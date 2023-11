Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Japonská rallye se pojede poosmé. Loni se soutěž vrátila do kalendáře po dvanácti letech. Vyhrál ji Neuville (Hyundai), ale provázel jí i dramatický okamžik, když Španělovi Danimu Sordó totálně shořel jeho hyundai.

Kudy vedou cestičky?

Japonská rallye se koná na náročných asfaltových silnicích v horách prefektur Aichi a Gifu, poblíž města Nagoja. Mnohé z nich jsou technického a úzkého charakteru, vinoucí se lesy s neustále se měnícími úrovněmi přilnavosti. Servisní park bude opět umístěn na Toyota Stadium, který bude letos kromě startovního a cílového ceremoniálu hostit rychlostní zkoušky. Superspeciálka se jela jako první ve čtvrtek večer a znovu na konci pátku a soboty. Pátek je nejdelším dnem se 133,26 soutěžními kilometry a zahrnuje známé trio rychlostních zkoušek severovýchodně od Toyota City, které se pojedou dvakrát po obou stranách poledního servisu.

Sobota se odehrává na jih kolem Okazaki, kde dva průjezdy superspeciálu budou předcházet polední zóně montáže pneumatik. Dopolední úvodní dva horské testy se opakují odpoledne před další etapou u Shinshiro a návratem na stadion Toyota. Šest rychlostních zkoušek zakončí rallye v neděli a zavede akci na severovýchod do Nakatsugawy, kde další zóna montáže pneumatik rozděluje dvě smyčky tří rychlostních zkoušek. Na účastníky soutěže čeká 304,66 měřených kilometrů ve 22 zkouškách.

Toyota chce doma vyhrát

Tovární tým Toyota přijíždí na domácí podnik s tituly světových šampionů. Fin Kalle Rovanperä si na předchozím podniku, kterou byla Středoevropská rallye, zajistil druhý titul za sebou. Toyota získala letos mistrovský hattrick v hodnocení značek. Při loňském ročníku se stal nejúspěšnějším jezdcem značky domácí borec Takamoto Katsuta, který dojel na třetím místě.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Dostáváme se ke konci další úžasné sezony pro náš tým. Naším cílem zůstává vyhrát Rally Japan, což je pro nás jeden ze dvou domácích podniků. Budeme mít na startu všechny čtyři jezdce a ti se už o šampionát opravdu nemusí starat. Takže mohou naplno zaútočit na vítězství. Je to náročný podnik, protože i když se jedná o druhou soutěž na asfaltu v řadě, silnice v Japonsku jsou velmi odlišné od střední Evropy. Bez možnosti testovat před rallye musíme být schopni odpovídajícím způsobem přizpůsobit nastavení vozu.“

Kalle Rovanperä: „Do Japonska jedu vždycky rád a bude příjemné se tam vrátit s tím, že už mám zajištěný šampionát, stejně jako loni. Zkoušky jsou opravdu náročné a silnice mi možná nevyhovují tak, jako na některých jiných asfaltových rallye. Loni jsme tam nepodali nejlepší výkon, ale tentokrát to opravdu chci zlepšit. Pro tým je to domácí rallye a všichni hodláme udělat lepší výsledek. Být jezdcem Toyoty je rušná práce, ale můžeme si tuto rallye užít bez tlaku. Doufám, že dokážeme udělat dobrý výsledek.“

Video se připravuje ...

Elfyn Evans: „Japonská rallye bude pro mě i pro tým důležitou rallye a my samozřejmě chceme zakončit sezonu na vysoké úrovni. Rozhodně to není snadná soutěž, ale my o vítězství bojovali až do konce loňského roku. Doufejme, že tentokrát najdeme stejné tempo. I když většinu zkoušek známe, jsou tu nějaké neznámé, protože na takových silnicích nemůžeme testovat předem. Nastavení je proto založené na tom, co jsme měli minulý rok a co jsme se od té doby naučili. Uděláme vše, abychom se přizpůsobili.“

Sébastien Ogier: „Těším se na Japonskou rallye. I když jsme již jako tým dosáhli svých hlavních cílů pro sezonu, jako jezdec Toyoty stále cítím zodpovědnost pokusit se vyhrát v Japonsku. Osobně doufám, že to bude lepší než naše poslední rallye a doufejme, že podmínky v Japonsku budou o něco příjemnější. Myslím, že loni jsme viděli, že není tolik příležitostí ke zkracování zatáček. Takže podmínky mohou zůstat o něco více stabilní pro každého bez ohledu na výchozí pozici. Doufejme, že svedeme dobrý boj.“

Hvězda formule 1 řídí fabii

Souboje o mistra světa jezdců a týmů kategorie WRC2 jsou již rozhodnuty ve prospěch Andrease Mikkelsena (Škoda Fabia RS Rally2) a týmu Toksport WRT1, který je zákaznickým týmem Škoda Motorsport. „Měli jsme úžasnou sezonu. Byl to tvrdý boj o titul. Vůz Škoda Fabia RS Rally2 se na asfaltové silnice skvěle hodí. Mým jasným cílem je dosáhnout čtvrtého vítězství v letošním mistrovství,“ vysvětluje Mikkelsen.

