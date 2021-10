Katalánská rallye po 2. dnu: Neuville řádil a vede, Stříteský havaroval

Ve srovnání se situací z prvního dne se v pořadí ve špičce nic nezměnilo, narostly ovšem časové odstupy mezi jednotlivými jezdci. Druhý je o 16,4 sekundy zpět Velšan Elffyn Evans (Toyota Yaris WRC). Za ním na třetím místě o dalších 22,3 vzadu obhájce titulu Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Francouz více než na útok na soupeře před sebou musí myslet na Daniho Sorda (Hyundai i20 Coupé WRC), který ze čtvrtého místa zaostává jen o 1,2 sekundy za stupni vítězů.

Ze dvou českých posádek pokračuje v boji o přední místa bohužel už jen jedna. Erik Cais a Jindřiška Žáková (Ford Fiesta Rally2) jsou na patnáctém místě a drží třetí pozici v kategorii WRC2. Mistrovský kousek se jim povedl na RZ11, kterou v hodnocení WRC2 dokonce vyhráli! Dvojice Dominik Stříteský a Jiří Hovorka (Škoda Fabia Rally2 evo) bohužel havarovala hned na první sobotní zkoušce a vůz se převrátil třikrát přes střechu. O tom zda není poškozený rám a budou moci pokračovat, zatím nebylo rozhodnuto. Ve výsledcích však stále figuruje.

Pařez nepustil Tänaka

Po páteční havárii nakonec nepokračoval Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC). Po incidentu na RZ4 nevypadal vůz příliš poškozený, ale nakonec se ukázalo, že zadní část auta byla po nárazu do pařezu ve stavu, který vylučoval další závodní jízdu. Výročí čtyřiatřicátých narozenin si určitě Tänak představoval lépe. Mimochodem na této soutěži slavil před dvěma roky titul mistra světa. Po letošním druhém odstoupení přišel s velkou pravděpodobností o možnost získat alespoň třetí místo v konečném pořadí šampionátu.

Ze hry o přední umístění je také tovární jezdec Fordu Francouz Adrien Fourmaux (Ford Fiesta WRC), který na jedenácté erzetě poškodil vytočené levé přední kolo o svodidla. Na trati zkoušky měl problémy se znovu rozjet a ztratil 8:58,7 minuty. Propadl se z šestého na 21. místo a na přejezdu k RZ12 zastavil a opravoval. Vyměnil rameno řízení, vymontoval poloosu a aktuálně je celkově dvacátý.

Evans netrefil nastavení

Jednoznačným suverénem druhé etapy soutěže, kdy se jelo sedm erzet v celkové délce 117,45 kilometrů, byl lídr průběžného pořadí Neuville. Vyhrál samostatně pět měřených testů a jednou zajel nejlepší čas shodně s Ogierem. Na svého nejbližšího pronásledovatele Evanse získal k dobru 15,7 sekundy. „Stručně řečeno jsem si jízdu užíval, ale bylo nutné být nejenom rychlý, ale také opatrný. Vyráželi jsme na trať jako desátí, takže na asfaltu se objevovalo hodně nečistot a některá místa jsme ani nemohli mít napsané v rozpisu. Také bylo hodně zrádných míst, kde se dal udělat defekt. Byl to dobrý den a těším se na neděli,“ řekl Neuville v servisní zóně.

Druhý v pořadí Evans byl v úvodní erzetě druhý, ale v dalších zkouškách už byl horší. „Abych byl upřímný, není to, co jsme chtěli. Ráno jsem se necítil tak pohodlně, ale odpoledne to bylo ještě horší. Je spravedlivé říci, že jsme zlepšili některé oblasti auta, kde jsme bojovali, ale ztratili celkovou rovnováhu vozu. Odpoledne to bylo ještě horší a nastavení se nám nepovedlo,“ konstatoval Evans.

Ogiera namíchly hlášky Sorda

Třetí v pořadí Ogier nebojuje jen o co nejlepší výsledek v soutěži, ale také o titul mistra světa. Před startem měl náskok 24 bodů na Evanse, takže počítá nejenom sekundy, ale i bodové odstupy. Zejména v této situaci, kdy je Evans před ním a ubírá mu zatím tři body. Za Ogierem je jen o 1,2 sekundy Dani Sordó a pokud by Francouze předstihl, byla by to pro Ogiera další nepříjemná ztráta.

„Když jsem četl Daniho (Sordó) komentáře, jak na mě zaútočí, naštvalo mě to. Řekl jsem si lépe později než nikdy,“ uvedl Ogier po skončení sobotní etapy a pokračoval. „Byla to pro nás těžká první polovina soutěže, hodně jsme na autě pracovali, ale teď to začíná fungovat lépe. Ještě nikdy jsem nezažil, abychom v průběhu soutěže vyměnili na autě tolik dílů. Alespoň teď je to lepší. Na večerní speciálce jsme sice něco ztratili, ale bylo to lepší než riskovat problém.“

Čtvrtý v pořadí Dani Sordó vstupoval do soutěže v dobrém rozpoložení, neboť věděl, že na příští rok má u Hyundaie potvrzené angažmá. Kromě svých startů se bude zúčastňovat i dalších soutěží, kde bude působit jako kouč a mentor dvacetiletého Švéda Olivera Solberga.

Od druhé erzety se Sordó ukotvil na čtvrtém místě a drží se na něm stále. V sobotu byl na měřených testech nejlépe dvakrát druhý a dvakrát třetí. Po podvečerní zkoušce ve městě Salou má na dosah bronzovou příčku. „V sobotu dopoledne jsem si nebyl úplně jistý svým tempem a navíc na agresivním asfaltu hodně trpěly pneumatiky. Odpolední zkoušky už byly lepší a boj se Sébastienem je úžasný. Snažíme se tlačit jako čert, ale on je pořád je kousek napřed. Pro nedělní program máme dobrou výchozí pozici,“ uvedl Sordó.

Průběžné pořadí (po 13 ze 17 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 2:03:45,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +16,4; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +38,7; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +39,9; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:12,3; 6. Greensmith, Patterson (Brit/Ford Fiesta WRC) +3:45,2; 7. Solberg, Drew (Švéd., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +3:45,9; 8. Nil Solans, Martí (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +3:53,8; 9. Camilli, Vilmont (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:52,8; 10. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:02,5; 11. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:10,7; 12. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +8:19,9; 13. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:42,1; 14. Lóper, Rozada (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:43,7; 15. Cais, Žáková (ČR/Ford Fiesta Rally2) +8:45,2; 16. Bulacia, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:47,7; 17. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +9:40,8; 18. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 R5) +10:59,5; 19. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:28,7; 20. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) +12:32,4; … 48. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota Yaris WRC) +52:29,3; 53. Stříteský, Hovorka (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +1:19:07,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Katalánské rallye

Neděle 17. října – 7.00 RZ14 (9,10 km), 8.08 RZ15 (16,35 km), 10.29 RZ16 (9,10 km), 12.18 RZ17 (16,35 km).