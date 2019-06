Aston Martin AM-RB 003 dostal oficiální jméno, seznamte se s Valhallou

Pojmenování nového modelu vychází ze severské mytologie, kde je Vlhalla (zjednodušeně řečeno) označována za místo, kam za doprovodu Valkýr odcházejí padlí bojovníci. Mytický název tak nahrazuje dřívější označení projekt AM-RB 003 a současně navazuje na tradici modelů Aston Martin začínajících písmenem V.

Tato tradice se měla zrodit dokonce již v roce 1951, kdy byla nejvýkonnější varianta modelu DB2 označována jako Vantage. Toto označení se objevilo ještě u několika nejvýkonnějších variant Aston Martinů, načež následovaly modely se jmény jako byl Virage, Vanquish, Vulcan, atd.. Je přitom nutno říci, že britská automobilka si na výběru jména skutečně dává záležet.

„Jména modelů Aston Martin vždy přitahovala značnou pozornost. Děje se tak, protože vždy zachycují nějakou emoci, nebo sdělují příběh. V návaznosti na Valkyrii jsme tak věděli, že Aston Martin Valhalla potřebuje učinit své vlastní prohlášení, ale zároveň musí nabídnout kontinuitu a jasné spojení,“ uvedl Andy Palmer, generální ředitel automobilky. „Norská mytologie nabízí tak silný jazyk a bohaté vyprávění, že se zdálo jen správné, aby AM-RB 003 následoval téma Valkyrie.“

Valhalla přitom nenásleduje Valkyrii jen svým jménem, ale také svou technikou. Celý vůz je vyroben z karbonu a jeho váha by se měla pohybovat jen okolo 1350 kilogramů. Pod kapotou bude uložen přeplňovaný hybridní motor V6, jehož motor má překonávat hranici 1000 koňských sil. Chybět by neměla ani osmistupňová dvouspojková převodovka inspirovaná Formulí 1, samosvorný diferenciál nebo pohon všech kol e-AWD.

Pozoruhodná by měla být i aerodynamika vozu, která opět čerpá ze spojení Aston Martinu a Red Bull Advanced Technologies. Vzadu by tak mělo být umístěno speciální přítlačné křídlo FlexFoil, které dokáže změnit přítlačnou sílu bez změny svého úhlu. Díky tomu by nemělo vytvářet nežádoucí odpor, turbulence nebo zbytečný větrný hluk. Ve výsledku pak má být vůz schopen akcelerovat z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy a maximální rychlost by se měla pohybovat okolo 354 km/h.

Ovšem podobně jako Valkyrie, i Valhalla bude vzácným zbožím. Vzniknout by mělo pouze 500 kusů, přičemž cena jednoho má startovat na částce 875.000 liber. Tedy cca 25 milionů korun.