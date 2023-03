Jezdili jsme hasičským speciálem na letišti: Probodne trup letadla!

Letiště Václava Havla Praha je vážně studna pozoruhodných aut. Tentokrát jsme přijeli prubnout zásahové speciály, které platí za největší hasičské klenoty v celém Česku! Celkově tady mají čtyři. Dva svítivě zelenožluté a dva červené rakouské speciály Rosenbauer Panther. My se za chvíli projedeme červeným, který na dráze umí vymáčknout až 120 kilometrů za hodinu.

Hlavně bleskově

Rychlost zde platí za alfu a omegu práce. Hasiči musí po celém areálu letiště zasáhnout do tří minut. Panther s sebou veze dvanáct a půl tisíce litrů vody, 1500 litrů pěnidla a 250 kilogramů prášku. Výtoková rychlost přitom dosahuje až 7500 litrů za minutu při 10 barech. „Mimochodem výjezd musíme stihnout do pětačtyřiceti vteřin. A to ať jíme, jsme na záchodě, nebo si právě dáváme horkou sprchu,“ poznamenává hasič Michal Tittl, s nímž se za chvilku s 36 tun těžkým pantherem vydáme do „akce“.

Video se připravuje ...