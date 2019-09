Jak se staví hasičská vozidla: Mají ovládání vodního děla na dálku, slouží prezidentovi

Plameny desítky let staré historie na nás šlehají hned u vstupní brány společnosti Kobit THZ, sídlící ve východočeských Slatiňanech. Stojí tu například sytě červená cisterna, která pomáhala hasičům v období první republiky. „Když pozoruju to nadšení do minulosti, něco vám ukážu,“ poznamenává ředitel firmy Radomír Jahelka. Následujeme ho.

Válka, komunisté a kronika

Hasičskou techniku a auta zde tvoří už od roku 1899. Což je mimo jiné řadí mezi nejstarší firmy ve střední Evropě v tomto segmentu. „Mladí tady měli možnost se vyučit. Zájem o to byl obrovský,“ listuje obsáhlou kronikou ve své kanceláři sedmatřicetiletý Jahelka. Po druhé světové válce se továrna ještě nakrátko oklepala. Příchod bolševika jí však na dlouhé dekády zlomil vaz. „Zašlou slávu se povedlo oprášit teprve před šesti lety, kdy se díkybohu našli noví investoři,“ říká nynější šéf a dodává: „Teď, když znáte pozadí, můžeme do výrobní haly.“

Požáry? Ne, nehody

Uvnitř se právě dokončuje kvarteto stříkaček. „Ročně jich zvládneme dodat přes stovku. Nejhorší je čekání na podvozek, který zpravidla dorazí až za šest měsíců. Sedm kluků má pak na montování pouhé tři týdny,“ komentuje Jahelka. Co je při přestavbě nejsložitější? Narvat tam všechna povinná zařízení, shodují se všichni dotazovaní. Přestože stále platí, že čerpadlo je srdcem cisternové automobilové stříkačky alias CAS, kolem níž se vše staví, na důležitosti nabývají též jiné přístroje. „Výjezdy k požárům aktuálně čítají do třiceti procent. Většinu tak dnes zaberou zásahy u dopravních nehod,“ vypráví Jahelka. Tomu také odpovídá výbava: CAS se dnes neobejdou třeba bez vyprošťovacích nůžek, defi brilátorů nebo speciálních páteřových desek pro raněné.

Bez vytopení sousedů

Vývoj za posledních sedm osm let ušel pořádnou štreku. Jahelka to demonstruje na tabletu. Zapíná aplikaci a jedním kliknutím startuje stříkačku. Za chvíli otáčí lafetou a vrhá se do kropení. A že to je proud silný jako kdysi paže Arnolda Schwarzeneggera. „Existují čerpadla,“ popisuje Jahelka, „která umí dokonce vystříkat až šest tisíc litrů za minutu. To se týká zejména vozidel, jež poskytujeme rafi nérkám.“ Další majstrštyk, jenž prošel zdejšíma rukama, představují speciály na podvozku Scania P480 s řadovým šestiválcem o výkonu 353 kW: ty totiž disponují unikátním přístrojem Cobra.

Jedná se o vysokotlaké hasicí a řezací zařízení, které vodním paprskem prorazí zeď o šířce čtyřiceti centimetrů do půl minuty. „Výhodou toho je, že se vytvoří mlha z malinkých kapiček s minimem vody. Nejenže uhasí požár okamžitě, ale nikdo není vytopený,“ vyzdvihuje Jahelka hlavní přednost desítky aut jezdících v hlavním městě. Do tuzemské metropole však firma sídlící nedaleko Chrudimi poslala na identickém podvozku ještě dva sofistikovanější klenoty. Korunovační klenoty, hlavu státu či katedrálu sv. Víta chrání hasičské vozy, do kterých zaměstnanci v této hale museli zakomponovat navíc nafukovací člun (nikoli kvůli dovádění prezidenta, nýbrž zákrokům na Vltavě), detekční přístroje na radioaktivitu a chemické zbraně nebo termokameru pro zjišťování skrytých ohnisek požáru. Jak na to vlastně Východočeši s úspěchy z mezinárodních veletrhů jdou?

