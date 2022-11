Jak řídí Lady Hoonigan: Drifterka s povolením od Kena Blocka!

Krásná blondýna, která zbožňuje auta a driftování. To je asi nejvýstižnější definice sedmadvacetileté Niny Zagoždžon alias Lady Hoonigan, jejíž motoristický život sledují na internetu desetitisíce fanoušků.

Zuřivý zvuk její zelené Toyoty GR Supra Manhart 450 nádherně kontrastuje s jemným vzhledem a roztomilým úsměvem. Sedmadvacetiletá profesionální drifterka, kaskadérka a hvězda sociálních sítí Nina Zagoždžon, vystupující pod přezdívkou Lady Hoonigan, právě parkuje před naší redakcí. Je připravená popsat Světu motorů svůj svět motorů.

Když jsme brouzdali na internetu vašimi profily, těžko bychom našli dívku, která by žila auty více. Kde se ta láska až posedlost vzala?

K autům jsem přirozeně inklinovala odmalička. Ale zlom nastal v šestnácti letech. Každý den jsem jezdila autobusem na tréninky parkurového skákání a jednou mě v něm surově napadli. Zařekla jsem se, že už do autobusu nikdy nevlezu. Jenže jsem koně milovala a nechtěla o ně přijít. Nabízela se motorka, nicméně zjistila jsem, že to mohu vyřešit elegantněji: od šestnácti mohou jezdit v Polsku autíčkem do 550 kilogramů a se sníženým výkonem. Jsem totiž napůl Slovenka a napůl Polka. Tam jsem také absolvovala své první kilometry.

Co to bylo za model?

Na vrakovišti jsem našla Daihatsu Cuore, papírově spadající do kategorie B1 coby čtyřkolka. Vypadalo naprosto šíleně, dodnes mi v hlavě zní ten sekačkový zvuk. Postupně jsem si auto ale zkrášlila, a hlavně mohla na koně dojíždět po vlastní ose.