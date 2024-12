Praha je plná rychlostních chytáků! Odhalí je jenom ten, kdo zůstane v pozoru

Příklad rébusu s rychlostí byl dlouho na pražské Strakonické ulici. Zhruba na úrovni Malé Chuchle byla cedule značící konec osmdesátky. Silnice vypadá jako dálnice, kolem žádné domy, člověk, který to tam nezdá, by si mohl myslet, že už vyjel z Prahy. Správnou odpovědí zde však bylo, že začíná 50. Jde o běžnou silnici a je stále na území Prahy. Nebylo ale málo řidičů, kteří to brali jako 80, 90, 110 i 130. V tomto případě si silničáři uvědomili, že to není úplně jasné a dali tam 50.

Padesátku zkrátka rozpoznal jen ten, kdo dobře věděl, že o několik kilometrů dříve (ještě před Barrandovským mostem) minul značku „konec rychlostní silnice", a kdo věděl, že konec Prahy je ještě o hodně kilometrů dál.

Další příklad je o kus dál. Lidé si mnohdy myslí, že dálnice D4 vede rovnou z Prahy, ona ale začíná až kus za ní. Ve směru k Praze je tak značka „konec dálnice". Opět to vyžaduje trochu úvahy vydedukovat, že dál je 90, a to i když se kromě oné cedule nic vlastně nezměnilo. Pořád tam jsou dva pruhy, svodidla a odstavný pruh. Ano, orientovaný řidič, co pečlivě sleduje značení, by měl vědět, že je tam 90. I zde by ale správce silnice měl jít řidičům trochu naproti a limit připomenout.

Podobné je to i na D1, která už také nezačíná v Praze. Mezi Průhonicemi a Spořilovem se loni změnila na rychlostní silnici. Už je tam proto 110 mimo Prahu a 80 na území města. Řidiči ale musejí rozpoznat, že minuli ceduli „rychlostní silnice” a následně i tu značící začátek Prahy. Opět jde o něco, co by měl řidič zvládnout, pro každého to ale nemusí být snadné a zvláště pak ti, co tam jedou poprvé, mohou zbytečně překračovat rychlost.

Dalším chytákem z této kategorie je odstranění některé ze značek. Řidiči, kteří jezdí po paměti, mohou být překvapení. Vždy je dobré alespoň dočasně nový rychlostní limit připomenout. Třeba v Praze v ulici K Barrandovu nově v jednom úseku nejsou značky 70, správně by tam tak nyní měla být 50. Řidiči ale dál jezdí 70. Ale možná jde jen o chybějící značky.

Někdy jde ale o úplné záhady. Roky už například chybí značka o začátku a konci města na jednom vjezdu do pražských Řeporyjí. Řidiči sice zpravidla dodržují rychlost podle značky, která tam není, koneckonců řada navigací tam limit mění.

Jen v Praze a okolí jsme našli několik dalších příkladů. Určitě jich i čtenáři znají řadu. Limity častou nejsou jasné na první dobrou a jsou i případy, kdy jsme zjistili, že je tam jiný, než jsme si (roky) mysleli. Jsou místa, kde se jezdí výrazně nad limity, protože tam dříve bylo trochu jiné značení. Na streetview lze koneckonců vidět i situaci před lety a i drobně změny mohou ovlivnit rychlostní limity.

Samostatnou kapitolou jsou pak značky oznamující konec nějaké rychlosti, i když není vůbec jasné, kde vlastně začala. Problematickými jsou třeba začátky omezení v nějakém nepřehledném úseku. Typicky může jít o vytížené křižovatky, kde hlavní pozornost míří na auta s předností, tramvaje a na chodce, kde už řidič může (neměl by ale) značku s rychlostí přehlédnout. Nepomáhají ani špatně zaparkovaná auta či bujná vegetace. V takových případech se hodí nový limit připomenout, třeba na povrchu silnice.

Při psaní tohoto textu jsme si řadu úseků museli projet na mapách a ujistit se, že tam všechny relevantní značky jsou. Ta klíčová je občas kilometry před nejasným úsekem. Zajímavostí je i to, že proměnné značky (třeba před Barrandovským mostem ve směru od tunelů) ukazují jen případnou vyšší rychlost, tedy 70, ovšem už ne tu, která vyplývá z dalšího značení, což je v tomto případě padesát. Je tak snadnější rychlost překročit.

Značení by mělo řidičům pomáhat a nemělo by jít o složité rébusy. Rychlost by měla být srozumitelná a mělo by se minimalizovat riziko, že značení někdo přehlédne nebo mu neporozumí. Tento text je tak apelem na obce, aby prosazovaly značení, které je všem srozumitelné.

Teoreticky by mohla pomáhat nová auta, která musejí podle nových pravidel rychlostní limit zobrazovat a upozorňovat na jeho překročení. Tyto systémy ale často halucinují. Zobrazují rychlostní limity z roky starých uzavírek nebo i úplné nesmysly. Je to něco, na co se zatím vůbec nelze spoléhat.