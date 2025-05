Jak pomáhají Trumpova cla americkým dělníkům? Volvo jich 5 % propustí

Když Donald Trump zaváděl vysoká cla na import v oblasti automobilového průmyslu – na dovoz z Mexika, Kanady i EU to bylo 25 % - ospravedlňoval to ochranou amerických pracovních míst. Neměla podle něj ubývat, když se kvůli clům automobilkám nevyplatí stavět auta či vyrábět do nich díly mimo Spojené státy.

Kvůli pokročilé globalizaci však cla způsobila mnohem spíš růst nákladů a v některých případech i propouštění amerických pracovníků. Takovým je např. rozhodnutí americké divize Volvo Cars, která z 2.500 zaměstnanců továrny v Ridgeville v Jižní Karolíně propustí 125, tedy 5 %. Zda půjde o pozice z výroby či administrativy, zatím automobilka neuvedla.

Bílý dům se chystá zmírnit cla na automobily. O moc to ale nebude ČTK Ekonomika

Odůvodnění kromě cel zmiňuje i vývoj podmínek na trhu i obchodních pravidel. Toto snížení počtu pracovních míst nicméně nemá ovlivnit plán na rozšíření výroby v ridgevillské továrně a vytvoření čtyř tisíc nových pracovních míst. Automobilka však uvedla, že toto propouštění je nad rámec snižování stavů ve snaze ušetřit 18 miliard švédských korun (41,1 miliardy korun českých).

25% clo na importovaná auta platí od 3. dubna, na automobilové díly se cla ve stejné výši vztahují od 3. května. Trumpův kabinet nicméně před několika dny ohlásil snahy o zmírnění dopadů nově zavedených cel na automobilový průmysl, např. že by sice 25% clo na auta a díly zůstalo, ale už by automobilky neplatily clo za importovaný hliník či ocel, nebo že by v případě dílů pro auta montovaná v USA mohla být za cla poskytována náhrada ve výši jednotek procent hodnoty hotového automobilu.

Analytici předem upozorňovali, že v důsledku cel vzrostou ceny nových aut. Podle společnosti Morgan Stanley by průměrná cena nového auta v USA mohla stoupnout v přepočtu o 131 tisíc korun. Trumpa to nechává chladným.

Volvo EX90 - Produkce v Charlestonu v USA • Zdroj: Volvo

zdroje: Reuters, Novinky | zdroj foto: Volvo | zdroj videa: Volvo