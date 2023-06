Toyota C-HR se představuje v nové generaci, plug-in hybrid nabídne 220 koní

Nová generace modelu Toyota C-HR navazuje na koncept Prologue, představený koncem roku 2022, a opět posouvá představy o vzhledu vozů SUV. Profil vozu automobilka popisuje jako „Super-kupé“, zatímco tvarování přídě navazuje na novou tvář vozů Toyoty, kterou známe již z čistě elektrického modelu Toyota bZ4X a nové Toyoty Prius.

Design zaujme například zapuštěnými klikami, poprvé použitými u vozů značky Toyota, krátkými převisy nebo velkým průměrem kol, který může dosahovat až 20 palců. K dispozici bude dvoubarevné lakování s černým lakem střechy, který se nově protáhne dolů až k zadnímu nárazníku a tříčtvrtečnímu panelu na zádi.

Na vývoji exteriéru pracovali designéři společně s odborníky na aerodynamiku, díky čemuž by měl nový model vypadat působivě a současně nabízet skvělé aerodynamické parametry. Vyprofilování předního nárazníku společně s tvarem spoileru tak například pomáhá optimálnímu proudění vzduchu přes karoserii i kolem vozidla.

Video se připravuje ...

Pro přístup do vozu bude k dispozici systém digitálního klíče, kdy k otevření dveří a nastartování uživateli stačí, aby měl u sebe mobilní telefon. Jakmile se řidič k vozu přiblíží, nová Toytoa C-HR ho přivítá zapnutím vnějšího osvětlení. V závislosti na výbavě pak může dojít ke změně nastavení některých prvků výbavy, jako je nastavení sedadel, obrazovka multimédií, atd.

Velký důraz byl kladen také na kvalitu a zpracování interiéru, který by měl působit kultivovaněji a luxusněji. Veškeré ovládací prvky jsou soustředěny v zóně řidiče, zatímco horizontální uspořádání přístrojového panelu společně s designovým motivem „křídla“ evokuje v cestujících pocit, jako by je kabina obepínala.

V kabině najdeme například zcela nový přístrojový štít, v závislosti na výbavě o úhlopříčce až 12,4 palce, který usnadňuje čitelnost ostřejší grafikou a přehledným rozdělením informací do různých zón. Zobrazení na displeji je přitom možné upravovat podle preferencí nebo druhu aktuální trasy – například s prioritou na asistenční systémy po nájezdu na dálnici.

Multimediální systém Toyota Smart Connect nabídne obrazovku o úhlopříčce 8 nebo 12,3 palce, v závislosti na stupni výbavy. Nechybí palubní hlasový asistent, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu nebo bezdrátové připojení prostřednictvím Apple CarPlay nebo Android Auto.

Majitelé vozu budou moci využívat také vzdálený přístup přes aplikaci MyT, který umožní například nastavení klimatizace pro vyhřátí či vychlazení kabiny před vyjetím. Zajímavou novinkou pak bude i funkce automatického parkování na dálku, která je v této třídě jedinečná. Řidič tak může zůstat mimo kabinu a zaparkovat vůz přesně na úzké místo.

Důraz na bezpečnost

Tradičně vysoký je také důraz na bezpečnost nového modelu, který nabídne systém Toyota Safety Sense s ještě větším rozsahem funkcí. Ke klíčovým novinkám patří funkce potlačování akcelerace, která omezuje riziko sešlápnutí plynového pedálu, pokud by vpředu ve směru jízdy stálo jiné vozidlo. Novinkou je i proaktivní asistent řidiče (PDA), jenž za nízkých rychlostí zajišťuje hladké zpomalování v situacích, kdy řidič uvolní plynový pedál při dojíždění pomalejšího vozidla nebo v nájezdu do zatáčky. Zmínku si zaslouží také asistent řízení, který rozpozná zatáčku ve směru jízdy a upravuje odpor řízení tak, aby řidič intuitivně natáčel volant ve správném úhlu.

Volitelně bude k dispozici i paket vyspělých bezpečnostních systémů, který bude zahrnovat např. asistenta pro změnu jízdního pruhu s upozorňováním na křižující objekty před vozidlem, systém monitorování řidiče, automatické přepínání dálkových světel s ovládáním pomocí kamery k vykrývání paprsků světla, a v závislosti na místních dopravních předpisech i funkce hands-free řízení k automatickému následování vozidla vpředu při jízdě v dopravních kolonách.

Automobilka samozřejmě nezapomíná ani na trvalou udržitelnost a snižování uhlíkové stopy, což bylo důležité téma také u minulé generace modelu. U nového vozu se ale zastoupení recyklovaných plastů v porovnání s předchůdcem zdvojnásobilo a používají se k výrobě více než 100 různých dílů. Například nová látka čalounění sedadel je vyrobena z recyklovaných PET lahví.

Nárazníky jsou vyrobeny z nového plastového materiálu, který se barví ještě ve formě, čímž automobilka ušetří až stovky tun emisí CO2. Další úspory přinesl nový automatizovaný postup lakování s využitím vodou ředitelných laků, resp. používání nového veganského materiálu jako alternativy ke kůži na volantu.