V Japonsku soustředí pozornost na boj o titul kategorie WRC2 Challenger a jednu hostující závodní celebritu. Polák Kajetan Kajetanowicz a Rus Nikolaj Gryazin se budou snažit předstihnout aktuálně vedoucího jezdce celkového pořadí kategorie WRC2 Challenger Fina Samiho Pajariho. Všichni tito tři piloti usedají za volant vozu Škoda Fabia RS Rally2. Kajetanowicz na Pajariho ztrácí 10 a Gryazin 22 bodů.

S pravidelnými účastníky kategorie WRC2 se s vozem Škoda Fabia Rally2 utká Fin Heikki Kovalainen, který má za sebou 111 startů ve formuli 1. Vítěz Velké ceny Maďarska 2008 startuje od roku 2015 v Japonsku jak v okruhových závodech, tak v rallye. Kovalainen bude sdílet vůz Škoda Fabia Rally2 týmu Aicello s domácí spolujezdkyní Sae Kitagawaovou. S ní získal v minulém i letošním roce japonský titul v automobilových soutěžích. Během loňské Japonské rallye obsadila tato smíšená posádka v kategorii WRC2 skvělé čtvrté místo. V sezóně 2023 startoval Kovalainen také ve Finské rallye, kde využíval bezfosilní syntetické palivo a maziva.

Video se připravuje ...

Věděli jste, že…

Japonská rallye se jako součást mistrovství světa v rallye (WRC) jela již mezi roky 2004 a 2010, tehdy na šotolinovém povrchu?

Od roku 2020 je tato rallye opět součástí kalendáře WRC, tentokrát jako zcela nový asfaltový podnik, ale v letech 2020 a 2021 musela být z důvodu pandemie zrušena?

Servisní zóna Japonské rallye je umístěna na fotbalovém stadionu v metropoli Nagoja, které je čtvrtým největším městem Japonska, vzdáleným přibližně 400 kilometrů západně od Tokia?

Průběžné pořadí (po 1 z 22 RZ)

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 1:47,6; 2. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20N Rally1) +0,7; 3. Tänak, Järveojä (Est./Ford Puma Rally1) +1,4; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20N Rally1) +1,8; 5. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +3,1; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +4,0; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally1) +4,5; 8. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +4,7; 9. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4,9; 10. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +5,3; 11. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +6,6; 12. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +7,5; 13. Kovalainen, Litagawaová (Fin., Jap./Škoda Fabia R5) +8,7; 14. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +9,8; 15. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +13,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Japonské rallye

Čtvrtek 16. 11. – 23:04 RZ2 (23,60 km).

Pátek 17. 11. – 0:04 RZ3 (19,38 km), 1:02 RZ4 (22,53 km), 5:36 RZ5 (23,60 km), 6:36 RZ6 (19,38 km), 7:34 RZ7 (22,53 km), 11:35 RZ8 (2,10 km).

Sobota 18. 11. – 00:04 RZ9 (20,32 km), 1:05 RZ10 (14,78 km), 3:15 R11 (3,18 km), 3:26 RZ12 (3,18 km), 5:04 RZ13 (20,32 km), 6:05 RZ14 (14,78 km), 7:11 RZ15 (6,70 km), 11:35 RZ16 (2,10 km), 23:05 RZ17 (7,52 km).

Neděle 19. 11. – 00:03 RZ18 (22,92 km), 00:56 RZ19 (11,60 km), 3:04 RZ20 (22,92 km), 3:57 RZ21 (11,60 km), 6:15 RZ22 (7,52 km).

Průběžné pořadí MS (po 12 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 235 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 191; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 184; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 162; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 114; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 98; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 89; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 63; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 42; 10. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 33; 11. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 29; 12. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 26; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 23; 14. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 16; 16. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 17. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 18. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 19. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 8; 20. Lindholm (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 6; 21. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 6; 22. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 6; 23. Ciamin (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 24. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 25. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 26. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 27. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 504; bodů; 2. Hyundai 399; 3. Ford 271.

WRC2: 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 111; 2. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 111; 3. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 104; 4. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 91; 5. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 86; 6. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 78; … 11. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 38; 13. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 36.

Bodovalo 43 jezdců.