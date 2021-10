Katalánská rallye po 1. dnu: Neuville vede, za ním se perou o titul

Druhý je o 0,7 sekundy zpět Velšan Elffyn Evans (Toyota Yaris WRC). Za ním je na třetím místě o dalších 18,7 vzadu obhájce titulu Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC).

Daří se zatím oběma českým posádkám, které debutují ve světovém šampionátu. Posádka Erik Cais - Jindřiška Žáková (Ford Fiesta Rally2) je zatím na 16. místě v kategorii WRC2 je dokonce třetí. Dvojice Dominik Stříteský a Jiří Hovorka (Škoda Fabia Rally2 evo) figuruje na dvacáté příčce a v hodnocení WRC3 jsou šestí.

Katsuta špatně zatočil

Páteční etapa se odehrávala na šesti rychlostních zkouškách o délce 112 kilometrů. Nejhůře začal sedmý muž průběžného pořadí Japonec Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC), který na výjezdu v pravé zatáčky narazil levým předním kolem do svodidel. V místě poškození se objevil na pár sekund oheň, což bylo zřejmě poté, co z poškozeného tlumiče unikl horký olej. Katsuta se sice dostal do cíle měřeného testu, ale závada byla takového rozsahu, že jí nešlo na místě opravit. V sobotu by měl japonský pilot v soutěži pokračovat.

Nejrychlejší byl během tří dopolední zkoušek vítěz předchozího podniku ve Finsku Evans, který vyhrál dva testy a na tom třetím měl shodný čas s Neuvillem. Posledně jmenovaný pak převzal tempo soutěže a vyhrál ve všech odpoledních erzetách. Na prvním místo se dostal po RZ5, na které měl namále Evans, který řešil na trati složitou krizovou situaci. Neuville vyhrál i poslední zkoušku dne, ale jeho náskok 0,7 je opravdu minimální. „Snažil jsem se jet co nejrychleji, ale dopoledne bylo auto neotáčivé a nechtělo moc zatáček. Říkal jsem si, že nebudu spěchat za každou cenu a počkám, až upravíme v servisu nastavení podvozku. Ukázalo se, že to byla cesta správným směrem. Ačkoliv byla trať špinavá po předchozích průjezdech, dařilo se mi z auta dost více výkonu. Cítím se lépe a už se těším na zítřek, mělo by nám to zítra víc vyhovovat,“ prohlásil Neuville.

Evans rychlejší Ogiera

Před začátkem soutěže byl rozdíl mezi lídrem šampionátu Ogierem a jeho pronásledovatelem Evansem 24 bodů. Ve všech pátečních rychlostních zkouškách byl Evans rychlejší a zatím má na svého soka k dobru 18,7 sekundy. Pokud si vezmeme na pomoc matematiku, snížil Velšan svou ztrátu zatím jen o tři body. „Upřímně řečeno, dopoledne jsem byl opatrný s rozpisem a moc si nevěřil. Odpoledne to na vytahaných nečistotách bylo ještě složitější a na některých místech jsem se cítil nejistý. Na páté erzetě nás zradilo jedno místo se štěrkem, auto jsem na chvíli neměl pod kontrolou. Výsledek je zatím dobrý, přestože jsme se trochu trápili. Do dalšího dne zůstáváme pozitivní,“ komentoval svou situaci Evans.

Ogier se v cíli prvního dne rallye netvářil příliš nadšeně. „Nevěřím si dostatečně na to, abych opravdu tlačil. Není to vyloženě špatný den, ale nemám prostě dobré tempo. Auto bylo hodně neotáčivé a já byl místy moc opatrný. Když jsem se snažil na třetí erzetě zrychlit, bylo z toho několik nepříjemných smyků. Navíc špinavé silnice při druhých průjezdech mi na jistotě moc nepřidaly,“ říkal Ogier.

Tänak si pokazil narozeniny

Kromě boje o titul, byl před katalánskou soutěží na pořadu dne, také boj o třetí místo v konečném hodnocení šampionátu. Tři aktuálním uchazeči dělily pouhé dva body. Před první zkouškou byla situace následující - 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 130 bodů; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 129; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 128.

Zatím nejlépe si vede Neuville, o jeho prvním místě již byla řeč. Situaci naopak zkomplikoval Estonec Ott Tänak, který v první den soutěže slavil čtyřiatřicáté narozeniny. „Auto není stabilní, moc si nevěřím. Na druhé erzetě jsem udělal opravdu velké hodiny,“ líčil Tänak po druhém měřeném testu. Na čtvrtém krotil neklidné auto na špinavé silnici, ale nepodařilo se mu to. Dostal smyk, vůz sice fatálně nepoškodil, ale pokračovat v danou chvíli nemohl. V sobotu by však měl jet dál.

Třetím do hry o pomyslný světový bronz je Kalle Rovanperä, jehož nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo na čtvrté erzetě. V aktuálním hodnocení je zatím na páté pozici. „Největším problémem byly pneumatiky. Auto se stalo hodně nedotáčivé a já musel upravovat svůj jízdní styl. Myslím, že nejsem spokojený s autem, ale ono není nadšené z toho, do čeho ho v pomalých zatáčkách nutím. Ke konci dne už to bylo lepší,“ komentoval své výkony Rovanperä.

Průběžné pořadí (po 6 ze 17 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 1:01:26,6; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +0,7; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +19,4; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +24,8; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +38,0; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) +1:10,2; 7. Greensmith, Patterson (Brit/Ford Fiesta WRC) +1:28,9; 8. Solberg, Drew (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:55,6; 9. Nil Solans, Martí (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:30,5; 10. Camilli, Vilmont (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:50,5; 11. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:56,2; 12. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:00,5; 13. Lóper, Rozada (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:11,1; 14. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +4:11,2; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:11,4; 16. Cais, Žáková (ČR/Ford Fiesta Rally2) +4:14,9; 17. Bulacia, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:33,4; 18. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) ++4:36,8; 19. Jan Solans, Sanjuan (Šp./Citroën C3 Rally2) +4:55,6; 20. Stříteský, Hovorka (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +5:02,2; … 63. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) +30:25,2; 64. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota Yaris WRC) +51:09,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Katalánské rallye

Sobota 16. října – 8.44 RZ7 (14,08 km), 9.37 RZ8 (19,17 km), 10.38 RZ9 (24,40 km), 14.14 RZ10 (14,08 km), 15.07 RZ11 (19,17 km), 16.08 RZ12 (24,40 km), 18.00 RZ13 (2,15 km).

Neděle 17. října – 7.00 RZ14 (9,10 km), 8.08 RZ15 (16,35 km), 10.29 RZ16 (9,10 km), 12.18 RZ17 (16,35 km).