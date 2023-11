Jízdní dojmy s Toyotou C-HR: Posun všemi směry

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Červnové slavnostní odhalení C-HR jsme si ujít nenechali, potom jsme se v září svezli předprodukčním zakamuflovaným kusem a nyní před námi stojí řada nablýskaných nových sériovek. Proč tolik humbuku kolem jednoho modelu? Protože je pro Toyotu mimořádný! Když totiž v roce 2017 japonský výrobce představil nový kompaktní crossover C-HR, bylo z toho pozdvižení. Tak atraktivní a odvážné auto spojující bytelné prvky SUV se sportovním střihem kupátek totiž Toyota ještě neukázala. A evropské zákazníky, pro něž bylo určeno především, zaujalo natolik, že už se dodnes prodalo zhruba 760.000 kusů.

Dravost v popředí

A druhá generace má podle nás našlápnuto tento úspěch zopakovat. Ponechala si siluetu s vysokou přídí a splývavou zádí, ostré lomené hrany, a navíc přidala osobitý výraz díky avantgardně tvarované přední části. Té dominuje obří nasávací gril v nárazníku a do písmene „C“ vytvarovaná diodová světla, takže zpředu vypadá jako žralok kladivoun. Charakteristická jsou také do boků vystupující zadní světla, která mají nyní jednodušší profil. Uprostřed mezi nimi je taková libůstka – při odemknutí auta svítící označení C-HR. Specialitou jsou zapuštěné vysouvací kliky, které mají spolu se zmenšením čelní plochy blahodárný vliv na lepší celkovou aerodynamiku c x = 0,318. Nemá je ani nový prius a lépe se otevírají zadní dveře, které měly dřív kliku ve sloupku. Líbí se nám také dvoubarevné lakování. S černou zádí ladí výborně červená, zlatá i stříbrná, tedy kombinace, které máme k dispozici.

Také interiér se povedl. Moderně pojatá palubní deska je po stranách organicky spojená s výplněmi dveří motivem křídel, jejichž součástí je i pásek náladového osvětlení. Digitální přístrojový štít s 12,3“ obrazovkou (záleží na výbavě) zobrazuje informace jemně a dotykový středový 12,3“ displej je natočen k řidiči, stejně jako ovládací panel klimatizace. Oceňujeme měkčené materiály, kvalitně provedené detaily i nabídku prostoru v přední části kabiny. Vzadu je to o poznání horší. Vinou malých dveří se sem hůře nastupuje a místa zde moc také nenajdete. Nepotěší ani jednolité plastové výplně dveří s tvrdou loketní opěrkou.

První kolo

Naše první zářijové svezení s C-HR měl na starosti plug-in převzatý z priusu. Ten nyní chybí, jeho výroba zatím nenaběhla. Jdeme tedy vyzkoušet normální hybridy páté generace, které známe například z corolly. Proti předchozímu C-HR přinášejí přepracované komponenty vyšší výkon, hospodárnější provoz a nižší hmotnost. Nová vysoce výkonná baterie Li-Ion, zabudovaná pod zadním sedadlem, je nyní kompaktnější a váží o 1,5 kg méně než předchůdce, přesto nabízí o 14 % vyšší výkon.

Začínáme dvoulitrem s výkonem 145 kW a pohonem všech kol, a to z jednoho zásadního důvodu. V provedení GR má totiž 20“ litá kola a jiné tlumiče, které zvyšují tlumicí sílu při nízkých frekvencích a tím poskytují vynikající kontrolu při náklonech karoserie a zatáčení. Snížené tlumení při vysoké frekvenci dále zlepšuje jízdní komfort. A je pravda, že i na dvacítkách je toyota pohodlná a například zpomalovací prahy jí nedělají sebemenší problémy. V těch několika zatáčkách oplývá jistotou, což umocňují skvěle tvarovaná sedadla potažená alcantarou a řízení si užíváme i díky příjemnému volantu.

První trasa vede hustě osídlenými oblastmi. Ujeli jsme 55 km a spíš poskakovali v kolonách. Máme spotřebu 5,5 litru a 72 % celého času jsme jeli na elektřinu, což značí, že toyota umí dobře hospodařit s elektřinou a rekuperovat. Při těch pár ostřejších kilometrech má ale síly dost, i když je vytočený motor hodně hlučný.

Toyota C-HR: Porovnání rozměrů 2017 2023 Rozdíl Délka (mm) 4390 4361 -29 Šířka (mm) 1795 1832 37 Výška (mm) 1565 1564 -1 Rozvor (mm) 2640 2640 0

Druhé kolo

Další okruh s hybridní osmnáctistovkou na 19“ kolech a se standardními tlumiči nás zavedl i do rychlejších horských serpentin. A tady jsme ocenili strmé řízení, takže v sérii zatáček nemusíme po volantu ručkovat, ale stačí půlka otáčky. I na 19“ kolech krásně sedí jako chobotnice přisátá chapadly, což řidiči dodává v každém okamžiku patřičnou jistotu. Komfort je malinko lepší, ale rozdíl znatelný jen po rychlém přesednutí z jednoho vozu do druhého.

Ukazuje se, že i výkon 103 kW pro svižnější jízdu stačí. Bohužel i v tomto případě je v zátahu benzinový motor hlučnější. Druhý okruh jsme proletěli mnohem rychleji stylem plyn-brzda. I proto spotřebu 5,7 l/100 km považujeme za hezkou.

Novou Toyotu C-HR lze objednávat od září a v prosinci první hybridní verze dorazí k zákazníkům. Výroba plug-inů odstartuje zkraje příštího roku a u prodejců se objeví v březnu. Toyota předpokládá, že ročně prodá zhruba 140.000 kusů. Z nich by asi 40 % měla tvořit základní motorizace, 25 % silnější hybridní dvoulitr, stejný díl připadne plug-inům a zbytek zůstane čtyřkolkám.

Toyota C-HR: Technické údaje Motor 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid (AWD-i) 2.0 PHEV Zdvihový objem motoru (cm3) 1798 1987 Výkon spal. motoru (kW/min-1) 72/5200 112/6000 Výkon elektromotoru (kW) 70 83 (30) 120 Nejvyšší systémový výkon (kW) 103 145 164 Maximální rychlost (km/h) 170 180 Zrychlení 0 až 100 km/h (s) 9,9 8,1 (7,9) 7,3 Kombinovaná spotřeba WLTP (l/100 km) 4,6-5,0 4,6-5,0 (4,8-5,2) 0,8-0,9 Velikost kufru (l) 388 364 (361) _ Cena od (Kč) 699 900 829 900 (889 900) 1 039 900

Plusy

Atraktivní vzhled

Prémiové provedení kabiny

Bohatá výbava

Efektivita hybridních pohonů

Jistá a zároveň komfortní jízda

