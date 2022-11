Jak šetřit s tankovací kartou? Možností je více

Nějakou abonentskou kartu nabízí snad každá síť čerpacích stanic. Pro firemní řidiče nejsou ničím novým. Kromě toho, že s sebou šofér nemusí vozit hotovost, lze kartami obvykle platit i v cizině – a nejen za palivo, ale i mytí nebo třeba další provozní kapaliny. Přitom firma nemusí mít nachystané peníze hned, ale obdrží fakturu obvykle se čtrnáctidenní splatností. A ještě má přehled o tankování služebních aut a snazší podklady pro zpracování daní.

Jenže co my ostatní, kteří tankujeme do svého auta za své? A má smysl tankovací karta pro živnostníky? Prozkoumali jsme trh a známe odpověď! Už teď je jasné, že smůlu mají zákazníci čerpaček u nákupních středisek. Protože třeba Globus, vyhlášený nízkými cenami paliv, žádnou vlastní kartu nemá.

