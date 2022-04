Koncept elektrického pick-upu RAM 1500 EV se představí již letos

Své elektrické pick-upy již má Ford, GM nebo i Chevrolet. V příštím roce by se měl konečně objevit také dlouho odkládaný Cybertruck od Tesly. RAM si podle všeho řekl, že někdy se vyplatí počkat, s čím vyrukuje konkurence. Proto svůj RAM 1500 EV chystá až na rok 2024. Již letos se ale milovníci ikonického pick-upu mohou těšit na elektrický koncept, automobilka však konkrétní termín představení neuvedla.

Výkonný ředitel RAM Mike Koval v rozhovoru pro Automotive News na autosalonu v New Yorku řekl, že plánovaný koncept inspirovali přímo majitelé pick-upů RAM, s nimiž vede rozhovory po celém USA v rámci své RAM Real Talk Tour. “Mnoho zpětných vazeb ovlivňují budoucí vůz,” řekl Koval.

Na fotkách zveřejněných automobilkou zatím vidíme přední a zadní světelný podpis nového modelu. Vpředu i vzadu je součástí LED světel také osvětlené logo RAM. Pochopitelně se jedná o teaser konceptu, nikoliv finální verze, kterou uvidíme až za dva roky.

Protože se RAM nachází v koncernu Stellantis, má k tomu co říct i generální ředitel koncernu Carlos Tavares. “Je fakt, že jsme proti konkurenci krátce pozadu,“ prohlásil Tavares v lednu letošního roku. “Faktem ale také je, že tímto máme možnost zvýšit konkurenceschopnost a přitažlivost našich modelů. Je to soutěž, což je pro zákazníky skvělá situace, protože skutečným vítězem je právě zákazník.”

I přesto, že k oficiální premiéře produkčního modelu ještě nějaký ten pátek chybí, RAM už zveřejnil několik zajímavých technických údajů. Model 1500 EV bude postaven na elektrické platformě STLA Frame. Tato platforma dokáže pojmout baterii o kapacitě až 200 kWh, což by mělo zařídit dojezd okolo 800 km na jedno nabití. Výkonová paleta může být široká. Vypadá to, že by RAM 1500 EV mohl začít na 150 kW a končit u 330 kW s volbou pohonu zadních nebo všech kol.

Autor: Dominik Kovář