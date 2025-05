Kalifornii končí výjimka z emisních pravidel, bude se muset řídit federálními

Mnoho let měla Kalifornie možnost si stanovovat vlastní pravidla emisí nejen u nových osobních a lehkých užitkových aut, ale také u těžkých náklaďáků či dokonce vlaků. Využívala ji hojně ne pro zmírnění federálních pravidel, ale naopak pro vytvoření přísnějších regulí. Dostala ji kvůli svému extrémně znečištěnému vzduchu v 60. letech minulého století. A souvisel s ní také před několika lety zavedený plán zákazu prodeje těch nových aut, která nejsou plug-in hybridní či rovnou zcela bez uhlíkatých emisí.

Nejde však jen o Kalifornii. 18 amerických států a také Washington D. C. kalifornská pravidla převzalo zcela nebo částečně, a některé z nich nejsou bezvýznamné. Kromě sídla federální vlády k nim patří New Jersey, New York, Maryland či Colorado. Celkem téměř 40 % nově registrovaných aut v USA musí podléhat kalifornským pravidlům.

Tato výjimka nyní s největší pravděpodobností skončí a všechna nová auta v USA se budou muset řídit federálními pravidly. U těch Donald Trump slíbil zrušení nuceného přechodu na elektromobily, jak to nazval. Senát schválil zrušení výjimky poměrem 51:44, a to navzdory tomu, že dvě nestranné senátní poradní organizace varovaly, že zrušení výjimky nemusí být legální. Nyní už výnos čeká jen na podpis prezidenta – a nedá se očekávat, že by ho nepodepsal.

Kalifornští představitelé samozřejmě s krokem nesouhlasí. Guvernér Gavin Newsom mluví o „postoupení dominance amerického automobilového průmyslu Číně“ a o „ucpání plic našich dětí“. Tábor protivníka však má jiný názor: „Kalifornie zavedla nejsměšnější pravidla z celého světa s povinností přejít na plně elektrická auta. Ukončím to,“ řekl Trump v rámci své prezidentské kampaně.

Argumenty senátu hovořily i o tom, že Kalifornie údajně překračovala své pravomoci v otázce vlastních emisních pravidel. „Za posledních dvacet let Kalifornie používala své právo výjimky k tomu, aby své extrémní klimatické regulace nutila zbytku země, což nikdy nebylo účelem zákona o čistém ovzduší,“ řekla senátorka Shelley Mooreová Capitová za Západní Virginii. Konkrétně nucení je nicméně přinejmenším diskutabilní; ostatní státy si mohou vybrat mezi kalifornskými a federálními pravidly.

Ve skutečnosti by možná žádné zrušení výjimky nebylo nutné a potřeba úpravy pravidel by mohla vykrystalizovat postupně ze sílící krize prodejů nových aut. „Faktem je, že tyto nařízené podíly prodejů elektromobilů nebyly nikdy dosažitelné,“ říká John Bozella, šéf Aliance pro automobilové inovace. „Je velká mezera mezi trhem a požadavky na prodeje elektromobilů,“ dodal.

Kalifornské regule jsou důležité i proto, že nejen americké automobilky přizpůsobují emise svých aut právě Kalifornii, protože ta je sama o sobě, bez zbytku USA, jednou z největších ekonomik na světě a v USA se 11 % nově registrovaných osobních a lehkých užitkových aut registruje právě tam; u těžkých aut je tento podíl 9,5 %.

„Tento senátní výnos je nelegální,“ stojí si za svým Newsom s tím, že se Kalifornie bude bránit u soudu. „Myslím, že jsme zapomněli, jak náš vzduch vypadal,“ dodala Kathy Harrisová, šéfka odboru čistých vozidel u neziskové organizace Natural Resources Defense Council.

Odpůrci zrušení výjimky argumentují tím, že se čistota vzduchu okamžitě zhorší, pokud budou muset auta v Kalifornii podléhat mírnějším federálním pravidlům. Z toho však nejspíš tamní obyvatelé mít obavy nemusí, neboť současná auta plnící přísnější pravidla nepřestanou z ničeho nic po silnicích jezdit. Průměrný věk vozového parku v Kalifornii je 17,7 roku, což je výrazně více než ve zbytku USA, kde je to 12,6 roku a dokonce i více než v Česku, kde jsme na 16,5 roku.

