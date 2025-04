Bílý dům se chystá zmírnit cla na automobily. O moc to ale nebude

Podle listu The Wall Street Journal Trumpova administrativa dnes upraví cla na automobilové díly tím, že výrobcům kompenzuje některá cla uvalená na zahraniční součástky v automobilech vyráběných v USA.

Administrativa v případě zahraničních součástek ve vozech vyrobených ve Spojených státech umožní výrobcům získat náhradu za tato cla až do výše 3,75 procenta hodnoty automobilu vyrobeného v USA za jeden rok. Ve druhém roce by se náhrada snížila na 2,5 procenta hodnoty automobilu a poté by byla postupně zcela zrušena.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) se očekává, že Trump k těmto rozhodnutím přikročí před cestou do Michiganu, kde se dnes večer nedaleko Detroitu zúčastní shromáždění u příležitosti 100 dnů od nástupu do úřadu.

Ministr obchodu Howard Lutnick bez uvedení bližších detailů potvrdil, že Bílý dům uzavřel dohodu s automobilkami. „Tato dohoda bude významným vítězstvím prezidentovy obchodní politiky, protože odměňuje společnosti, které již vyrábějí na domácím trhu, a zároveň poskytuje rozjezd výrobcům, kteří vyjádřili své odhodlání investovat v Americe a rozšiřovat domácí výrobu,“ řekl.

Posun přichází poté, co se na Bílý dům v dopise adresovanému zmocněnci pro obchod Jamiesonu Grierovi, ministru financí Scottu Bessentovi a ministru obchodu Lutnickovi obrátily automobilky General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai a další, uvedla agentura Reuters.

Volvo EX90 - Produkce v Charlestonu v USA • Volvo

„Většina dodavatelů automobilů není kapitálově připravena na náhlé narušení trhu vyvolané cly. Mnozí z nich se již nyní nacházejí v nouzi a budou čelit zastavení výroby, propouštění a bankrotu," stojí v dopise s tím, že „stačí selhání jednoho dodavatele, aby došlo k zastavení výrobní linky automobilky“.

Clo na dovoz automobilů ve výši 25 procent USA vybírají od 3. dubna, od 3. května potom vstoupí v platnost také cla na dovoz dílů.

Zdroj: ČTK, video: Volvo