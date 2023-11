Japonská rallye po 2. dnu: Evans jede za výhrou, Neuville dojel předjezdce

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sobota se odehrávala na jih kolem Okazaki, kde dva průjezdy superspeciálu předcházely polední zóně s montáží pneumatik. Dopolední úvodní dva horské testy se opakovaly odpoledne před další erzetou u Shinshiro a návratem na stadion Toyota. Celkem bylo na programu osm zkoušek v celkové délce 84,68 kilometrů.

Sordó nemohl nastoupit

V sobotu chyběl na startu Dani Sordó (Hyundai i20N Rally1), který v pátek havaroval. „Začali jsme s aquaplaningem. Dotkl jsem se brzd a jedna strana se zablokovala. Před námi byla mlha, která nás rušila. Když máte aquaplaning, nemůžete nic dělat,“ zhodnotil situaci Španěl. Spekulovalo se, že Japonsko by mohlo být Sordovým posledním vystoupením v mistrovství světa v rallye, ale Španěl řekl serveru DirtFish, že se vrátí příští rok.

V soutěži naopak pokračoval jeho týmový kolega Belgičan Thierry Neuville, který havaroval po sto metrech ujetých na trati šesté zkoušky. V té době ztrácel na prvního Evanse 10,5 sekundy. Šéf stáje Hyundai Cyril Abitebouil kritizoval jeho chybu. „Není to poprvé, co havaroval, když bojoval o výhru. Naposledy se to stalo v Řecku. Diskutovali jsme o tom, že chce progresivně snížit svoji ztrátu, ale žádnou instrukci nedostal. Navíc Thierry není typ jezdce, který dostává konkrétní pokyn,“ uvedl Abiteboul. Současně dodal, že o Neuvilleově strategii v těchto situacích se bude více mluvit před příští sezónou. „Ví, co má dělat, ale bylo pár akcí, kdy trochu moc spěchal, aby se dostal do vedení nebo získal velký náskok. Musíme zjistit, jak na tom můžeme v příštím roce lépe pracovat,“ dodal francouzský manažer.

A Hyundai do třetice. Esapekka Lappi byl potvrzen pro rok 2024 u jihokorejské stáje se sídlem v německém Alzenau. Finský soutěžák bude mít poloviční úvazek. S Lappim by se o program mohl dělit Sordó. Stálými jezdci budou Neuville a po roční pauze se vrací Estonec Ott Tänak. O tom, kdo bude třetím jezdcem, není rozhodnuto. Vážným kandidátem je Fin Teemu Suninen a uvidíme, jakou šanci dostane další Fin Emil Lindholm, který startuje v kategorii WRC2.

Málem došlo k havárii

A byl to zmíněný Neuville, který na RZ9, která otevírala sobotní program, znovu málem havaroval, tentokrát v tom však byl zcela nevinně. Na 8,6 kilometru totiž stál odstavený automobil s nulou na kapotě. To je označení předjezdce, který vyráží deset minut před prvním „ostrým“ vozem jako poslední bezpečnostní vůz. „Byl jsem trochu zmatený, vteřinu mi trvalo, než jsem pochopil, co se stalo. Měli jsme štěstí, že jsem zastavil asi metr za autem. Tohle by se nemělo stávat. Nevím, co bylo příčinou, ale určitě pro to existuje vysvětlení,“ uvedl Belgičan.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) situaci řešila a následně vydala prohlášení, ve kterém se uvádí: „Na RZ9 narazilo auto s nulou na diváky, kteří stáli na nebezpečném místě. Zastavilo a řidič vyzval lidi, aby se přemístili jinam. Následně se vůz přesunul na bezpečné místo a byl povolen start rychlostní zkoušky. Když se vůz č. 11 (Neuville) přiblížil, byly aktivovány standardní bezpečnostní postupy a byla vyvěšena červená vlajka. Po 22 minutách zpoždění a přezkoumání všech bezpečnostních opatření byly zkouška znovu spuštěna. Organizátoři a FIA pracují na tom, aby zkontrolovali zavedené bezpečnostní postupy.“

