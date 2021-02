Kia upřesňuje budoucí plány: 11 nových elektrovozů do roku 2026

Kia v lednu oznámila rozsáhlou transformaci, kdy se z výrobce aut chce proměnit do společnosti zabývající se také novými oblastmi mobility. Nyní takzvaný Plán S upřesňuje s tím, že se chce do budoucna ještě výrazněji zabývat elektrickými automobily.

Korejská značka tak nyní oznámila, že do roku 2026 chystá hned 11 elektřinou poháněných automobilů. Sedm z nich využije nově vyvinutou platformu E-GMP výhradně určenou pro elektromobily, jak Kia avizovala již dříve. Vedle nich však nabídne i další čtyři elektromobily využívající architekturu odvozenou od modelů s klasickým spalovacím motorem.

Obdobnou strategii razí také sesterský Hyundai. Nová platforma pro elektromobily bude určena pro větší (a dražší) modely, když bude schopna plně využít výhod elektromobility. Kia slibuje od E-GMP větší vnitřní prostor nebo delší dojezd, stejně jako nejmodernější techniku v podobě funkcí na přání nebo aktualizací vzduchem. Naopak menší (a levnější) vsadí na již známou techniku.

První automobil značky Kia s architekturou E-GMP bude představen ještě letos, více se o něm dozvíme již příští měsíc. Už dříve však vyšlo najevo, že auto interně nazývané CV má vycházet z konceptu Imagine a následovat bude po avizovaném crossoveru Hyundai Ioniq 5.

Kia tvrdí, že díky novým modelům dosáhne do roku 2025 v případě elektroaut stejné ziskovosti jako u modelů se spalovacím motorem.

Expanze v oblasti elektromobilů má zajistit cíl Kie prodávat do roku 2030 na 800.000 elektroaut ročně. V kombinaci s hybridy a plug-in hybridy mají pak do konce desetiletí tvořit 40 % prodejů značky. To by sice byl výrazný nárůst proti dnešní době (letos mají tato tzv. ekologická vozidla tvořit desetinu prodejů značky), zároveň však plán dokazuje, že z globálního hlediska Kia nadále věří hlavně automobilům se spalovacím motorem.

V rámci vstupu do nových oborů se Kia hodlá zabývat takzvanými účelově navrženými vozidly (purpose-built vehicle), které mají být přizpůsobeny požadavkům zákazníkům. První takové auto chce Kia odhalit v roce 2022, použít má speciální "skateboardovou platformu" pro možnost návrhu různé nástavby. Do roku 2030 značka hodlá prodávat až milion takových vozidel ročně a stát se globálním lídrem v této oblasti. Vedle toho se Kia bude chtít také více zabývat službou carsharingu.