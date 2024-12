Jak přepravit vánoční stromek? Je to snadné, když víte, jak na to

Stromek je nedílnou součástí Vánoc v drtivé většině českých rodin. Přepravit jedli či smrček z prodejny domů není nic složitého, ale nějakou přípravu to přeci jen chce.

V rámci příprav na vánoční svátky je třeba pořádně uklidit, ulovit kapra, napéct cukroví – a taky získat vánoční stromek. Málokdo si uřízne nějaký na vlastní zahradě, většina z nás ho bude kupovat řezaný, což znamená potřebu ho přepravit z prodejny do obýváku.

Bývá to jen krátká vzdálenost, ale pokud ho nevezete na dvoukoláku jen po vsi či nenesete domů přes ulici v rukou, nýbrž ho vezete autem, je třeba dodržet pár pravidel, aby byla přeprava pro všechny bezpečná.

Začíná to už v prodejně – nechte si stromek zabalit do sítě. Ochráníte tak ty esteticky nejdůležitější, ale zároveň nejzranitelnější větvičky na koncích, navíc stromek zabere méně místa a lépe se s ním manipuluje. Taky se hodí nějaká stará deka, do níž stromek ještě zabalíte, abyste ochránili interiér svého auta před jehličím – a hlavně smůlou. Ta se čistí opravdu náročně.

Ti z nás, kteří máme auto s „koulí“ a přívěs, máme jasno – jehličnan uložíme na vozík a upevníme popruhy s ráčnami k okům. Zde je namístě obezřetnost – spousta nákladních vozíků má oka k upevnění nákladu řešená poněkud nedostatečně, např. jich je málo. Jet s neupevněným nákladem by však bylo velmi nezodpovědné, malé přívěsy na nerovnostech rády poskakují, nejsou-li dostatečně zatížené.

Chceme-li přepravovat stromek uvnitř auta, relativně nejjednodušší možností je vézt ho v kufru na délku po sklopení zadních sedaček. Zabalte kmen do deky a strčte stromek do vozu kmenem dopředu, který zapřete do nějakého rohu. Stromek následně upevněte minimálně bezpečnostním pásem, lépe však popruhy s ráčnami k okům v zavazadelníku.

Pochopitelně, čím delší máte auto, tím větší stromek takto lze přepravit. Naopak pokud máte stromek jen malý, lze ho, připevněný bezpečnostními pásy, vézt i příčně na zadních sedačkách. Tady je však deka pro ochranu interiéru v podstatě nutností.

ADAC - test upevnění stromku na střechu • ADAC

Konečně, stromek se dá vézt taky na střeše. To je ovšem způsob z hlediska upevňování asi nejnáročnější. Jednak, je třeba mít příčníky; přímo na střechu stromek nedávejte, špatně by se dal upevnit a taky by na střeše poškrábal lak. Tedy, příčníky jsou nutností.

Na ty umístěte stromek opět kmenem dopředu a upevněte ho popruhy s ráčnami. Tzv. gumicuky, pružná lanka s háčky, jsou nedostatečné, protože se v případě prudkého brzdění či nehody přetrhnou a stromek letí dopředu, kde může někoho zranit.

Ve všech případech, ať už stromek vezete na střeše či v kufru, je třeba jeho konec označit červeným praporkem nebo za snížené viditelnosti světlem s odrazkou, přesahuje-li délku auta o víc než metr dozadu. Přečnívá-li dopředu, musí být označený jen za snížené viditelnosti bílým neoslňujícím světlem s odrazkou; do stran je limit 400 mm.

Konečně, pokud budete mít auto zrovna v servisu a povezete stromek autobusem, nezapomeňte, že mu je třeba koupit zvláštní jízdenku. Nejen pražští revizoři si rádi smlsnou na zavazadle přepravovaného bez lístku.