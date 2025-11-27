5 nejlepších aut od 100 do 150 tisíc Kč: Kombi, nákupní tašky i SUV
Hledat spolehlivé ojeté auto mezi 100 a 150 tisíci korunami bývá malá loterie. Pořád ale existují modely, které vynikají praktičností, jednoduchou technikou nebo nečekaně vysokou odolností. Vybrali jsme 5 zajímavých příkladů.
Úvod, Honda Jazz
V cenové hladině, kde už mnohá auta připomínají dožívající spotřebiče, lze stále najít pár spolehlivých modelů. Pět z nich jsme vybrali a podrobili přísnějšímu technickému pohledu.
Auta z našeho seznamu sice nenabídnou moderní konektivitu nebo plejádu asistentů, přesto věříme, že ještě dokážou pořádně posloužit. Od malých městských hatchbacků přes praktický rodinný model až po odvážnější, ale překvapivě racionální možnost v podobě šestiválcového SUV.
Honda Jazz II (2008–2014)
Nejlepší motor: 1.4 i-VTEC (benzin)
Když člověk nastoupí do jazzu, tak nechápe, kam se poděly zákony fyziky. Zvenku nákupní taška, uvnitř pocit jako v MPV. Díky tomu, že má Jazz palivovou nádrž schovanou pod předními sedadly, mohou se zadní sedačky sklopit úplně jinak než u běžných aut. Tohle malé auto tak pojme i velké předměty.
Nejlepší je s motorem 1.4 i-VTEC, který je stejně spolehlivý jako základní motorizace, ale jede prostě lépe. Nemá turbo, zato má rád vyšší otáčky. Ve městě je tichý a nenucený, mimo město se nezadýchá. Není to raketa, ale k charakteru auta sedí perfektně.
Technicky se vyplatí poslechnout studený start a počkat, jestli motor nezní přidušeně nebo cvakavě, protože i-VTEC má rád čistý olej. Podvozek bývá neutahaný, sledujte ale zadní tlumiče a silentbloky přední nápravy. Pozor na automat, tomu bychom se v tomto případě vyhnuli. Zhruba v polovině životnosti přišel lehký facelift, po technické stránce se nic zásadního nezměnilo.
Neviditelným tahákem jazzu je také vynikající tuhost karoserie. Díky tomu je nadprůměrně bezpečný. A jistě to ocení také mladí závodnici a tuneři, mezi kterými je jazz malým a vtipným fenoménem.
Renault Twingo
Renault Twingo III (2014–2021)
Nejlepší motor: 1.0 SCe 70 (benzin)
Renault spolu se smartem vytvořili malé městské auto, které dokáže rozesmát ještě předtím, než otočíte klíčkem. Twingo III má motor vzadu, pohon zadních kol a rejd skoro jako nákupní košík. Jde o technickou zajímavost, která je zároveň rozumnou ojetinou.
Nejrozumnější motor je 1.0 SCe (uvádí se 51/52 kW). Je to jednoduchý atmosférický tříválec, který vypadá papírově slabě, ale ve městě se cítí jako doma a netrpí na žádné vážné chronické neduhy. Pokud chcete trochu více dynamiky a nevadí vám o něco náchylnější technika s přeplňováním, oturbená 0.9 TCe je rovněž solidní volbou. Oba motory mají nepřímé vstřikování.
Nedoporučujeme automat, jeho suché spojky odchází zhruba okolo 100.000 najetých km a výměna je nákladná. Manuál je spolehlivý a má dlouhé převody, takže není potřeba řadit nijak často. I u něj dejte pozor na spojku, městský provoz ji umí potrápit.
Při jízdě poslouchejte hukot od zadní nápravy – motor i převodovka jsou vzadu, takže jakákoli nepřirozenost jde okamžitě slyšet i uvnitř. Vše v interiéru musí fungovat na první dobrou, elektronika smartu je občas řešena až příliš kreativně a tak opravy nemusí být nejjednodušší.
Toyota Yaris
Toyota Yaris III (2011–2020)
Nejlepší motor: 1.3 VVT-i (benzin)
Toyota je synonymem spolehlivosti a model Yaris není výjimkou. Funguje jako lednička: nenápadně, ale spolehlivě, a vždy udělá přesně to, co má. Třetí generace to dovedla téměř k dokonalosti – je jednoduchá na údržbu, příjemná na řízení a v rámci této cenové hladiny představuje jedno z nejbezpečnějších ojetých aut vůbec.
Nejlepší volbou je motor 1.33 Dual VVT-i, atmosférická jednotka, která má proti litrovému tříválci jasnou výhodu při dálničním tempu, ale přitom zůstává úsporná, tichá a odolná. Hybridní verze s plynulou převodovkou eCVT je kultivovaná, velmi úsporná a technicky mimořádně odolná, ale jako ojetina obvykle přesahuje rozpočet 150.000 Kč.
Z převodovek se u nehybridních verzí objevují jen manuály. Oba bývají přesné a spolehlivé, takže jakékoli zadrhávání nebo drhnutí při řazení může znamenat, že vůz měl těžký život.
Podvozek Yarisu III je tuhý a zpravidla nijak neklepe, takže jakýkoli zvuk od náprav stojí za prověření. Interiér je rovněž solidní, opotřebovává se pomalu. Pozor ale na extrémně ojeté kousky. Yaris je díky svým kvalitám oblíbený u kurýrů, což znamená nesrovnatelně náročnější provozní podmínky.
