Jak vysušit zatopené auto? A vyplatí se to vůbec?

Přívalové deště z uplynulých dní zanechaly na majetku škody v řádu desítek miliard korun. Nejvíce zasažená jsou vedle dopravní infrastruktury také budovy a automobily. V jejich případě velmi záleží na míře poškození, respektive zatopení.

Pokud voda dosahovala po středy kol, neměl by být problém vůz bez větší námahy zprovoznit. Zvlášť když máte SUV nebo model s vyšší světlostí. V takovém případě se voda s nečistotami ani nemusela dostat do kabiny. A pokud ano, tak pouze v omezené míře.

Ještě než se však pustíte do očisty, měli byste ze všeho nejdříve odpojit baterii, teprve potom s autem zkuste manipulovat. V žádném případě ho ale nestartujte! I kdyby stálo v relativně nízké vodě, minimálně v prvních dnech po opadnutí hladiny může být motorový prostor vlhký, start by tudíž mohl poškodit elektroniku, případně by protočení startérem způsobilo nasátí zbytku vody do válců.

Na interiér se ovšem můžete vrhnout ihned, v jeho případě naopak čas hraje proti vám. Základem je vymontovat z kabiny všechny čalouněné části, které jsou vlhké či špinavé. Pokud to půjde, „oholte“ auto až na plech. To znamená demontáž sedadel, výplní dveří i čalounění podlahy. Při té příležitosti zkontrolujte stav kabeláže. Kondice elektroniky totiž bude spolu s motorem a převodovkou to hlavní, co rozhodne o tom, zda má vůz ještě cenu vůbec opravovat.

Všechny práce provádějte ideálně v uzamykatelné garáži (to abyste mohli nechat permanentně otevřené dveře nebo alespoň okna), kde je průvan. Na pomoc si klidně vezměte vysoušeče a pohlcovače vlhkosti, které výrazně urychlí celý proces.

Čalouněné části nechtě nejdříve pořádně vyschnout, až teprve potom se pusťte do hlubšího čistění. Větších nečistot se ovšem zbavte ihned, akorát by vám na látce či kůži zaschly. Jestliže nemáte doma vysavač na mokré vysávání, určitě bychom vyčistění sedadel a všech polstrovaných a čalouněných dílů nechali na profesionálech, byť vás to samozřejmě nějaké peníze stát bude. Mezitím se můžete soustředit na vnitřek auta.

Odstranit vlhkost a špínu totiž zvládnete sami. Stačí k tomu výkonný vysavač, spousta hadrů a dezinfekce. Určitě nezapomeňte ani na ošetření plastů a dalších povrchů, kterým vlhkost příliš nesvědčí. Problém může být též s vlhkou stropnicí, která se může začít „odlupovat“.

Voda s nánosy bahna a pístu se i při nižší hladině dostanou do nábojů kol, ložisek, hřídelů, brzdových třmenů, jejichž vyčistění už ovšem vyžaduje trochu umu a vybavení. Ve výsledku se proto nebojte nechat většinu kroků na odbornících. I kdybyste totiž auto zdánlivě vysušili a zbavili nečistot, jemná zrnka písku v motoru úplně neodhalíte. Nemluvě o poškozené elektronice, bez ní se většina provozovaných aut neobejde.

O tom, jestli tedy má vůbec smysl vytopené auto zachraňovat, proto rozhoduje míra poškození kabeláže, řídicích jednotek a dalších elektronických části. A samozřejmě také kondice mechaniky. Rozborka a vyčistění motoru a převodovky se totiž u auta v ceně několika desítek tisíc korun snad ani nevyplatí.