Každý má své vlastní

Velmi zjednodušeně se několikastupňový proces přestavby skládá ze tří částí: přípravy podvozku, výroby nádrže a finální montáže. „Nákresy jsou klíčové všude, v našem případě ale dvakrát tolik. Vyhláška sice detailně říká, co ve voze nesmí chybět, nicméně rozmístění je na zákaznících,“ zapojuje se do rozhovoru technik Jakub Macoun. Běžně se stává, že ve městě nenajdete ani jednu stejnou stříkačku. „Co ve městě, praxí je, že každá směna nasedá do jiného auta,“ doplňuje Jahelka. I proto nástavbu nesvařují, nýbrž šroubují. „Když se Tonda v Mostě rozhodne mít kyslíkové masky jinde, předěláme mu poličku za pár hodin. Vžijte se do toho, jako byste si hráli se stavebnicí Merkur. Takhle variabilní jsme,“ přibližuje třiatřicetiletý Macoun. Největší kus práce ovšem spolkne nachystání kabiny, kam právě vlézáme.

Strašidelné kabely

Vymontované sedačky, spousta trčících drátů, totálně vykuchaný prostor. „Za týden to tady nepoznáte. Nová odpružená sedadla, navigace s přesnými instrukcemi k zásahu, velký displej couvací kamery, spousta tlačítek na ovládání světel nebo radiostanice,“ vyjmenovává základní výčet Jahelka. Kabelů tu vážně nalézáme desítky. „Vypadá to strašidelně. A strašidelné to bývá, když si je zapomenete popsat. To se pak plazíte pod autem,“ naříká Macoun. Mnohem napínavější momenty tu ale zažili, když lehce chytla hala. Na rozdíl od pařížského Notre-Damu si oheň vybral místo, kde neměl nejmenší šanci: přítomné stříkačky totiž bleskově zakročily a za chvíli bylo po všem. „Spíš tu bojujeme s opačným problémem. Ze srandy se povolují hadice, takže se mi několikrát stalo, že jsem domů odcházel totálně promáčený,“ usmívá se Jahelka. Nám se naštěstí nic podobného nestalo, tudíž odplouváme v suchu domů.

Jak se staví stříkačky

1. Konstrukční technická dokumentace

2. Příprava nádrže na hasivo

3. Výroba pomocného rámu a mezirámu vozidla

4. Nachystání skeletu karoserie

5. Úprava a tepelná ochrana podvozku

6. Montáž úchytných prvků pro nástavbu

7. Přelakování podvozku

8. Uložení mezirámu, nádrže a čerpadla

9. Karosování vlastní nástavby

10. Čalounění kabiny

11. Zabudování elektroinstalace

12. Třídenní výstupní kontrola

Víte, že…

… každá stříkačka sloužící v České republice musí získat certifikát od Technického ústavu požární ochrany?

… hasičská vozidla ze Slatiňan jezdí také v Bulharsku, Bosně nebo Rumunsku?

… výbava CAS šplhá do milionů? Jen vyprošťovací nůžky vyjdou na 900.000 korun.

… všechny stříkačky mají striktně daný červený odstín, který musí dodržet?

Základní údaje hradních stříkaček Typ stříkačky CAS 20/4000/240 S1T Podvozek Scania P480 Motor řadový vznětový šestiválec Převodovka automatická dvanáctistupňová Výkon 353 kW Objem nádrže na hasivo 4000 l vody a 240 l pěnidla Výkon čerpadla 2000 l za minutu Nejvyšší rychlost 110 km/h (elektrický omezovač) Provozní hmotnost 11 000 kg Celková hmotnost 16 000 kg Délka 7950 mm Výška 2870 mm Šířka 2550 mm Cena 10 853 700 Kč

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.