Mercedes-Benz C
Mercedes-Benz C 204 (2007–2014)
Nejlepší motor: C220 CDI (diesel), C200 CGI Kompressor (benzin)
Třída C je nejmenším z pořádných mercedesů, tedy s podélně uloženým motorem. Výbornou a nejrozšířenější volbou je C 220 CDI z let 2007–2009 s motorem OM646 (případně slabší C 200 CDI). Je to stará poctivá škola Mercedesu – robustní 2.1 turbodiesel, který snese obrovské nájezdy, netrápí ho typické neduhy mladších OM651 a obecně platí, že pokud má pravidelný servis, je to jeden z nejodolnějších motorů vůbec.
Samozřejmě, pořád jde o starší diesel, takže je potřeba myslet zejména na turbo, vstřiky a DPF. Náročnější je také najít kus, který nesloužil jako taxi, profi šoféři jsou si totiž kvalit C 220 CDI dobře vědomí. Pomůže hledat kombík (S204), kterých je méně, ale častěji slouží jako běžné rodinné auto. Doporučit lze manuál i automaty, zejména ten starší, pětistupňový.
Nejspolehlivější benzinovou motorizací je C 200 Kompressor (2007–2010), případně jeho slabší dvojče C 180 Kompressor. V Česku vzácný, ale v Německu docela rozšířený motor. Jde o osvědčený přeplňovaný čtyřválec M271 s mechanickým kompresorem. Jedna z posledních aplikací motoru s nepřímým vstřikováním u mercedesu. Jednoduchá, robustní benzinová jednotka se slušnou dynamikou, krásně lineárním zátahem a bez zbytečných moderních komplikací.
Při koupi M271 prověřte také stav řemenu kompresoru a jeho napínacích/vodicích kladek, při jejich opotřebení se řemen při studeném startu projevuje pískáním, poskakováním nebo nerovnoměrným chodem. Zároveň zkontrolujte i elektromagnetickou spojku kompresoru – pokud je opotřebená nebo má vadnou cívku, kompresor se nespíná správně a vůz má slabší zátah. Nová stojí okolo 13.000 Kč a výměna není nejsnadnější.
U obou doporučených jednotek věnujte zvláštní pozornost také rozvodům. Jsou sice odolnější než u mnohých novějších motorů, vyměnit ale potřebují někde mezi 150.000 a 300.000 km. U starších kusů se postupně opotřebovávají ozubená kola vačkovky a zároveň se vytahuje rozvodový řetěz, což se typicky projevuje krátkým zahrkáním při studeném startu, nepravidelným během a krajně chybovými časování. Díly s výměnou stojí cca 30 tis. Kč.
Oba doporučené motory existují rovněž ve variantách BlueEfficiency. U těch bylo provedeno mnoho změn, které pozitivně ovlivňují spotřebu paliva (odlehčeno, menší aerodynamický odpor, úspornější příslušenství motoru a další). Užší řemeny a šetřivý management baterie však spolehlivosti nepřidávají.
BMW X3, závěr
BMW X3 E83 (2004–2010)
Nejlepší motor: 3.0d M57 (diesel)
Doporučit staré BMW se šestiválcem a čtyřkolkou může znít jako vtip a opravdu jde o volbu pro lidi, kteří se servisu nebojí. Jenže tahle zdánlivá šílenost má velmi racionální základy, se správným motorem je X3 E83 trvanlivá.
Naftový M57 je jeden z nejodolnějších šestiválců značky – kultivovaný, silný a schopný dlouhodobě snášet vysoké nájezdy. Vždyť tento motor najdete „naswapovaný“ v nejednom extrémním offroadu. Charakterově se M57 k X3 hodí perfektně: vysoký točivý moment, kultivovanost při dálničním tempu a schopnost jezdit za rozumnou spotřebu. Menšímu dvoulitr tak dobrý není, jízdně ani spolehlivostí, trápí ho rozvody.
Nejčastější slabinou je xDrive – pokud auto při pomalém zatáčení cuká, škube, nebo vydává kovové zvuky, může být opotřebená rozvodovka. Oprava není levná a často znamená desetitisíce. Pozornost si zaslouží také automatická převodovka, která by měla řadit hladce bez zaváhání či kopnutí, jakýkoliv trhaný chod naznačuje budoucí investice. Vzácně se v inzerci objeví i manuál.
U každého ojetého turbodieselu je samozřejmě nutné hlídat stav turba, podtlaků, váhy vzduchu a EGR. Velmi pečlivě zkontrolujte i netěsnosti – zejména okolí ventilového víka, olejového filtračního domečku a případně diferenciálů. Starší BMW zkrátka ráda značkují parkoviště.
Podvozek je spíše sportovně tuhý, celkově je robustní, ale vymlácené silentbloky, čepy nebo stabilizátory jsou u ojetin už spíš normálem než výjimkou. Hezká X3 E83 je fantastické svezení, naopak špatná X3 dokáže svému majiteli zruinovat rozpočet. Vzhledem ke zbytku našeho seznamu je BMW X3 lehká loterie, ale nikoli taková, jak by se mohlo zdát dle směšně nízkých cen ojetin. Proto určitě stojí za pozornost.
Co byste doporučili vy?
Každý z pěti modelů výše nabízí v daném rozpočtu něco výjimečného – ať už jde o geniální praktičnost, prověřenou techniku, nízké provozní náklady nebo charakterní svezení.
A jaký je váš tip na ojetinu do 150.000 Kč? Napište nám do komentářů, kterou byste doporučili vy a proč. Inspirujte ostatní a podělte se o vlastní zkušenosti, ať společně poskládáme ještě lepší seznam. A pokud už nějaký vůz ze seznamu máte, jsme zvědaví, zda nám jeho kvality potvrdíte.
Zdroje: autorský článek, recenze ojetin Světa motorů a Auto.cz │ Foto: archiv