat klasickou STK. Ale taky uleví - zmiňuje možnost konečně převádět auta na zelených značkách z majitele na majitele (nyní s prodejem testace zanikne) a prodloužení dvouleté lhůty přezkušování na pětiletou.