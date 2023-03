Kabriolet BMW M3 z roku 1989 prošel rukama firemních renovátorů

BMW M3, první toho jména, tedy na základě generace E30 je dnes ceněným klasikem. Emtrojky závodily na okruzích, do vrchu, jezdily rallye i rallyekros. Vznikly v bezpočtu limitovaných edic. Zatímco dvoudveřové uzavřené verze představují relativně běžnou záležitost, pokud to tak lze říci, kabriolety s plátěnými střechami jsou extrémně vzácné. Zrodilo se jich totiž jen 786 kusů.

Jeden z nich se aktuálně prodal. Pochází z roku 1989, jde o kus s VINem WBSBB050X03559056 a poprvé byl registrován v Nizozemí, takže jde o specifikaci pro starý kontinent s volantem vlevo. Kabriolet M3 je výjimečný i tím, že časem se do něj nastěhovala mechanika z M5, tedy hlavně motor a převodovka. Zdroje sice neuvádějí které, ale určitě šestiválcové, takže nejspíše E34.

Do továrních dílen

V době, kdy měl najeto 79.069 km, putoval do péče firemního oddělení BMW Group Classic. To se postaralo o renovaci do původního stavu, takže své místo pod kapotou znovu našel 2,3litrový atmosférický čtyřválec S14 i pětistupňová manuální rychlostní skříň. Obojí po generální opravě. Repasí prošel chladič oleje včetně trubek, byly vyměněny hnací hřídel, brzdové hadice, tlumič výfuku, čelní sklo, mlhovky, kapota motoru včetně podpěr, plynové vzpěry víka zavazadelníku, přední nárazník i s pryžovou ochrannou lištou, volant za originál tříramenný specifikace M, spodní část sloupku řízení, hlavice řadicí páky, některé „unavené“ spínače, palubní počítač a teploměry vody a oleje. U třicet let starého auta samozřejmě hlodala koroze, té se prostě prakticky nejde vyhnout, veškerá rez šla ovšem samozřejmě pryč. I z tunelu pro kardan. Podvozek byl ošetřen suchým ledem.

Restaurátoři nezapomněli ani na klimatizaci včetně výměny kondenzátoru, filtru, větráku a kompresoru, musely být rovněž vyměněny větrací mřížky v kabině. V motorovém prostoru našla místo nová zvuková a tepelná izolace. Rozebráno, vyčištěno a utěsněno bylo topení. Vyměněny musely být některé kabely elektroinstalace, snímače ABS a pochopitelně i zdroj energie, tedy baterie. Ostřikovače čelního skla a světlometů se dočkaly výměny trysek, hadic i zásobníků.

Černý kožený interiér je původní s lehkou patinou. Vrásky se na kůži léty vytvoří, patří k ní, čalounění předních i zadních sedadel bylo jen vyčištěno omlazeno patřičnými přípravky na tento přírodní materiál.. Přední sedačky mají řádné boční vedení, nechybí ani audio BMW Bavaria C Electronic s přehrávačem kazet, které dodával bavorské automobilce Becker.

Renovována byla originální litá kola, auto je lakováno modrou metalízu (Macau Blue Metallic), podobný odstín má i plátěná střecha, která ale musela projít obnovou. Vnější lak karoserie vyžadoval pouze důkladné umytí, vyčištění a naleštění. Nové barvy se ovšem dočkal nejen prostor pro pohonnou jednotku, ale i podběhy a tunel hnacího hřídele. Kompletní rekonstrukce trvala skoro tři roky, od ledna 2018 do prosince 2020. Moc M3 generace E30 zrestaurovaných samotnou automobilkou nenajdete, nejen těch otevřených, ale i uzavřených.

Po servisu

Značkový servis navštívil kabriolet v červnu 2021, a to v Düsseldorfu. Byla provedena běžná údržba a vyměněny brzdové destičky a kotouče, tachometr tehdy ukazoval 80.030 km. Auto, které se nachází ve švédské Uppsale, bylo k prodeji na serveru Collecting Cars K otevřenému fešákovi nechyběla spousta dokumentace včetně zmíněných renovačních prací. Ani rezerva a dokonce i s heverem. Poslední servis byl proveden u dealera Motikon, který jej také nabídl k prodeji., počitadlo mimochodem hlásilo 80.407 km.

Bavorák je pochopitelně bez jakýchkoli závad, ať už na elektroinstalaci, či mechanice. U předchozího majitele strávilo dvanáct let. Aukci vyhrál přihazující, který nabídl 95,5 tisíce eur, tedy 2,26 milionu korun. Ceny otevřených M3 této generace ve špičkovém stavu dosahují aktuálně až 110 tisíc eur, tedy 2,6 milionu.

Zdroje: Collecting Cars, Carscoops, Wikipedia, Classic Data 2022/2023

Foto: Collecting Cars