Pět klíčových modelů Audi dostává technický upgrade. Cílí na bezpečnou jízdu i zábavu
Audi vstupuje do nového modelového roku s rozsáhlou modernizací pěti klíčových modelů. S5 a S6 e-tron získávají nový režim Dynamic plus, A6 těží z Matrix LED světel s projekcí a celá paleta novinek cílí na vyšší dynamiku, bezpečnost i komfort v interiéru.
S koncem roku přináší Audi řadu novinek pro pětici důležitých modelů. Ve volbě jízdních režimů modelů S5 a S6 e-tron řidiči nově najdou profil „dynamic plus“ upřednostňující pohon zadních kol. Automaticky aktivovaný sportovní režim stabilizace nechá vůz sklouznout v zatáčce, přičemž ho hlídají cílené zásahy brzdové soustavy. S5 postavená na platformě PPC využívá diferenciál Sport quattro, zatímco elektrická S6 e-tron na PPE spoléhá na elektrický pohon všech kol quattro.
Profil Dynamic plus automaticky přepne displej řidiče. U S5 se objeví centrální otáčkoměr se zařazenou rychlostí a nápověda optimálního přeřazení, zatímco u S6 e-tron je na stejném místě ukazatel výkonu. Automatická volba režimů mění nastavení vozu v závislosti na aktuálním jízdním stylu.
Adaptivní asistent řízení umožňující autonomní jízdu v pruhu je nyní rozšířen o řidičem iniciovanou změnu jízdního pruhu. Ve městě umí upravovat rychlost dle limitů, včetně upozornění na nerovnosti, povinnosti zastavení či dání přednosti v jízdě, a na aktivní trase dokáže načítat i přednosti v jízdě na křižovatce.
Od nového roku budou vozy Audi snadněji parkovat díky automatickému manévrování při couvání, což se hodí v úzkých prostorách, a to v délce až 50 metrů. Do paměti lze uložit 5 různých parkovacích manévrů do délky 200 m na soukromém pozemku. Novinkou je zaparkování do garáže bez nutnosti trasu předem ukládat.
Audi A6 profituje z nových Matrix LED světel s projekcí. Kromě kvalitnějšího osvětlení zobrazují referenční bod pro snadnější jízdu uprostřed pruhu. Dále na silnici promítají symbol šipky jako prevenci nechtěného opuštění pruhu, sněhová vločka upozorňuje na náledí a orientační světlo osvětlí osoby v blízkosti vozovky. LED světlomety umožňují osm variant grafiky osvětlení.
Novinkou je příplatková záznamová přední kamera ve vnitřním zpětném zrcátku se 4K rozlišením. Funguje i při špatné viditelnosti a přes aplikaci lze ze záznamu pořizovat fotografie. Nahrávání se spouští manuálně, případně při zapnutí výstražných světel a podobně. Záznam obsahuje i navigační informace.
U multifunkčního volantu některé haptické plochy nahradila fyzická tlačítka a vozy na platformě PPC dostávají anatomická sedadla. Infotainment přebírá inovovanou grafiku z modelu Q3 a přístrojový štít nabízí tři režimy – analogové budíky, mapové podklady a informace o asistentech. Z chytrého telefonu lze na displej MMI nebo virtuální kokpit přenést plochy navigace, multimédií a telefonu. Modernizací prošel také hlasový asistent v duchu rozšířených funkcí umělé inteligence, který ví vše o voze, snadněji hledá cíle na mapě a umí ovládat jízdní asistenty.
Když jsme u interiéru, Audi zavádí náladové scénáře pro změnu atmosféry interiéru zahrnující zvuky, osvětlení, nastavení klimatizace a masírování. Dlouhé chvíle si můžete zkrátit hraním her různých titulů. Ovládací prvek lze připojit k systému prostřednictvím Bluetooth.
Modely na platformách PPE a PPC s rozšířenou funkčností bude možné v České republice objednávat v průběhu prosince 2025.
Zdroj: Audi I Video: Redakce