Jak řídí jeden z nejvyšších Čechů, basketbalista Ondřej Balvín?

Spojujeme se na dálku. Basketbalista Ondřej Balvín zrovna venčí svého hladkosrstého retrívra Charlieho v Rize, kam se přesunul z Japonska. Třicetiletý pivot se usmívá, jako by čekal, že se první dotaz bude týkat jeho výšky.

Jak moc velký hendikep je pro řízení vašich 217 centimetrů?

Asi není ideální, abych řídil smart, ale dá se to. Naštěstí jsem ohebný člověk, čili jsem schopný řídit s volantem mezi koleny. Podle mě hlavně záleží na uzpůsobení interiéru. Třeba jsem se pohodlněji cítil v octavii než v Audi A6, přestože jsem to čekal opačně. Když jsem působil v baskickém Bilbau, měl jsem Mini Countryman. Kdekdo by tvrdil, že se tam nikdy nenasoukám, a mně se v něm přitom řídilo parádně.

Jací jsou Španělé řidiči?

Připadá mi, že trochu bezohlednější než Češi.

V čem?

U nás vesměs respektujeme červenou. Tam když těsně skočí červená, dupnou na to ještě víc. Podle mě s tím ale počítá i nastavení semaforů, protože prodlevy mi tam přijdou delší. A potom taková jižanská klasika, která je charakteristická velmi volným používám blinkrů.

Kromě Bilbaa jste působil taky v Madridu a Seville. Kde se vám líbilo nejvíc?

Sevilla má nádherné počasí, jídlo a architekturu. Jestli hledáte město pro život, Sevillu můžu doporučit na sto procent. Podobně ale miluju Madrid, kde jsem však strávil pouze půl roku. Obrovská metropole, kde jsou občas zácpy, ale nikdy jsem nezažil situace typické pro Barrandovský most nebo Jižní spojku. Nikdy se tam provoz nezastavil do mrtvého bodu, kdy jen dvacet minut koukáte a nic se neděje.