Už máte přezuto na zimní? Vyšší bezpečnost se opravdu vyplatí

Odvézt automobil dvakrát ročně na sezónní přezouvání pneumatik už se naštěstí pro většinu z nás stalo běžným standardem, stále se však najdou řidiči, kteří zbytečně riskují a pneumatiky před zimou bohužel nepřezouvají. Často si přitom neuvědomují, že pneumatiky jsou tím jediným bodem, který je spojuje s vozovkou. Při špatném obutí je tak nezachrání ani sebelepší schopnosti vozu.

Zimní gumy přitom nejsou lepší jen na sněhu. Obecně totiž mnohem lépe drží stopu na kluzkém povrchu a při nízkých teplotách dokonce i na suchém asfaltu. Především ale v chladnu mnohem lépe brzdí, takže mají kratší brzdnou dráhu. Odborníci proto radí zbytečně neotálet a přezouvat již v období, kdy se teploty pohybují kolem sedmi stupňů nad nulou.

Zákon pak hovoří jasně. V období od 1. listopadu do 31. března je používání zimních pneumatik vyžadováno, pokud: „Je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,“ případně: „lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza“.

Zimní pneumatiky však mohou být vyžadovány i v úsecích, kde je umístěna příslušná dopravní značka Zimní výbava – tedy modrá kulatá značka s grafikou vozu a sněhové vločky. Značka vyžaduje zimní obutí vždy, tedy alespoň pokud není vybavena dodatkovou tabulkou.

V zahraničí se pak situace liší stát od státu. Někde je přezouvání povinné, jinde doporučené. Liší se také nároky na označení pneumatiky, minimální hloubku dezénu, atd. Dodejme, že v Česku zákon uznává pneumatiky, které nesou označení M+S a symbol „Alpského vrcholu“. Hloubka dezénu pak musí být minimálně 4 mm.

Samotný výběr pneumatiky už ale v dnešní době naštěstí není zas tak náročný. Na internetu jsou k nalezení testy nejrůznějších značek, modelů a rozměrů zimních pneumatik, ostatně několik jsme jich přinesli i na Auto.cz. Zákazníci se navíc mohou obrátit i na autorizované servisy / partnery automobilek, kde jim obvykle poradí, případně udělají rovnou nabídku.

Automobilky přitom často nabízejí i kompletní sady, tedy sadu ráfků a pneumatik, a především kvalitní pneumatiky všech značek. Kromě toho lze často domluvit i služby jako přezutí přímo na místě, případně uskladnění nepoužívané sezónní sady pneumatik ve vyhovujících prostorech.

Například automobilka Škoda pak nabízí i zajímavou službu, která nese označení Pneugarance. V podstatě se jedná o rozšíření záruky na pneumatiky, která se vztahuje na neopravitelná poškození vzniklá při běžném provozu – včetně poškození o obrubník. Služba přitom funguje formou poměrného započtení zůstatkové hodnoty poškozené pneumatiky při nákupu nové.

Míru opotřebení vyjadřuje aktuální hloubka dezénu, přičemž výše krytí dosahuje až 70 % aktuální prodejní ceny konkrétní pneumatiky. Tuto slevu zákazníci dostávají v momentě, kdy zničí pneumatiku s hloubkou vzorku přes 7 mm. V rozmezí 6 až 7 mm se bavíme o 50% slevě a u 5 až 6 mm o 30% slevě.

Limitem je hloubka dezénu do 5 mm, kdy zákazník nemá nárok na slevu. Pneugarance je přitom poskytována na dobu do 3 let od zakoupení pneumatiky. Nové obutí zakoupené v rámci plnění Škoda Pneugarance, pro jejíž uplatnění je potřeba doložit fakturu nebo doklad o zaplacení pneumatik či kompletních zimních či letních kol a VIN kód vozidla, opět automaticky získává tu samou tříletou záruku.

„Zákazníci s aktivovanou službou mohou zdarma využít naší asistence na místě, řeč je o výměně poškozeného kola za rezervní, nebo možnosti bezplatného odtahu do nejbližšího autorizovaného servisu Škoda,“ doplňuje Jan Pícha, vedoucí servisních služeb Škoda Auto.

Služba pneugarance, kterou nabízejí vybraní prodejci v rámci Škoda originálního příslušenství, tak chytře předchází ekonomickým ztrátám a v podstatě nic nestojí, protože je obsažena v ceně pláště.