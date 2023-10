Kde berou youtubeři peníze na drahá auta? Ne všichni jsou poctiví, ukazuje případ z USA

Autor, stojící za kanálem Omi in a Hellcat na YouTube, si tam získal statisíce sledujících díky své sbírce aut. Ta kromě vozů Dodge a Jeep s osmiválci Hellcat obsahovala také několik lamborghini. Čestně však k vozům nepřišel. Nyní jsou k mání v internetové aukci.

Při sledování některých kanálů na YouTube, plných supersportů, luxusních limuzín a obecně drahých aut, jednoho napadne, jakým způsobem ten autor získal jmění potřebné k nákupu takových strojů – jsou-li jeho vlastní. Někteří na ně vydělali jiným byznysem, další začínali z ničeho a peníze jim přináší milionová sledovanost – a někteří jsou prostě zločinci.

Kanál s názvem „Omi in a Hellcat“ stihl nasbírat 818 tisíc sledujících do doby, než se jeho autor Bill Omar Carrasquillo před zhruba dvěma lety odmlčel. Tehdy videa svých aut, k nimž patří několik „moparů“ s osmiválcem Hellcat, Audi R8 či třeba Lamborghini Aventador s polepem na motivy televizního seriálu Strážci vesmíru, přidávat přestal.

Důvod je jednoduchý – Carrasquillo na svá auta nevydělával poctivou prací. V březnu letošního roku byl odsouzen na 5,5 roku za mřížemi za „pirátství kabelové televize, podvody s přístupovými zařízeními, internetové podvody, praní špinavých peněz a porušení ochrany duševního vlastnictví v hodnotě stovek tisíc dolarů,“ jak uvedl úřad amerického státního zástupce v Pennsylvánii. Skupina, které byl Carrasquillo členem, si takto přišla údajně na více než 30 milionů dolarů (cca 702 milionů korun).

Kromě vězení a příkazu zaplatit celkem téměř 16 milionů dolarů (cca 374 milionů korun) na odškodném a pokutách mu také byla zabavena spousta aut. Ta jsou nyní k mání v aukci v marylandském Baltimoru. Prodává je firma Apple Auctioneering, která se specializuje právě na dražení zabaveného majetku a prodej vyřazených vládních strojů.

Přihazování na jednotlivá auta na internetu začalo minulý pátek a potrvá až do pátku 13. října. Tehdy se aktuální cena jednotlivých aut použije jako vyvolávací cena v živé aukci; pokud už nikdo další nepřihodí, vůz získá ten, jehož příhoz online byl nejvyšší.

Šance získat Carrasquillova auta levně to ale zas tolik moc není – internetové příhozy jsou už teď, víc než týden před živou aukcí, u řady aut poměrně vysoko. Jeep Gladiator Rubicon z roku 2020 je aktuálně na 38.900 dolarech (cca 910 tisíc korun), různé hellcaty, podle nichž je pojmenovaný kanál na YouTube, mají nejvyšší příhozy od 39.500 do 65.500 dolarů (od 924 tisíc do 1,53 milionu korun) a onen aventador s polepem Strážců vesmíru je na 380 tisících dolarech, což je 8,9 milionu korun.