Jak přežít zimu na motorce nebo skútru? Sezona nemusí skončit!

V dobách, kdy bylo auto vzácné, běžně se jezdilo na motocyklech celoročně. Důkazem je třeba servisní návod k Jawě „Kývačce“ 250/353 z 50. let, který řeší, jak namíchat směs hustších olejů do tlumičů a převodovky na zimu. Oblíbeným tipem tehdy byly noviny strčené pod kalhoty na kolenou, která to v zimě odnášejí nejvíc.

Dnes to mají motorkáři snadné – v obchodech je široká nabídka příslušenství a oděvů, které jim zpříjemní celoroční jízdu. Přesto se do toho většina z nás nežene, protože studený asfalt klouže. Zcela jinou skupinou jsou ale novopečení skútristé. Připomínáme, že každý držitel oprávnění skupiny B na osobní auto může od 19. ledna 2013 v Česku legálně usednout za řídítka skútru do 125 cm3 s automatickou převodovkou. Prodejci potvrzují, že se jim do té doby obchody v kategorii prakticky nezastavily, jaký je zájem.