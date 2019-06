James Bond vystřídá hned tři vozy Aston Martin, včetně extrémního hybridu

Jaký vůz bude řídit James Bond v nejnovějším filmu, jehož natáčení už probíhá několik týdnů? Na tohle téma se v poslední době objevila celá řada spekulací, od čistě elektrického Aston Martinu Rapide E, až po nejextrémnější Aston Martin Valkyrie.

Spekulace ale ukončila sama automobilka, která se včera večer pochlubila snímkem z návštěvy Charlese, Prince z Walesu. Ten se byl osobně podívat na průběh natáčení a poté s Danielem Craigem zapózoval před vozy Aston Martin DB5 a V8 Vantage. V příspěvku pak automobilka dodala, že kromě těchto klasik se na filmovém plátně objeví i její poslední novinka: Aston Martin Valhalla.

360p 720p REKLAMA

Pokud patříte k milovníkům bondovek, pak nejspíš není třeba první dva vozy příliš popisovat. Aston Martin DB5 je totiž klasikou, která se od premiéry ve filmu Goldfinger objevila ještě v několika dalších pokračováních. Aston Martin V8 si pak nejspíš vybavíte z bondovky Dech života (The Living Daylights), ve které si hlavní roli střihl Timothy Dalton a jejíž příběh se částečně odehrává i v Československu.

Novinkou je ale Aston Martin Valhalla, dříve známý pod zkratkou AM-RB 003, který automobilka poprvé prezentovala na autosalonu v Ženevě. Po modelech Valkyrie a Valkyrie AMR Pro se jedná o třetí hypersport s motorem uprostřed, na jehož vývoji spolupracovala automobilka s technologickým centrem Red Bull.

Řada technických řešení bude vycházet z Valkyrie, Valhalla by však měla nabídnout vyšší praktičnost a komfort pro každodenní používání. To je ostatně vidět i při pohledu do interiéru, který působí pohodlněji a nabídne více úložných a odkládacích prostor. Pohodlnější nastupování a vystupování pak mají zajistit dveře ve stylu LMP1, se kterými se vyklápí i část střechy.

NEWS: Aston Martin DB5, Aston Martin V8 and Aston Martin Valhalla will star in Bond 25, the latest instalment in the @007 franchise. pic.twitter.com/V6WA7P5kUD — Aston Martin (@astonmartin) 20. června 2019

Pod kapotou by měl být ukryt „vysoce efektivní a výkonný" přeplňovaný motor V6, který bude spolupracovat s bateriovým hybridním systémem. Kombinovaný výkon se pak odhaduje zhruba na 746 kW (1 014 k). Výroba však bude limitována pouze na 500 kusů.

Kromě trojice Aston Martinů se ale ve filmu objeví například i starý Land Rover Defender, za jehož volantem byl Craig vyfocen během natáčení prvních scén na Jamajce, kde by měl příběh filmu začínat.