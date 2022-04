Jak se designérům Lamborghini pracovalo v době pandemie?

Covid přinesl do našich osobních i profesních životů obrovské změny. Jak ovlivnila pandemie život designérů Lamborghini? Šéfdesignér Mitja Borkert vám to poví.

Již šest let je ve funkci šéfdesignéra Lamborghini Mitja Borkert. Německý designér před příchodem do Lamba pracoval v Porsche, kde se podílel na designu elektrického konceptu Porsche Mission E, předobrazu modelu Taycan. Rukopis Borkerta začal konceptem Terzo Millenio, zároveň se podílel na vývoji Urusu, který však měl ještě na starosti předchůdce Filippe Perini. Modely Sián a Countach LPI 800-4 jsou již prací německého designéra. Mitja Borkert nyní vypráví o tom, jak náročné bylo se vypořádat se systémem práce v době pandemie a jak se některé procesy osvědčily tak, že pravděpodobně přetrvají i po době covidové.

Sedmnáct designérů v čele s Mitjou Borkertem pracovalo online z Itálie, Polska, Německa, Jižní Koreje nebo Kalifornie. Při využití metody “MacGyver” v podstatě vznikl nový model Countach LPI 800-4. Metoda “MacGyver” funguje tak, že si po místnosti, v případě designérů Lamborghini konkrétněji po monitoru, lepíte lístečky popsané nápady, které si následně fotíte a posíláte online. „Takto vznikl Countach”, říká Borkert směrem ke znovuzrozenému modelu, který v limitované edici 112 kusů nabídne dvanáctiválcový atmosférický motor o objemu 6,5 litru v kombinaci s elektromotorem o výkonu 25 kW. Celkový kombinovaný výkon nového Countachu pak činí 599 kW (814 koní).

Šéfdesignér připouští, že poslední dva roky byly nesmírně náročné. V březnu 2020, kdy pandemie koronaviru naplno odstartovala, měli Borkert a jeho tým plné ruce práce s vymýšlením způsobů, jak danou situaci co nejefektivněji zvládnout. I když je po více než dvou letech pandemie (snad) na ústupu, Borkert tvrdí, že spousta členů designérského týmu bude pokračovat v práci z domova. Důvod je jednoduchý. Tým byl produktivnější než kdy dříve a zároveň se neztratil týmový duch, který je při tvorbě designu luxusních vozů potřeba. „Jsme digitální a máme mladé kluky, kteří používají počítačové programy a stále něco skicují. Je to moderní způsob práce,” dodává Borkert.

Německý šéfdesignér si dokonce myslí, že už nikdy nedojde k úplnému návratu způsobu práce před pandemií, byť by si to v určitém ohledu přál. „Upřímně, už nikdy se nevrátíme do doby před covidem, protože tato digitalizace dodala našemu týmu nový impuls.”

Že je tímto způsobem designový tým Lamborghini opravdu produktivní, dokazuje také nedávno představený model Huracán Tecnica s motorem V10. Borkert se také zmínil, že tým již usilovně pracuje na elektromobilech Lamborghini, které dorazí ve druhé polovině dekády. Odmítl však sdělit, na kolika elektrických konceptech se pracuje. „Zatím to nemohu sdělit, ale buďte připraveni. Vždy dodáme něco neočekávatelného.”

Borkert je nadšený, že stojí u zrodu elektrické éry italské značky, protože si uvědomuje, že absence různých mechanických součástí dává designérům větší pocit svobody při tvorbě finálního modelu. „Chceme vytvořit něco ohromujícího, být vizionáři a používat tu nejšpičkovější dostupnou technologii,” dodal 48letý šéfdesignér.