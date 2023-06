Koncept Toyota GR GT3 se bude vyrábět! Zamíří na okruh i na silnice

Sportovní koncept by měl nahradit Lexus RC F, chvíli si na něj ale počkáme.

Toyota měla ještě před pár lety pověst konzervativního výrobce relativně nudných aut, která sází především na svou spolehlivost. Situace se ale výrazně změnila a portfolio automobilky dnes zahrnuje celou řadu zajímavých a zábavných modelů. A v budoucnu by měl tento trend pokračovat.

Silniční model odvozený od závodního: Bude pod značkou Lexus?

To ostatně naznačila celá řada zajímavých konceptů, které automobilka v minulosti vystavila. Jedním z nich byl i koncept Toyota GR GT3, představený během tokijského autosalonu v roce 2022. Výrazný sportovní koncept s nízkou stavbou, dlouhou kapotou a masivním křídlem vyvolal rozruch, automobilka o něm ale mnoho neprozradila.

Video se připravuje ...

Už název dával tušit, že by se vůz mohl objevit na závodních tratích, kde by mohl nahradit stárnoucí Lexus RC F GT3. Současně bylo pravděpodobné, že by se vůz mohl objevit také na veřejných silnicích, právě pod značkou Lexus. Teprve nyní ale získáváme bližší informace.

Ředitel Toyota WEC týmu Rob Leupen totiž zámořským kolegům z Motorsport.com potvrdil, že závodní vůz odvozený z tohoto konceptu bude závodit v evropském šampionátu WEC od roku 2026. Podle jeho slov už navíc automobilka pracuje na silničním modelu, který bude od konceptu GR GT3 odvozen.

Plány pro rok 2026

K roku 2026, kdy se vůz očekává, a silničnímu modelu měl uvést následující: „Datum je v souladu se záměrem silničního vozu, který následuje filosofii Toyoty mít na silnici vůz určený pro motorsport. To se v současnosti posouvá kupředu,“ citují Leupena kolegové z Motorsport.com

Video se připravuje ...

Na otázku, zde silniční model vyrazí na silnice se značkou Lexus, Leupen uvedl: „V tuto chvíli to tak vypadá. Záleží na tom, jak se to bude vyvíjet v rámci Toyoty, ale v tuto chvíli ano.“

Zatím není zřejmé, kdy bude silniční vůz představen. Pokud by ale skutečně mělo jít o nástupce modelu Lexus RC, už má pomalu na čase. Model RC byl totiž představen již v roce 2014 a navzdory jeho povedenému designu a parádním jízdním vlastnostem už je zkrátka na trhu poměrně dlouho. Je navíc pravděpodobné, že automobilka nepředstaví rovnou model RC F, ale začne s civilnějším provedením.