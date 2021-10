Katalánská rallye v cíli: Neuville vyhrál, Evans snížil náskok Ogiera

Šampionát vede Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC), který dojel v Katalánsku čtvrtý. Jeho náskok na druhého Evanse klesl z 24 na 17 bodů. Skvělý výkon předvedla posádka Erik Cais a Jindřiška Žáková (Ford Fiesta Rally2), kteří při premiéře v mistrovství světa obsadili třinácté místo a v kategorii WRC2 byli dokonce třetí. Ve WRC2 vyhráli dokonce jednu zkoušku. Druhá česká dvojice Dominik Stříteský a Jiří Hovorka (Škoda Fabia Rally2), která rovněž debutovala v MS, havarovala na sedmé zkoušce. Musela odstoupit ze třetího místa v hodnocení WRC3.

Vítěz auto tlačil

Z druhého vítězství v sezoně se mohl v cíli radovat Belgičan Thierry Neuville, který se dostal na první místo po páté rychlostní zkoušce a od té doby kontroloval své vedení. Byl nejrychlejší v osmi rychlostních zkouškách a v dalších dvou se o nejlepší čas dělil. Do poslední etapy nastupoval s náskokem 16,4 sekundy a do cíle ho navýšil na konečných 24,1 sekundy. Po Belgické rallye je to jeho druhá letošní výhra a k ní přidal ještě pět třetích míst.

„Snažil jsem se držet vůz uprostřed silnice, protože na krajnicích bylo velké riziko defektu. Auto fungovalo dobře a pro tým bylo důležité, abychom zvítězili. V cíli se mi ulevilo. Byl to těžký víkend a my bojovali tvrdě,“ řekl Neuville. Před závěrečnou erzetou si zažil několik desítek sekund strachu, protože vůz nešel nastartovat a s navigátorem ho museli roztlačit. „Byl to pořádný stres. Jsem opravdu zklamaný, protože jinak by víkend byl perfektní a pěkný, ale teď není. Nevím, co jiného říct, abych byl upřímný,“ pronesl Neuville bez úsměvu.

Evans chtěl víc, ale…

Velké nadšení neprojevoval ani Elfyn Evans, který skončil druhý, ale první čtyři zkoušky na začátku soutěže v pátek vedl. „Ráno bylo auto trochu nestabilní, museli jsme udělat několik změn, aby se to zlepšilo. V jednom smyslu mě druhé místo těší, ale v jiném směru jsem docela frustrovaný. Nebyl to z mého pohledu perfektní víkend. Nepodařilo se nám všechno, co jsme chtěli, ale bojujeme a jdeme dál,“ prohlásil Evans. Brit si uvědomoval, že před závěrečným podnikem světového šampionátu v italské Monze (19.-21. 11.)mohlo být jeho manko na lídra mistrovství světa nižší.

Skvělou práci odvedl Dani Sordó, který vyhrál všechny čtyři rychlostní zkoušky posledního dne, předstihl třetího Ogiera a vybojoval si bronzovou příčku. Po druhém místě v Portugalsku jsou to jeho druhé letošní stupně vítězů. „Neumíte si představit, jak jsem šťastný. Seb (Ogier) byl hodně tvrdý soupeř a rozhodně nám nedal výsledek zadarmo. Přestože se nám podařilo vyhrát v neděli všechny rychlostní zkoušky, našlo by se na každé několik míst, kde jsem nechal trochu času,“ řekl Sordó, který uvedl, že příští sezona bude jeho poslední v jeho kariéře.

Ogier začínal poslední den na třetím místě s náskokem pouhé 1,2 sekundy před Sordem, ale svou pozici neudržel. „Každopádně máme dobré body do šampionátu. Před startem jsem měl určitě vyšší ambice, ale prostě to z nějakého důvodu nedopadlo. Přesto jsme udělali, co šlo a v Monze uvidíme,“ uvedl Ogier, který vyhrál, v Katalánsku dvě rychlostní zkoušky. Pokud dojede v Itálii třetí a lepší, stane se poosmé mistrem světa. V případě jiného výsledku se musí obávat Elfyna Evanse, týmového kolegy z továrního týmu Toyota.

Konečné pořadí (po 17 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 2:34:11,8; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +24,1; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +35,3; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +42,1 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:31,8; 6. Greensmith, Patterson (Brit/Ford Fiesta WRC) +4:17,3; 7. Solberg, Drew (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +4:26,7; 8. Nil Solans, Martí (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +4:34,9; 9. Camilli, Vilmont (Fr./Citroën C3 Rally2) +9:49,4 (vítěz kategorie WRC2); 10. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:05,9; 11. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +10:09,6; 12. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:20,1 (vítěz kategorie WRC3); 13. Cais, Žáková (ČR/Ford Fiesta Rally2) +10:45,5; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:48,6; 15. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +11:41,2; 16. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) +12:53,0; 17. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 R5) +13:17,2; 18. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:34,2; 19. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +15:20,2; 20. Guigou, Barral (Fr./Alpine A110 Rally RGT) +16:23,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 204 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 187; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 159; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 140; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 128; 6. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 76; 7. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 68; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 63; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 60; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 42; 11. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5 a Toyota Yaris WRC) 22; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2, Volkswagen Polo GTI R5) 21; 13. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 15; 14. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 15. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 12; 16. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 17. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 18. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. N. Solans (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 4; 21. Cracco (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 22. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 23. Patel (Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 24. Lukjaňuk (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 24. Kreim (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 3; 26. J. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 27. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 28. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 29. Verschueren (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) 1; 30. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5, Ford Fiesta Rally2) 1; 31. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 474 bodů; 2. Hyundai 427; 3. Ford 187; 4. Hyundai 2C Competition 52.

Vedení v soutěži: Neuville 49, Rovanperä 37, Tänak 37, Ogier 34, Evans 27; Sordo 5, Breen 5, Katsuta 3.

Vyhrané RZ: Tänak 49, Neuville 40, Ogier 38, Evans 33, Rovanperä 22, Sordo 12, Breen 8, Katsuta 4, Fourmaux 1.

Dalším podnikem je italská Rallye Monza (19.-21. listopadu).