Důraz byl kladen také rovněž snižování hmotnosti, k čemuž přispěly například nové druhy vysokopevnostní oceli nebo nová konstrukce panoramatického střešního okna. To je vybaveno povrchovou vrstvou na ochranu před přehříváním, která odráží infračervené záření a potlačuje zářivé teplo za slunečných dnů. Za chladného počasí naopak pomáhá udržet teplo v kabině. Vůz tak nepotřebuje ani klasickou sluneční clonu, což pomohlo ušetřit 5 kg hmotnosti a pomohlo zvětšit prostor pro hlavu o 3 cm.

Čtyřkolka i 220 koní

Nová Toyota C-HR bude na trh uvedena se čtyřmi různými elektrifikovanými pohony. Nabídka pohonů zahrnuje hybridní elektrická ústrojí 1,8 a 2,0 litru (HEV) a plug-in hybridní elektrický model 2,0 litru (PHEV). Jednotlivé modely pak nesou označení Hybrid 140, Hybrid 200 a Plug-in Hybrid 220. Provedení Hybrid 200 bude navíc k dispozici s inteligentním pohonem všech kol (AWD-i).

Jedná se o hybridní pohony páté generace, které nabízejí vyšší výkon i nižší emise. K dosažení lepších parametrů přispělo komplexní přepracování klíčových součástí hybridního systému, včetně snižování hmotnosti, použití nové převodovky a jednotky řízení energie i použití výkonnější vysokonapěťové baterie.

Pohonné ústrojí Hybrid 140, dostupné také v nové Corolle, je zaměřeno především na hospodárnou jízdu, přesto slibuje výrazně vyšší výkon než dosavadní Toyota C-HR s hybridním 1,8litrovým motorem. Zajímavější zážitky za volantem pak slibuje motorizace Hybrid 200 s vyšším výkonem, přesto by měl model nabídnout i nekompromisně nízkou spotřebu.

Model Hybrid 200 s pohonem všech kol AWD-i má do zadní nápravy zabudovaný kompaktní elektromotor/generátor s vysokým točivým momentem, který zvyšuje záběrové schopnosti a stabilitu při rozjezdech, v zatáčkách nebo na kluzkém povrchu. Systém se prý dokáže zapojit v širokém rozsahu rychlostí a za nejrůznějších provozních podmínek.

Na vrcholu nabídky pak bude stát plug-in hybridní motorizace Plug-in Hybrid 220 s údajně nejlepším systémem v dané třídě, přičemž výkon by se podle označení měl pohybovat kolem 220 koní. Automobilka zatím neprozradila technické parametry plug-in hybridního modelu, slibuje ale suverénní čistě elektrickou jízdu v rámci každodenního provozu i velmi hospodárný hybridní elektrický pohon na delších trasách. Díky systému intenzivní rekuperace by navíc vůz měl reagovat podobně jako by byl ovládán jediným pedálem.

Systém také automaticky upravuje jízdní režim s ohledem na optimální spotřebu energie, kdy sleduje možnosti dobíjení energie podle profilu trasy na základě údajů palubní navigace. Díky nové funkci sledování vymezené oblasti navíc vůz dokáže automaticky přepínat do čistě elektrického režimu poté, co vjede do nízkoemisní zóny.

Nové pohonné jednotky měly být nastaveny tak, aby zajistily intuitivní zrychlování, lepší odezvu na pokyny plynového pedálu a nabídly ještě vyšší jistotu za volantem a radost z řízení. Lepší ovladatelnost pak slibují změny v systému odpružení, brzd a řízení s cílem ideálně vyvážit pohodlí a odezvu. Testování vozu mělo probíhat jak v evropském testovacím centru Toyoty, tak na různých a cestách za různých klimatických podmínek po celé Evropě.

Video se připravuje ...

C-HR Premiere Edition

Nová Toyota C-HR bude uvedena ve dvou speciálních provedeních Premiere Edition, která představí nejvyšší úroveň výbavy a stylistického provedení modelu.

Verze GR SPORT Premiere Edition doplňuje stylistické prvky GR - včetně masky chladiče s motivem „G“, nově tvarovaných 20" litých kol, označení GR, specifických dekorů na středovém panelu a sportovních předních sedadel s logem GR na hlavových opěrkách. Charakteristickým odstínem této verze je stříbrná Ultimate v novém dvoubarevném provedení, kde je kontrastní černá protažena ze střechy napříč celou zádí vozu. K dispozici ale budou i další barevná provedení. Ve výbavě pak nechybí head-up displej nebo prémiový audio-systém JBL.

Verze Executive Premiere Edition nabídne charakteristické dvoubarevné lakování Sulphur, k dispozici však opět budou i další barevná provedení. V kabině zaujmou sedadla čalouněná perforovanou kůží s kontrastním prošíváním v barvě Žlutá citrínová, head-up displej a panoramatické střešní okno.

Novou Toyotu C-HR bude možné objednávat již od 17. 07. 2023, předpokládané datum doručení prvních vozů ani ceny však prozatím neznáme.