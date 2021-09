Dacia Duster druhé generace letos prošla modernizací, dle tradičního francouzského značení vstoupila do fáze 2. S novinkou, do které se po delší době vrátila automatická převodovka, jsme se už projeli.

Na pohled se to nemusí zdát, ale změn je na Dacii Duster fáze 2 docela dost. Nejviditelnější je nová maska a světla, která získala podobnou grafiku ve tvaru písmene Y jako nedávno uvedená třetí generace sandera. LED už v nich není jen denní svícení, ale i směrovky a tlumená světla, vše je navíc standardem od základní výbavy. Už méně viditelná je změna pod nárazníkem, původní kovový kryt motoru se totiž odporoučel a jeho místo si zabral lehčí plastový.

Decentní úpravy proběhly také v interiéru. Snadno prošlapatelný koberec na opěrce pro levou nohu nahradil plast, který snad vydrží déle. Z dosavadního dustera, který u nás slouží dlouhodobý test, jsme zvyklí na netradiční umístění tempomatu mezi ruční brzdou a řadicí pákou. S faceliftem se ale přesouvá na tradičnější místo, duster totiž dostává multifunkční volant sdílený s novým sanderem, kde je podsvícené ovládání tempomatu na levém rameni. A na logičtější místo se přesunulo také USB, které je teď v přihrádce před řadicí pákou, takže už kabel nevisí volně v prostoru. A navíc se myslelo také na spolujezdce, který má navíc jeden konektor pro nabíjení, další dva jsou k dispozici vzadu.

Zlepšila se i multimédia, místo původního Media Nav Evolution je teď na výběr mezi levnějším Media Display (výbava Comfort) a Media Nav (Prestige nebo paket Media Nav). Oba mají modernější 8“ displej, v obou je možnost nastavení vozu a také umí zrcadlit telefony pomocí Android Auto a Apple CarPlay. Media Nav to navíc zvládá i bezdrátově, a jak prozrazuje jméno, má i vestavěnou navigaci.

Svět motorů 38/2021

Pohodovější

Na cestách u severního okraje Paříže jsme si mohli vyzkoušet dvě varianty dustera. Nejdříve jsme usedli do plynové varianty 1.0 TCe LPG, jejíž největší novinkou je zvětšení plynové nádrže a její přesunutí do prostoru místo rezervy pod podlahou kufru. K otestování jejího přínosu ale bude potřeba delšího testu než pár desítek kilometrů, proto se budeme věnovat další velké novince. S motorem 1.3 TCe 110 kW se totiž do rumunského SUV vrátila i automatická převodovka EDC. V druhé generaci už chvíli byla, v roce 2018 se pár měsíců nabízela s dieselovým motorem 1.5 dCi. Teď je pro změnu párována exkluzivně s benzinovou třináctistovkou. Dvouspojková převodovka Getrag 6DCT 250 se suchými spojkami je postarší kousek, pro dacie ale díky jednoduchosti jako dělaný. Nemá žádnou hydrauliku, vše ovládají elektromotorky navěšené na obalu skříně. Díky tomu umí zobrazit v diagnostice info o tloušťce spojkových lamel, což se bude jednou hodit u ojetin.

Především ale velmi schopně řadí. Zvládá to rychle a logicky, možná jen trochu dříve, než bychom řadili sami. Po většinu času je krásně plynulá, k nějakému zacukání dojde, jen když se rozjedeme s plynem stlačeným až k podlaze. Spolu s pružnou třináctistovkou je dojem z jízdy takovým dusterem srovnatelný s mnohem dražšími vozy. Je ale pravda, že za tuto kombinaci si už Dacia řekne o 513.900 Kč, a bohužel není dostupná se čtyřkolkou. Na měření spotřeby bude potřeba více času, po sto kilometrech ujetých po francouzském venkově se nám ukázal průměr 7,1 litru.

Ceník Dacie Duster Výbava Motorizace 4x2 4x4 Acces 1.0 TCe/66 kW 284 900 Kč Essentia 1.0 TCe/66 kW 336 900 Kč 1.0 TCe LPG/74 kW 346 900 Kč Comfort 1.0 TCe/66 kW 369 900 Kč 1.0 TCe LPG/74 kW 379 900 Kč 1.3 TCe/96 kW 422 900 Kč 1.5 Blue dCi/85 kW 426 900 Kč 471 900 Kč Prestige 1.0 TCe/66 kW 400 900 Kč 1.0 TCe LPG/74 kW 410 900 Kč 1.3 TCe/96 kW 454 900 Kč 1.3 TCe/110 kW EDC 513 900 Kč 1.3 TCe/110 kW 518 900 Kč 1.5 Blue dCi/85 kW 457 900 Kč 502 900 Kč

Stále terénní

Na podvozku se nezměnilo nic, kalibrací ale prošlo řízení, které více tuhne už od 70 km/h místo původních 130 km/h. Mimo město tak dává větší cit rukám řidiče, na nějaké sportování to ale pořád není. Duster je plavně měkký, přes nerovnosti se přenáší se zhoupnutím, při ostřejší jízdě už je ale poněkud nedotáčivý a v zatáčkách se karoserie více naklání.

Pohon všech čtyř kol a terénní vlastnosti jsme vyzkoušeli v dusteru se vznětovou patnáctistovkou Blue dCi 85 kW. Na připraveném polygonu nás instruktor donutil jet v náklonu 30°, do kterého bychom se jinak sami neodvážili, nevěřili jsme totiž, že je to auto schopné zvládnout bez překulení se na bok. Ukázat nám tím ale chtěl zejména novou možnost zobrazení off road informací na displeji, kde je mimo jiné také náklonoměr. Redukce dusteru chybí, částečně ji ale nahrazuje specificky naladěná manuální převodovka. Velmi krátká jednička je schopná i bez nohy na pedálu pomalu jet přes překážky, aniž by chcípnul motor. Spolu se slušnou světlou výškou 217 mm a krátkými převisy je duster nakonec i dost schopným teréňákem.

Základní technické údaje Dacie Duster Motor TCe 90 TCe 100 LPG TCe 130 TCe 150 EDC Blue dCi 115 TCe 150 4x4 Blue dCi 115 4x4 Zdvihový objem (cm3) 999 999 1332 1332 1461 1332 1461 Celkový výkon (kW při/min-1) 67/4400–4900 67/4400–4900 benzin, 74/4600–5000 LPG 96/4500–6000 110/5250–6000 84/3750 110/5250–6000 84/3750 Toč. moment (Nm při/min-1) 160/2200–3750 160/2200–3750 benzin, 170/2000–3500 LPG 240/1600–3500 250/1700–3250 260/1750–2750 250/1700–3250 260/1750–2750 Převodovka 6° manuální 6° EDC 6° manuální Max. rychlost (km/h) 166 166 benzin, 168 LPG 193 199 183 198 175 Zrychlení 0–100 (s) 13,1 15,1 benzin, 13,8 LPG 10,6 9,7 10,2 10,4 10,2 Kombinovaná spotřeba (WLTP) (l/100 km) 6,1–6,2 6,4/6,9–7,0 6,2 6,2 4,8 6,8 5,3 Délka x šířka x výška, rozvor (mm) 4341 x 1804 x 1693, 2673 4341 x 1804 x 1682, 2673

Autor: Michal Dokoupil