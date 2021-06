Jízdní dojmy se Škodou Enyaq iV Sportline: Sportování moc ne, ale to nevadí

Poprvé jsem řídil velkou elektrickou škodovku a rovnou to byl zatím nejsilnější kousek 80x. Je to příjemné auto.

Elektromobily určitě můžou minimálně z pohledu zrychlení podávat velmi sportovní výkony, v případě Enyaqu Sportline a byť tedy v tuto chvíli nejsilnější verze 80x (počátkem příštího roku bychom se měli dočkat Enyaqu iV RS s 225 kW) je vám ale určitě jasné, že to sportování se omezí na několik zkrášlujících (dynamických) detailů na karoserii a v interiéru.

Tím bych začal – verzi Sportline poznáte hlavně díky černým doplňkům na karoserii (nejvýraznější je pochopitelně maska chladiče), prahy jsou pro změnu v barvě karoserie, design dvacetipalcových liťáků sice specifický není (ani těch jednadvacetipalcových), jejich zbarvení však už ano. Černé jsou i nápisy na pátých dveřích, málem bych zapomněl na jinak tvarovaný (agresivněji!) přední nárazník. A pro zajímavost – největší zájem čeká Škodovka o modrou metalízu, kterou si můžete prohlédnout na přiloženém videu.

V interiéru je Sportline nejsnáze identifikovatelný díky sedačkám s integrovanými opěrkami hlavy. Poněkolikáté píšu, že jsou velice pohodlné, jejich o něco výraznější boční opora nevadí a nenastavitelná opěrka hlavy různě vysoké postavy neomezuje. A pak je tu ještě tříramenný, sportovnější volant, černý strop, kožený potah přístrojovky a obložení ve stylu karbonu. Já bych Enyaq iV znovu velmi pochválil za útulnou a hodnotnou atmosféru, vnitřek je kvalitní a působí v porovnání s koncernovým sourozence VW ID.4 daleko luxusněji.

K pohonu – Enyaq iV Sportline můžete koupit ve třech verzích. Nejslabší šedesátka poskytuje 132 kW a používá baterku s kapacitou 62 kWh, osmdesátka pak nabídne rovných 150 kW a baterku s 82 kWh. Já měl ale chvíli v rukou zmíněnou nejvýkonnější verzi 80x, která k zadnímu synchronnímu elektromotoru se 150 kW přidává ještě přední asynchronní s 80 kW. Výsledkem je systémových 195 kW, jednotlivé hodnoty jednoduše sčítat nelze, jak určitě víte. Díky společné práci dvou elektromotorů se Enyaq iV Sportline 80x dostane na stovku za 6,9 s, zadokolce 80 s výkonem 150 kW to trvá o 1,8 s déle. Ovšem, abyste si užívali plného výkonu verze s pohonem všech kol, musíte splnit nejednu podmínku. V prvé řadě je max power dostupná nejvýš po dobu třiceti sekund, důležitá je také ideální venkovní teplota, akumulátor musí být nabitý minimálně na 88 procent a jeho teplota se musí pohybovat mezi 23 a 50 stupni… Třeba se někdy do tohoto výkonného okna jednou, dvakrát podíváte.

Já tam nejspíš nakoukl. S plnou baterkou jsem si po pár kilometrech střihnul sprintík z klidu na stovku a musím říct, že souhra elektromotorů nabídne hlavně od nuly pozoruhodnou dynamiku. Zalechtá vás v břichu. Zvlášť ve sportovním režimu, kdy se přední elektromotor připojuje častěji, připraven je právě hned od rozjezdu, v ostatních režimech na svou příležitost spíš čeká, Enyaq iV 80x je pak stále hlavně zadokolka.

Právě souhra dvou elektromotorů se pak stará o to, že navzdory vyššímu výkonu, důraznější dynamice a v porovnání se zadokolkou také nárůstu hmotnosti (kolem devadesáti kilo) se spotřeba verzí 80/80x prakticky neliší (kombinovaný údaj činí dle WLTP 17,1 vs. 17,3 kWh na 100 km). Přední asynchronní elektromotor bez permanentních magnetů se totiž umí protáčet (když jeho pomoc není potřeba) a nespotřebovává při tom žádnou energii. V jistých jízdních režimech se ale přední pohon může ukázat jako efektivnější a pak má na starosti pohon Enyaqu iV 80x hlavně on. Docela komplikovaná spolupráce, za volantem jsem si ale žádného střídání pravomocí nevšiml. Mohutný a rozměrný enyaq vždycky jen svědomitě a čile zrychloval. A průměrně jsem jezdil za velmi slušných 21 kWh na 100 km/h, na dálnici jsem však nezabrousil.

Podvozek je standardně sportovní, na přední nápravě snížený o 15 milimetrů, na zadní pak o deset. Pokud si však pořídíte příplatkové adaptivní tlumiče (součást Sport Top paketu za 17.500 Kč), naladění podvozku DCC se pro Sportline nijak neliší. Takový Enyaq iW Sportline pak jezdí jako každý jiný enyaq na adaptivním podvozku, tedy velmi, velmi komfortně. Zvlášť ve sportovnějších konfiguracích se ani zbytečně nenaklání, zábava to tedy úplně není, enyaq ale rozhodně jezdí velice příjemně. A to ticho má fakt něco do sebe.

Nejlevnější verzi Enyaqu Sportline iV 60 koupíte za 1.152.900 Kč, osmdesátka je dražší o nezanedbatelných sto třicet tisíc. Na čtyřkolku si pak připravte minimálně 1.357.900 Kč.

Základní údaje škody Enyaq Sportline iV Verze iV 60 iV 80 iV 80x Elektromotor P/Z -/synchronní -/synchronní asynchronní/synchronní Maximální výkon (kW) 132 150 195 Maximální točivý moment (Nm) 310 310 425 Pohon zadní zadní 4x4 Provozní hmotnost (kg) 1992-2179 2107-2308 2195-2380 Max. hmotnost brzděného přívěsu 1200 1200 1400 Maximální rychlost (km/h) 160 160 160 Zrychlení 0-100 km/h (s) 8,8 8,7 6,9 Kapacita baterie celková/využitelná (kWh) 62/58 82/77 82/77 Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km) 14,4-15,9 15,8 16 Dojezd dle WLTP (km) 412 535 495 Nabití na 80 % DC 130 kW (min) 42 38 38