Evanse zaskočil sníh

Ve srovnání s dramatickým pátkem, proběhly sobotní rychlostní zkoušky vcelku poklidně a ke změnám v průběžném pořadí docházelo jen minimálně. Pro lídra soutěže Evanse to také nebyl zdaleka nejvzrušivější den, s náskokem téměř dvou minut před sobotou neměl co získat, ale všechno ztratit. K takové situaci mohlo dojít na čtrnácté erzetě, kde začalo sněžit a Velšan zde přišel o 41,3 sekundy ze svého náskoku. Navzdory svému vedení byl mírně frustrovaný, protože bojoval se svými přirozenými závodnickými instinkty, když se musel smířit s takovou ztrátou. Věděl však, že je to správná strategie. „Pravděpodobně jsem byl na některých místech příliš opatrný, ale vždy to bylo těžké posuzovat s tak velkým odstupem. V naší situaci je složité pracovat se správnou mírou rizika,“ řekl po skončení šestnácté zkoušky.

Za ním se na druhém a třetím místě drží jeho týmoví kolegové Francouz Sébastien Ogier a Fin Kalle Rovanperä. Prvně jmenovaný vyhrál v sobotu jednu rychlostní zkoušku a před závěrečnou částí soutěže ztrácí 1:15,0 minuty na vedoucího jezdce. „Když začalo sněžit, bylo to velké překvapení, takové šílené počasí. Dnešek byl pro nás celkově dobrý, jen nevíme, jaké překvapení nás čeká poslední den,“ uvedl Ogier. Staronový mistr světa Rovanperä byl v jedné sobotní zkoušce druhý, ve zbývajících se nikdy nevešel mezi tři nejrychlejší. „Zkoušíme nové věci. Časy nebyly moc dobré, ale o to tady moc nejde. Hlavně už chceme být v cíli,“ konstatoval Rovanperä.

Katsuta doma řádí

Domácí fanoušky musí těšit výkony domácího borce Takamoto Katsuty (Toyota GR Yaris Rally1). Japonec vyhrál před touto soutěží celkem patnáct rychlostních zkoušek a během aktuální rallye byl již šestkrát nejrychlejší. V pátek to dokázal třikrát a stejný kousek si zopakoval také v sobotu. Přeskočil tři jezdce kategorie WRC2 a průběžně je na šestém místě. „Hodně to klouzalo. Chci se pokusit dohnat Lappiho, nevím, zda je to možné. V neděli jsou náročné zkoušky, stát se může cokoliv,“ prohlásil Katsuta. Na pátého Ott Tänaka ztrácí 14,9 sekundy na čtvrtého Esapekku Lappiho 26,0 sekundy.

Pokud by se mu jeho předsevzetí podařilo naplnit, byly by v cíli čtyři toyoty na prvních čtyřech místech. Takový kousek se podařil japonské značce na letošní i loňské Safari rallye v Keni. V historii mistrovství světa došlo k takové situaci čtrnáctkrát. Nedostižný zřejmě zůstane výsledek z Portugalska 1990, kdy prvních pět míst obsadily posádky ve vozech Lancie Delta HF Integrale 16v.

Průběžné pořadí (po 16 z 22 RZ)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:28:20,8; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:15,0; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:40,6; 4. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20N Rally1) +3:09,3; 5. Tänak, Järveojä (Est./Ford Puma Rally1) +3:35,5; 6. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +3:50,2; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +5:11,3 (1. v kategorii WRC2); 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally2) +5:19,6; 9. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +5:54,6; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:51,6; 11. H. Arai, Tačikui (Jap./Peugeot 208 Rally4) +15:05,3; 12. Fukunaga, Saida (Jap./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:34,0; 13. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +19:06,6; 14. Bolland, Morrissey (Irl./Citroën CE Rally2) +19:40,1; 15. Murata, Umemoto (Jap./Toyota GR Yaris) +27:19,1; … 17. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +29:03,3; 19. Kovalainen, Kitagawaová (Fin., Jap./Škoda Fabia R5) +40:04,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Japonské rallye

Sobota 18. 11. – 23:05 RZ17 (7,52 km).

Neděle 19. 11. – 00:03 RZ18 (22,92 km), 00:56 RZ19 (11,60 km), 3:04 RZ20 (22,92 km), 3:57 RZ21 (11,60 km), 6:15 RZ22 (7,52 km).